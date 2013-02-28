Новое приложение для смартфонов проверяет мочу

Image caption Мышкин Ингавале надеется, что приложение поможет в диагностике многих заболеваний

На технологической конференции TED (Технологии, образование, дизайн) в Лос-Анджелесе представлено новое приложение для смартфонов, которое с помощью фотокамеры делает анализ мочи и проводит диагностику ряда заболеваний.

Приложение Uchek проверяет наличие симптомов 25 различных заболеваний. Оно поможет в диагностике и лечении в развивающихся странах.

Эта тема обсуждается на форуме bbcrussian.com

В этих регионах все чаще говорят об использовании мобильных телефонов для спасения жизни людей.

Приложение является детищем Мышкина Ингавале. "Я хочу, чтобы пользователи смартфонов могли сами проводить диагностику", - сказал Ингавале Би-би-си.

Если приложение будет исправно работать, мы сможем его использовать в "клиниках на колесах". Вместо того, чтобы покупать прибор за 10 тыс. долларов, врачи смогут использовать свои смартфоны Мышкин Ингавале

Мочу можно будет проверить на наличие 10 веществ, среди которых глюкоза, белки и нитриты.

Приложение поможет определить ряд заболеваний, среди которых сахарный диабет, заражение мочевых путей, рак, проблемы с печенью. Оно также будет давать общую информацию о состоянии здоровья пользователя.

Для проведения исследования тест-полоску необходимо погрузить в исследуемую жидкость.

В зависимости от химического состава индикатор окрасится в определенный цвет. Достаточно будет запустить приложение, направить камеру на полоску, и коммуникатор считает с нее информацию.

Будущее за смартфонами

Приложение в конце марта можно будет купить в онлайн-магазине Apple - App Store – за 20 долларов.

Помимо мобильного устройства пользователям также будут нужны специальные тест-полоски.

Помимо индивидуальных пользователей приложение будут использовать в одной из больниц в индийском городе Мумбаи, где его точность будут сравнивать с приборами в лабораториях.

"Если приложение будет исправно работать, мы сможем его использовать в "клиниках на колесах". Вместо того, чтобы покупать прибор за 10 тыс. долларов, врачи смогут использовать свои смартфоны", - сказал Ингавале.

В настоящее время Uchek доступен только для пользователей iPhone, но скоро будет версия и для Андроида, говорит Ингавале.

Он надеется, что в скором будущем смартфоны станут дешевле и будут доступны для большего числа людей

"Я звоню вам по Андроиду, который я купил на уличном рынке в Индии за 100 долларов. В будущем все телефоны будут дешевыми, и все они будут смарт", - прогнозирует Мышкин Ингавале.