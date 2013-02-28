Новое приложение для смартфонов проверяет мочу
На технологической конференции TED (Технологии, образование, дизайн) в Лос-Анджелесе представлено новое приложение для смартфонов, которое с помощью фотокамеры делает анализ мочи и проводит диагностику ряда заболеваний.
Приложение Uchek проверяет наличие симптомов 25 различных заболеваний. Оно поможет в диагностике и лечении в развивающихся странах.
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В этих регионах все чаще говорят об использовании мобильных телефонов для спасения жизни людей.
Приложение является детищем Мышкина Ингавале. "Я хочу, чтобы пользователи смартфонов могли сами проводить диагностику", - сказал Ингавале Би-би-си.
Мочу можно будет проверить на наличие 10 веществ, среди которых глюкоза, белки и нитриты.
Приложение поможет определить ряд заболеваний, среди которых сахарный диабет, заражение мочевых путей, рак, проблемы с печенью. Оно также будет давать общую информацию о состоянии здоровья пользователя.
Для проведения исследования тест-полоску необходимо погрузить в исследуемую жидкость.
В зависимости от химического состава индикатор окрасится в определенный цвет. Достаточно будет запустить приложение, направить камеру на полоску, и коммуникатор считает с нее информацию.
Будущее за смартфонами
Приложение в конце марта можно будет купить в онлайн-магазине Apple - App Store – за 20 долларов.
Помимо мобильного устройства пользователям также будут нужны специальные тест-полоски.
Помимо индивидуальных пользователей приложение будут использовать в одной из больниц в индийском городе Мумбаи, где его точность будут сравнивать с приборами в лабораториях.
"Если приложение будет исправно работать, мы сможем его использовать в "клиниках на колесах". Вместо того, чтобы покупать прибор за 10 тыс. долларов, врачи смогут использовать свои смартфоны", - сказал Ингавале.
В настоящее время Uchek доступен только для пользователей iPhone, но скоро будет версия и для Андроида, говорит Ингавале.
Он надеется, что в скором будущем смартфоны станут дешевле и будут доступны для большего числа людей
"Я звоню вам по Андроиду, который я купил на уличном рынке в Индии за 100 долларов. В будущем все телефоны будут дешевыми, и все они будут смарт", - прогнозирует Мышкин Ингавале.