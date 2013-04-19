Открыты новые экзопланеты, на которых может быть вода

Поиски близнеца Земли среди экзопланет выявили два многообещающих объекта.

По мнению астрономов, эти планеты находятся в так называемой обитаемой зоне, обращаясь вокруг своей звезды на таком расстоянии, что на их поверхности может существовать жидкая вода.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

"Это самые вероятные кандидаты на звание обитаемой планеты", - заявил Билл Боруки, возглавляющий группу астрономов, работающих с орбитальным телескопом "Кеплер", запущенным НАСА в 2009 году.

Эта космическая обсерватория подтвердила существование уже более 100 новых экзопланет за пределами Солнечной системы.

Обе новые планеты входят в группу из пяти, обращающихся вокруг звезды Kepler-62, которая слегка меньше, холоднее и старше нашего Солнца. Она расположена в созвездии Лира.

Близнецы Земли

Эти две планеты получили обозначение Kepler-62e и Kepler-62f.

Орбитальный телескоп "Кеплер" "Кеплер" был запущен в 2009 году и стал первой специализированной орбитальной обсерваторией, предназначенной для поиска экзопланет. Его камеры ловят мельчайшие изменения в потоке излучения звезды, вызванные прохождением по ее диску планет ее системы. В январе 2013 года астрономы, работающие с "Кеплером", пришли к выводу, что в наблюдаемой Вселенной существует не менее 17 миллиардов планет.

Их диаметр превышает земной в полтора раза, и их размеры указывают на то, что планеты относятся к так называемой земной группе, то есть имеют твердую поверхность и не являются газовыми гигантами типа Юпитера или Сатурна.

"Если предположить, что эти планеты имеют атмосферу, основанную на азоте, кислороде и углекислом газе, обе они могут обладать жидкой водой, необходимой для органической жизни", - говорит Лиза Калтенеггер, участница группы исследователей.

Планета Kepler-62f, по ее словам, получает меньше тепла от своей звезды, чем Земля от Солнца, и поэтому, если на ее поверхности есть жидкая вода, ее атмосфера должна содержать больше парниковых газов, например, двуокиси углерода или метана.

Планета Kepler-62e расположена ближе к своему солнцу и нуждается в плотном облачном покрове, чтобы иметь на поверхности жидкую воду.

Эти предположения невозможно подтвердить инструментально на современном уровне развития астрономии. Однако в будущем ученые надеются получить спектрограммы света звезды, проходящего через атмосферу такой экзопланеты.

Это позволит определить химический состав ее атмосферы, а также получить новые данные о некоторых из процессов, происходящих в ней. Ученые уже предвидят возможность обнаружения в спектре маркер наличия в атмосфере хлорофилла, что может быть указанием на присутствие растительности.

Доктор Сузанн Айгрейн - астрофизик в Оксфордском университете.

По ее словам, в ближайшие годы следует ожидать новой информации по экзопланетам, которые непрерывно открывает группа "Кеплер" и другие астрономы.

Астрономы хотели бы получить данные о массе этих планет, что трудно сделать с помощью камер телескопа "Кеплер", а также более детальную информацию о составе их атмосфер.

Этот орбитальный телескоп оснащен самой крупной цифровой камерой, которая когда-либо посылалась в космос. Она регистрирует наличие планет у определенной звезды, измеряя микроскопические изменения в потоке излучения от звезды при прохождении по ее диску такой планеты.