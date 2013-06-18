ЦУП: на МКС прилетел грузовой корабль с "плесенью"

Image caption Открытие люка может привести к загрязнению воздуха на станции

Открытие люков европейского космического грузового корабля ATV-4, который пристыковался к Международной космической станции в пятницу, задерживается из-за опасений российской стороны, что грузовик может быть загрязнен плесенью или бактериями.

"Задержка открытия люка связана с возможностью загрязнения плесенью или бактериями нескольких укладок с грузами", - сообщил в понедельник телеканал NASA TV. Как отмечается, открытие люка может привести к попаданию загрязненного воздуха на борт станции.

Процедура подготовки к открытию люков была остановлена по инициативе российского Центра управления полетами. По данным ЦУП, уровень загрязнения не опасен для экипажа, однако процедуру входа в корабль пришлось пересматривать.

"Состояние ATV хорошее. Однако запланированное на утро открытие люков было отложено в связи с продолжающейся дискуссией между российской стороной и НАСА о точном содержании предстоящих операций с участием экипажа по входу в корабль. Идет переработка графика открытия люка, которое должно быть проведено в течение нескольких дней", - сказал руководитель миссии Альберто Новелли.

Планировалось, что открытие люков между кораблем и станцией состоится днем в понедельник, однако после взятия проб атмосферы внутри корабля было решено приостановить переход. В ходе экстренного совещания в подмосковном ЦУП российские специалисты обсудили с Хьюстоном сложившуюся проблему, однако окончательное решение не приняли.

Как сообщается в блоге проекта ATV, решение проблемы может занять до нескольких дней. До этого момента люки между кораблем и станцией будут закрыты.

6,5 тонн грузов

Европейский транспортный корабль ATV-4 "Альберт Эйнштейн", который предназначен для доставки топлива, научного оборудования, продуктов, воздуха и воды, пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции в минувшую пятницу.

Стыковка прошла на 20 минут позже запланированного, поскольку Европейскому космическому агентству понадобилось дополнительное время на проверку работоспособности лазерных отражателей корабля.

Ранее сообщалось, что российский грузовой корабль "Прогресс", у которого после старта не раскрылась антенна, мог повредить отражатели ATV-4.

"Для стыковки ATV-4 с МКС нужны три работающих лазерных отражателя. Расстояние между антенной "Прогресса" и отражателя очень маленькая, поэтому было опасение, что антенна могла задеть отражатель. Однако мы увидели, что все отражатели работают, поэтому стыковка прошла успешно", - сказал представитель ЕКА Рене Пишель.

ATV-4 доставил на МКС более 6,5 тонн грузов, в частности, топливо, воду, кислород, продукты и экспериментальное оборудование. Корабль пробудет в составе станции до 28 октября, после чего будет отстыкован и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

ATV производится европейским консорциумом EADS Astrium. Его длина составляет 10,3 метра, диаметр - 4,5 метра. Корабль состоит из двух частей: герметичного грузового отсека и служебного модуля.

ATV - единственный космический корабль, за исключением российского "Прогресса", способный осуществлять функции дозаправки, ориентации и регулярной коррекции орбиты МКС. Кроме того, в случае угрозы столкновения с космическим мусором ATV может выполнять маневр уклонения станции.