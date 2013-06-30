В наших ли силах сделать себя счастливее?

Можно ли нам стать чуточку счастливее? В Роттердаме сотрудники Всемирной базы данных о счастье провели исследование, охватившее многие страны, и выяснили, что это возможно. Но путь к счастью может быть не таким, каким мы его себе представляем.

По словам директора базы данных, почетного профессора университета Эразмуса в Роттердаме Руута Веенховена, в своем собственном исследовании он установил слабую негативную корреляцию между тем, насколько часто человек употребляет в спонтанной речи слово "цель", и его ощущение счастья.

"Считается, что, чтобы вести счастливую жизнь, человеку нужно ставить перед собой цели, но факты не всегда подтверждают это. Причина, похоже, заключается в том, что несчастливые люди чаще думают о своих целях, потому что хотят изменить свою жизнь к лучшему", - говорит он.

Но, пожалуй, более всего исследователей удивило отсутствие связи между наличием смысла жизни и счастьем.

"Удивительно, но я не нашел между ними связи", - утверждает Веенховен. Исследования показывают, что наиболее четко связь со счастьем выражена у активного образа жизни.

"Чтобы быть счастливым, нужно вести активную жизнь. Это намного важнее для счастья, чем осознание того, для чего я существую", - отмечает он.

Не внешние факторы

Но главная новость в том, что мы сами можем сделать себя счастливее, и не только посредством каких-то внешних факторов, например, богатства.

"Исследования показали, что мы можем сделать себя счастливее, потому что со временем счастье меняется. И эти изменения не связаны с улучшением каких-то обстоятельств. Меняется то, как мы относимся к жизни. Люди постарше обычно бывают мудрее, а значит счастливее", - говорит Веенховен.

Десять самых счастливых стран Рейтинг мест, где жители, по версии Всемирной базы данных о счастье, наиболее довольны жизнью. Коста-Рика Дания Исландия Швейцария Норвегия Финляндия Мексика Швеция Канада Панама

Итак, что же нужно, чтобы сделать себя счастливее?

Исследования, собранные в базе данных, указывают, что вы будете счастливее, если:

Находитесь в долговременных отношениях;

Активно занимаетесь политикой;

Активно работаете и активно отдыхаете;

Вы по вечерам не сидите дома;

У вас есть близкие друзья (хотя уровень счастья не повышается с количеством друзей).

Есть также весьма неожиданные результаты:

Те, кто в умеренных количествах употребляет алкоголь, счастливее тех, кто его не употребляет;

Мужчины счастливее в обществе, где у женщин равные с ними права;

Признание окружающими чьей-либо красоты делает более счастливыми красивых мужчин, а не красивых женщин;

Счастливее те, кто считает себя красивым, а не те, кто таковым является;

Счастье уменьшается с рождением детей, но вновь увеличивается, когда они начинают жить отдельно.

Поездки на работу

И будьте осторожны с поездками на работу. Исследование немецких ученых, опубликованное в 2004 году, выявило, что существует связь между тем, сколько времени человек тратит на проезд до работы и обратно, и удовлетворением от жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Участие в политике и долговременные отношения являются рецептами счастливой жизни

Те, кто тратит час, добираясь на работу, гораздо менее счастливы, чем те, кому это делать не нужно.

Также выяснилось, что по уровню счастья даже высокая зарплата не компенсирует время, которое приходится проводить в поездках на работу.

Профессор Веенховен и его коллеги призывают людей больше заниматься тем, что делает их счастливыми, и отмечать все в интернет-дневнике. Уже примерно 20 тысяч человек откликнулись эту инициативу.

Пенсионерка Яна Купман говорит, что благодаря использованию дневника счастья ее жизнь стала лучше. Не только потому, что ей удалось выяснить, отчего она становится счастливее (в ее случае это были уроки по рисованию), но и потому, что она стала меньше заниматься тем, что счастья ей не прибавляло.

"Можно все вычистить, а назавтра все снова покроется слоем грязи, так зачем это делать? - говорит она. - Или нужно делать это реже. Мне нравится читать. Поэтому сейчас я просто беру книгу, которая мне нравится, и не занимаюсь всем остальным".

Но не волнуйтесь, если вы не можете отложить свой ноутбук и взять в руки книгу или кисть. Мы не можем быть счастливыми постоянно.

Исследования показывают, что грусть бывает полезна. Она может быть "красным сигналом светофора", чтобы не началось опасное "головокружение от счастья".

Согласно исследованиям, собранным в базе данных, всем нам полезно быть в печальном настроении 10% времени.

Анализ дневников трудоголиков показывает, что после тяжелого рабочего дня истинное счастье приносят физические упражнения, а не расслабление на диване с бутылкой пива в руке.