Ученые из США: в озере Восток под толщей льда есть жизнь

В озере Восток, скрытом под ледяным панцирем Антарктики толщиной почти в 4 км, могут обитать относительно сложные живые организмы. К такому выводу пришли ученые из США, однако их российские коллеги подвергают сомнению открытие американцев.

В пробах льда, взятых на глубине, близкой к поверхности озера, обнаружены следы генетического материала бактерий, часто сопутствующих морским моллюскам, ракообразным и даже рыбам.

Вместе с тем, эти следы могут иметь и внешнее происхождение, отмечает группа ученых в публикации в журнале PLoS One.

В научном сообществе к настоящему времени считается общепризнанным, что под толщей антарктических ледников находится густая сеть рек.

По этой причине выявленные организмы или их следы могли быть принесены в озеро, расположенное на 200 м ниже уровня моря, из океана.

Следы простейших

Озеро Восток было открыто в 1956 году советскими исследователями. Его карта была составлена в 1990-е годы британцами.

Глубина озера достигает 800 м, площадь – 15 тыс. кв. км.

Считается, что Восток остается изолированным от атмосферы на протяжении миллионов лет. В последнее время проводились буровые работы, направленные на извлечение проб воды из озера, но заявленной цели они пока не достигли.

В исследовании, опубликованном в PLoS, изучались фрагменты рибонуклеиновой кислоты (РНК) из слоев льда, намерзших снизу на подвижные ледниковые пласты над озером.

Обнаруженные фрагменты РНК совпали с тысячами последовательностей, ранее зафиксированных в генетических базах данных. Подавляющее большинство из них (94%) соответствуют различным видам бактерий.

Еще 6% образцов соотносятся с эукариотами – организмами, имеющими более сложную структуру клетки, включающую ядро.

Немногочисленные образцы опознаны как археи – крайне примитивные одноклеточные микробы.

О многих видах бактерий, следы которых обнаружены в ледяных пробах, известно, что они вступают в различные формы взаимодействия – от симбиоза до паразитизма – с многоклеточными живыми организмами, в том числе кольчатыми червями, морскими анемонами, плеченогими, тихоходками (те и другие – мелкие морские беспозвоночные) и рыбами, пишут ученые.

Также выявлены бактерии, предпочитающие теплые места, такие как геотермальные источники на морском дне. Если такие источники имеются на дне озера Восток, то они могут "обеспечивать организмы, живущие в озере, энергией и питательными веществами", замечают исследователи.

Интерес астробиологов

Озеро Восток – крупнейшее из примерно 375 подледниковых водоемов, выявленных исследователями Антарктики на сегодняшний день.

Озера-"призраки" не замерзают до дна благодаря энергии, исходящей от донных горных пород, а также давлению слоев льда сверху, снижающему температуру замерзания воды.

Подледниковые озера вызывают особый интерес у астробиологов, поскольку условия в них могут быть схожими с условиями в водоемах, которые могут существовать под ледяным покровом спутников некоторых из планет Солнечной системы.

Если жизнь существует в озере Восток, то ее можно искать и подо льдами Европы, вращающейся вокруг Юпитера, или Энцелада – одного из многочисленных спутников Сатурна, рассуждают исследователи.

Российские ученые: это грязь!

Российские ученые, однако, подвергают сомнению открытие американцев. В интервью интернет-изданию "Газета.Ru" Сергей Булат, руководитель лаборатории молекулярной и радиационной биофизики из Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) заявил "со стопроцентной уверенностью", что данные, полученные американцами, являются результатом "контаминации".

"Мы считаем, причина в том, что у них "грязная" лаборатория, не соответствующая стандартам чистоты", - заявил Сергей Булат.

Американские ученые, однако, отвергают подозрения в том, что условия в лаборатории были недостаточно стерильными.