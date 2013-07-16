Открыт новый спутник планеты Нептун

Image caption Спутник настолько мал, что космический аппарат, исследовавший кольца Нептуна в 1989 году, его упустил

Космический телескоп "Хаббл" открыл новую луну, вращающуюся вокруг планеты Нептун, подтвердило НАСА.

Новое небесное тело стало 14-м из известных спутников газового гиганта. Космическому объекту пока присвоен индекс S/2004 N 1.

Спутник представляется самым малым из лун Нептуна, его диаметр составляет всего 20 км. Один оборот вокруг планеты спутник совершает за 23 часа.

Американский астроном Марк Шовальтер распознал ранее неизвестный спутник на снимках сегментов колец Нептуна, полученный с телескопа "Хаббл". Он был заметен в виде крохотной белой точки, последовательно наблюдавшейся на более чем 150 фотографиях, полученных с 2004 по 2009 годы.

Как сообщает НАСА, спутник примерно в 100 млн раз тусклее самой тусклой из звезд, видимых в небе невооруженным глазом.

Он столь мал, что космический аппарат "Вояджер", пролетавший в 1989 году на близком расстоянии от Нептуна и исследовавший луны и кольца планеты, не заметил это тело.

"Луны и дуги перемещаются по орбите очень быстро, и нам потребовалось найти способ слежения за их перемещениями, чтобы выявить детали системы. Точно так же спортивные фотографы отслеживают бегущих спортсменов – спортсмен остается в фокусе, но фон размывается", - рассказал Шовальтер.