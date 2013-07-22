Французские ученые обнаружили гигантский новый вирус

Image caption Вирусы так малы и примитивны, что не все ученые уверены, следует ли их считать вполне живыми организмами

Французские ученые обнаружили вирус, который в десять раз превышает по размерам известные до сих пор крупные вирусы и обладает совершенно уникальным геномом. Пока ученые полагают, что вирус "Пандора" безопасен для человека.

В статье, опубликованной в журнале Science в конце прошлой недели, ученые из Университета Экс-Марсель сообщают, что размер найденного ими вируса - около микрона (одна тысячная миллиметра) в поперечнике. Обычные вирусы имеют размер от 10 до 100 нанометров, то есть в 10-100 раз меньше.

Но еще больше, чем размер, исследователей Жана-Мишеля Клавери и Шанталь Абержель поразил геном нового вируса: он содержит более 2500 генов против всего лишь десятка-другого у обычных вирусов и, главное, 93% этих генов не встречаются в других организмах.

"Мы полагаем, что эти вирусы происходят от доселе неизвестного древнего клеточного типа, которого больше не существует. Эта форма жизни даже могла попасть сюда с другой планеты - Марса, например. На этом этапе мы не можем отбросить ни одну, даже такую экстремальную версию", - сказал Жан-Мишель Клавери американскому National Public Radio.

Ученые обнаружили две разновидности нового вируса: одну - в Тихом океане возле устья реки на чилийском побережье, вторую - в пресноводном пруду в Австралии, недалеко от Мельбурна. В поисках французам помогали коллеги из других стран. Две разновидности назвали Pandoravirus salinus и Pandoravirus dulcis.

На самом деле, вирус "Пандора" в десять раз больше самых крупных из распространенных и хорошо известных вирусов, а так около десяти лет назад были открыты довольно близкие к нему по размеру Мимивирус и Мегавирус. Собственно, после этих открытий и начался поиск еще более крупных видов.

Место на древе жизни

"Мы глубоко задумались о пределах размеров вирусов - именно поэтому мы более готовы к обнаружению таких экзотических штук. Мы расширили границы своих представлений о возможном", - объяснил микробиолог Жан-Мишель Клавери.

Шанталь Абержель добавляет, что гигантские вирусы могли бы быть открыты и раньше, просто многие ученые, видя их в микроскоп, не воспринимали увиденное правильно: "Люди смотрели на клетки, видели нечто, что не соответствует обычному размеру или не имеет обычных признаков, и не воспринимали это как вирусы - они думали, это какие-то бактерии".

Поскольку вирус "Пандора" обитает только в воде и поражает только определенный вид амеб, ученые предполагают, что для человеческого организма он не опасен.

Теперь ученым предстоит попытаться выяснить, каковы функции генов нового вируса, которые не встречаются в других исследованных организмах, и где место этих вирусов на генеалогическом древе земной жизни.

В силу примитивности генома известных до последнего времени вирусов, многие ученые выдвигали гипотезу, что вирусы принадлежат к самым первым формам жизни на Земле. Но обнаружение гигантских вирусов все запутало.

"Теперь мы задаемся вопросом, а не мог ли вирус "Пандора" развиться из бактерии? Пока ответ: может, и мог", - цитирует Шанталь Абержель газета Times.