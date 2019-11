Ученые предложили объяснение предсмертным видениям

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library

Американские ученые выдвинули теорию, что причиной ярких видений людей, переживших состояние клинической смерти, может быть всплеск электрической активности в головном мозге.

В результате исследования, проведенного на крысах, было выяснено, что незадолго до смерти у животных фиксируется высокий уровень мозговых волн.

Исследователи полагают, что, по данным опытов, можно говорить об активизации человеческого мозга перед смертью.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Национальной академии наук (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Комментируя публикацию, ведущий автор исследования Джимо Борджигин из Мичиганского университета сказала: "Многие раньше полагали, что после клинической смерти мозг отключается или проявляет гораздо меньшую активность, чем когда организм бодрствует. Мы продемонстрировали, что это не так. Более того, он гораздо более активен во время умирания, чем в состоянии бодрствования".

Во всем мире известно множество историй людей, переживших состояние клинической смерти, во время которого они испытывали различные видения или переживания, о которых впоследствии могли рассказать во всех подробностях. Во многих случаях эти переживания очень похожи. Среди прочего они включают в себя видение своего безжизненного тела как бы со стороны, описания яркого белого света, опыт пребывания вне тела, проносящиеся калейдоскопом моменты жизни.

Однако изучение этого явления в людях является чрезвычайно сложным процессом, и о нем пока известно мало.

Всплеск активности

Ученые Мичиганского университета наблюдали за девятью умирающими крысами. В течение 30 секунд после остановки сердца у всех животных был зафиксирован всплеск активности высокочастотных мозговых волн, называемых гамма-ритмом.

Свидетельства о ярком свете могут указывать на активизацию зрительной коры головного мозга, и у нас есть доказательства, свидетельствующие о правоте этого утверждения Джимо Борджигин, ведущий автор исследования

Подобные процессы считаются характерными для мозговой активности человека в состоянии бодрствования, в особенности когда мозг сопоставляет информацию из своих разных участков.

У крыс такая мозговая активность проявилась в большей степени вскоре после остановки сердца, нежели во время их бодрствования.

Борджигин считает, что нечто подобное может происходить в человеческом мозге, и именно усиление мозговой активности может быть причиной видений в предсмертном состоянии.

"Это исследование может дать нам основу, отталкиваясь от которой, мы попробуем найти объяснение этому явлению. Свидетельства о ярком свете могут указывать на активизацию зрительной коры головного мозга, и у нас есть признаки, свидетельствующие о справедливости этой догадки. Мы увидели увеличение активности гамма-ритма в той части головного мозга, где находится зрительная кора. Мы отметили нарастающее сопряжение низкочастотных волн и гамма-ритма, что обычно свойственно процессам восприятия и обработки зрительных образов", - сказала она.

Однако, по словам ученого, для подтверждения полученных выводов необходимо провести исследование на людях, переживших клиническую смерть.

Последний крик "ура"

Джейсон Брэйтуэйт из Бирмингемского университета назвал описанное явление "последним криком "ура" умирающего мозга".

"Это наглядно иллюстрирует давно существующее предположение о том, что в некоторых непривычных условиях, к которым относится предсмертное состояние, мозг перевозбуждается", - сказал он.

"Подобно проносящемуся сполоху огня активность может проявиться в тех отделах мозга, которые отвечают за ощущения человека, из-за чего видения кажутся необыкновенно реалистичными - даже более реалистичными, чем сама реальность. Но мы пока не знаем, в какой именно момент времени происходят эти видения. Возможно, это случилось перед тем, как пациенту ввели наркоз, либо в процессе операции, задолго до остановки сердца", - отметил Брэйтуэйт.

Крис Чамберс из Кардиффского университета более осторожен в выводах. По его словам, в эксперименте изучалась мозговая активность умирающих крыс, но у человека все может происходить совершенно иначе.

"Это интересное и грамотно проведенное исследование. Нам известно до обидного мало о том, как ведет себя мозг во время смерти, не говоря уже о деятельности, отвечающей за сознание. Эта работа открывает дверь для дальнейших исследований на людях. Однако, говоря о предсмертных переживаниях человека, следует проявлять чрезвычайную осторожность: одно дело измерять мозговую активность крысы, испытавшей сердечный приступ, и совсем другое - проводить параллели с умиранием человека", - предостерег ученый.