Image caption Сегодня существование живых организмов на Марсе представить весьма затруднительно, но несколько миллиардов лет назад условия для них, возможно, были более благоприятными.

Новейшие исследования подтверждают теорию, согласно которой миллиарды лет тому назад Красная планета была более благоприятным местом для развития биологических форм, чем Земля на ранних стадиях эволюции. И не исключено, что жизнь появилась на Марсе до того, как она возникла на нашей планете, - было заявлено на конференции Европейской геохимической ассоциации во Флоренции.

В качестве доказательства теории учёные предлагают рассмотреть процесс образования первых молекул, необходимых для возникновения жизни.

Их давно занимал вопрос о том, что первоначально спровоцировало возникновение связей между атомами, образовавшими три ключевых молекулярных компонента живых организмов: РНК (рибонуклеиновая кислота), ДНК и белок.

Профессор Стивен Беннер рассказал об основных аспектах своей научной теории.

Молекулы, образовавшие, в итоге, генетический материал, были гораздо сложнее находившихся в "первичном бульоне" (смеси углеродосодержащих молекул, которая частично покрывала поверхность Земли более трёх млрд лет назад). Первой из них образовалась РНК.

Простое добавление энергии тепла или света к более простым органическим молекулам "бульона" не даёт РНК. Вместо этого, в результате реакции образуется смола. Для образования структуры РНК необходима определенная концентрация атомов на кристаллических поверхностях минеральных элементов.

Минералы, которые могли быть наиболее эффективными катализаторами образования РНК, растворились бы в океане, покрывавшем поверхность Земли в то время; однако на Марсе они были широко распространены.

Это позволяет предположить, что жизнь на Красной планете появилась до того, как она была принесена на Землю марсианским метеоритом, утверждает профессор Беннер из Института Науки и Технологии Вестхаймера (Гейнсвилл, США).

Идея о том, что жизнь появилась на Марсе и после была перенесена на нашу планету, обсуждалась и раньше. Но идеи профессора Беннера – это новый поворот в теории марсианского происхождения биосферы Земли.

Необходимые минералы

Здесь во Флоренции профессор Беннер представил результаты исследований, которые дают возможность предположить, что минералы, содержавшие элементы бора и молибдена играли ключевую роль в образовании основных макромолекул из атомов.

Image caption Эксперты полагают, что так могла выглядеть поверхность Марса около 3 млрд лет назад

Минералы, имевшие в составе бор, способствовали формированию углеводных колец из химических элементов, содержавшихся в "первичном бульоне", - считает ученый. Затем молибден изменял структуру получившейся молекулы, в результате чего образовывалась рибоза, и, таким образом, РНК.

Теория Беннера ставит вопрос о том, как могла начаться жизнь на Земле, ведь считается, что наша планета на ранних стадиях эволюции не имела подходящих условий для образования минералов, в составе которых были бы молибден или бор.

Известно, что на Земле не было достаточного количества минералов бора, необходимых для формирования РНК из "первичного бульона", а молибден, в свою очередь, не существовал в нужной химической форме.

Профессор Беннер пояснил: "Только достаточно окисленный молибден мог повлиять на формирование ранних форм жизни. Такого молибдена не могло быть на Земле, когда там появилсь жизнь, потому что три миллиарда лет назад на поверхности нашей планеты было очень мало кислорода. Зато он был на Марсе".

Это ещё один аргумент в пользу теории о том, что жизнь появилась на Земле благодаря метеориту с Марса, а вовсе не зародилась непосредственно здесь.

Одной воды недостаточно

Считается, что на Марсе было не так влажно, как на Земле, и это ключевой момент, благодаря которому Красная планета могла быть благоприятным местом для появления жизни.

"Бор, как элемент, редко встречается в земной коре, - объяснил профессор Беннер BBC News. - Однако на Марсе климат был более сухим, и было больше кислорода. Так что если Земля была неподходящим местом для химической реакции, Марс, может быть, и был".

"Похоже, что набираются доказательства того, что все мы вообще-то Марсиане; что жизнь началась на Марсе, а на Землю попала благодаря метеориту", - добавил он.

"Это всё же большая удача, что мы оказались здесь, поскольку условия на Земле точно лучше для поддержания жизни. Если бы наши гипотетические предки-марсиане остались на Марсе, может быть, и истории бы у нас никакой не было".