Космонавт отсудил у Звездного городка 1,4 млн рублей

Image caption Военный летчик Сергей Волков два раза был на орбите и три раза выходил в открытый космос.

Космонавт Сергей Волков выиграл судебную тяжбу с Центром подготовки космонавтов, с которого он требовал выплаты обещанной правительством большой надбавки к зарплате. Волков судился при этом и за себя, и за нескольких коллег.

В пятницу подмосковный Щелковский городской суд обязал Центр подготовки космонавтов им. Гагарина выплатить дважды побывавшему на орбите первому в мире потомственному космонавту Сергею Волкову 1,382 млн рублей накопившейся с прошлого лета задолженности за надбавку к окладу - и платить ее впредь.

Как сообщает агентство РАПСИ, инструктор-космонавт Волков выступал в суде от имени сразу нескольких коллег, бывших военных, а ныне гражданских космонавтов. Космонавт Сергей Залетин, напоминает агентство, ранее объяснил журналистам, что Волков взялся судиться, потому что сейчас был меньше всех загружен работой.

Разногласия у космонавтов с руководителем Звездного городка Сергеем Крикалёвым возникло по поводу толкования прошлогоднего постановления правительства о надбавках.

"За одну и ту же работу люди получают разную заработную плату", - сказал Залетин.

Надбавка в 106 тысяч в месяц

В постановлении предусмотрены надбавки "за классность" в размере от 55 до 120 процентов оклада - при этом оклад инструктора-космонавта составляет 88450 рублей.

Однако платить эту надбавку правительство обещало до выхода на пенсию - а космонавтов-военных, в том числе и Волкова, в начале прошлого года в рамках реформы армии перевели в категорию гражданских, то есть как раз отправили на военную пенсию.

Бывшие военные космонавты решили, что военная пенсия не должна лишать их права получать одновременно и обещанную правительством солидную надбавку.

Сергей Волков дважды, в 2008 и 2011 годах, побывал на Международной космической станции. Он - сын космонавта Александра Волкова, который летал в космос с тем самым Сергеем Крикалёвым, с которым теперь, как с главой ЦПК, спорят космонавты.

Самый, пожалуй, известный из космонавтов по фамилии Волков - Владислав Волков, погибший в 1971 году вместе с Георгием Добровольским и Виктором Пацаевым при возвращении с орбиты.