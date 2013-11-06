Проверьте свой уровень стресса

Стресс является частью нашей жизни и даже может быть полезным. Но высокий уровень стресса в течение длительного периода может отрицательно сказаться на нашем здоровье.

Этот тест был создан организацией British Association for Counselling and Psychotherapy. Его цель - определить симптомы стресса и выяснить, как вам удается справляться с трудностями повседневной жизни.

Подсчет очков: за ответ "никогда" начисляется 0 баллов, "почти никогда" – 1 балл, "иногда" – 2 балла, "часто" оценивается в 3 балла, а "очень часто" – 4.

Уровень стресса: 0-16 вы хорошо справляетесь; 17-24 - есть некоторые симптомы; 25-32 - выраженные симптомы стресса.