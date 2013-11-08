Население Земли: пять причин для оптимизма

Многие не знают, как быстро в последние десятилетия развивалось большинство стран. Возможно, не знают потому, что им об этом не рассказали журналисты. Но прочитайте об этих пяти фактах, и ваше видение мира изменится к лучшему.

1. Быстрый рост численности населения заканчивается

Об этом мало кто знает, но те демографические факторы, которые привели к глобальному росту населения в ХХ веке, постепенно и неуклонно сошли на нет. Пятьдесят лет назад число детей, рожденных одной женщиной, в среднем равнялось пяти. С тех пор это число – самый важный показатель в демографии – снизилось до беспрецедентного в истории человечества уровня – всего 2,5, – и продолжает падать. Это происходит благодаря ряду факторов: повышению уровня образованности женщин, расширению доступа к противозачаточным средствам и возможности абортов, повышению уровня выживаемости детей.

Демографические последствия этого поистине удивительны. В последнее десятилетие общее число детей в возрасте от 0 до 14 лет в мире стабилизировалось на уровне около двух миллиардов, и эксперты ООН по народонаселению предсказывают, что оно будет оставаться примерно таким же на протяжении всего столетия. И правда: количество детей в мире сегодня является максимальным! Мы вступили в эпоху "Пика детей"! Население будет продолжать расти, поскольку растет и стареет нынешнее поколение детей. А это значит, что, скорее всего, в мире прибавится три или четыре миллиарда взрослых – но во второй половине нынешнего века быстрый рост населения в мире наконец подойдет к концу.

2. Больше нет "развитых" и "развивающихся" стран

Пятьдесят лет назад мир был разделен.

В мире были два типа стран: "развитые" и "развивающиеся". Между ними не было почти ничего общего. Одни были богатыми, другие – бедными. В одних семьи были маленькими, в других – большими. Средняя продолжительность жизни в одних была больше, в других – меньше. Одни были политически сильны, другие – слабы. А между этими группами не было почти ни одной страны.

И так много изменилось в мире, особенно в течение последнего десятилетия, что сейчас разные государства не поддаются попыткам жестко разделить их на две группы. Многие из бывших "развивающихся" стран догоняли другую группу такими темпами, что различия постепенно стирались, и сейчас между группами уже нельзя провести ясную границу. И если посмотреть на весь спектр стран мира, то всегда можно будет увидеть государства, чьи социально-экономические показатели будут очень близки друг к другу. Начиная с тех, что занимают ведущие позиции в "лиге" здоровых и богатых, например, Норвегии и Сингапура, и заканчивая беднейшими государствами, раздираемыми гражданской войной, как Демократическая Республика Конго и Сомали.

Большая часть людей мира живет как раз посередине. Бразилия, Мексика, Китай, Турция, Таиланд и многие страны в настоящее время больше похожи на процветающие, чем на отстающие. Половина мировой экономики – и большая часть экономического роста – сейчас за пределами Западной Европы и Северной Америки.

3. Люди стали здоровее

Image caption Ганс Рослинг полагает, что мир переживает сейчас время "пика детей"

Пятьдесят лет тому назад средняя продолжительность жизни равнялась 60 годам. Сегодня она составляет 70 лет. За средней цифрой в 60 скрывалась большая разница между относительными долгожителями в "развитых" странах и людьми, чья жизнь в "развивающихся" странах была намного короче. Сегодняшние же 70 лет касаются большинства людей мира. Но многие страны развиваются быстрее с точки зрения здравоохранения, чем богатства. Например, здоровье людей во Вьетнаме сравнимо сейчас с США 1980 года, а доходы на душу населения равны американским доходам в 1880-м! За увеличившейся средней продолжительностью жизни стоит падение уровня детской смертности. Это трагично, но 7 миллионов из 135 миллионов детей, рождающихся каждый год, умирают, не дожив до пяти лет. Однако в 1960 году в этом возрасте умирал каждый пятый ребенок. Сегодня – один из 20, и это число продолжает уменьшаться.

Общепринятым мифом является то, что медицина, спасая жизни беднейших детей, лишь увеличивает рост населения. Парадоксально, но все как раз наоборот. Почему? Потому что когда уровень детской смертности резко падает, возникает необходимость в планировании семьи. А пока он высок, женщины продолжают все время рожать детей. Самый быстрый рост населения сегодня регистрируется в беднейших и воюющих странах с самым высоким уровнем детской смертности, как, например, Афганистан и Демократическая Республика Конго. А когда снижается детская смертность, повышается потребность в планировании семьи.

4. Девочки получают лучшее образование

Image caption Пакистанская девочка Малала Юсуфзай ведет кампанию за право детей на <br> бесплатное обязательное образование

Более высокий уровень образования стал, вероятно, крупнейшим изменением, которое современный мир принес девушкам и молодым женщинам. Если брать в целом по миру, то окажется, что мужчины в возрасте от 25 до 34 лет в среднем провели в школе около восьми лет. Женщины из той же возрастной группы следуют за ними, проводя в школе семь лет. На самом же деле одинаковое количество девочек и мальчиков посещает сейчас начальные и средние школы в беднейших странах, таких как Бангладеш. Около 60 миллионов детей в мире не посещают школу – почти всегда из-за крайней бедности. Вместо школы эти дети идут на работу, чтобы поддержать свои семьи. Лишь около 10% девочек не посещают школу из-за культурных табу.

Лучшее образование для девочек – это лишь первый шаг на долгом пути к гендерному равенству. К сожалению, это также меняет характер неравенства полов, и вместо недостатка образования основной несправедливостью сейчас стало насилие в отношении молодых женщин и ограничение их права самим выбирать, как они хотят прожить свою жизнь.

5. Конец крайней нищеты уже виден

Что значит "крайняя нищета"? Экономисты определяют ее как доход ниже 1,25 долларов в день. В действительности это означает, что семьи сегодня не могут быть уверены, что завтра у них будет еда. Дети вынуждены бывают работать, вместо того чтобы учиться. Дети умирают от болезней, которые легко предотвратить, таких как пневмония, диарея и малярия. А для женщин это означает неконтролируемую рождаемость и жизнь в семье, где шесть и более детей.

Но, согласно данным Всемирного банка, количество людей, живущих в условиях крайней нехватки средств, уменьшилось с двух миллиардов в 1980 году до одного миллиарда сейчас. И хотя множество людей все еще имеют очень низкий достаток, у шести из семи миллиардов жителей Земли он поднялся выше уровня крайней нищеты – и это критически важно. У этих семей меньше детей, которые главным образом выживают, получают достаточно пищи и ходят в школу. Фактически, впервые в истории человечества создались предпосылки, чтобы и последний миллиард избавился наконец от крайней нищеты в ближайшие несколько десятилетий. Это может случиться, если они будут работать, не покладая рук – но это произойдет только в том случае, если они получат от своих правительств и всего мира помощь, благодаря которой будут здоровыми, образованными и повысят производительность труда.