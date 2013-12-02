Энергетические напитки меняют работу сердечной мышцы
Кофе и газированные напитки с высоким содержанием кофеина могут серьезно изменять работу сердечной мышцы.
Группа исследователей из Боннского университета в Германии провела сканирование сердец 17 человек через час после употребления такого напитка.
Ученые обнаружили, что у всех сердца начинали сокращаться сильнее.
Побочные явления
Они представили доклад на ежегодном заседании Радиологического общества Северной Америки, в котором делается вывод, что детям и людям, страдающим от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, следует избегать подобных напитков.
"До сих пор мы не знали точно, какое воздействие эти так называемые энергетические напитки оказывают на сердечную функцию, - говорит доктор Йонас Дорнер. - Содержание кофеина в таких напитках в три раз выше, чем в кофе.
"Известны многие побочные последствия потребления кофеина, в том числе учащенное сердцебиение, изменение сердечного ритма, повышение кровяного давления, а в самых серьезных случаях - приступ и даже летальный исход".
Испытуемым давался напиток, в котором содержание кофеина составляло 32 мг на 100 миллилитров плюс 400 мг другого вещества - пищевой добавки таурина, на 100 миллилитров.
Ученые продемонстрировали, что камера сердца, которая выталкивает кровь (левый желудочек), сокращается более энергично в течение часа после приема напитка.
"Мы доказали, что употребление тонизирующих напитков обладает краткосрочным воздействием на способность сердца сокращаться", - говорит доктор Дорнер.
Кратковременное воздействие
"Мы не знаем точно, влияют ли эти более интенсивные сокращения на повседневную деятельность или на спортивные результаты".
Остается невыясненным также воздействие таких напитков на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Однако ученые рекомендует детям и взрослым, страдающим от аритмии сердца, избегать подобных напитков.
Британская ассоциации тонизирующих напитков также не рекомендует употреблять их детям.
Во Франции эти напитки до недавнего времени были полностью запрещены, а в Германии действует запрет на их производство.