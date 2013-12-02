Энергетические напитки меняют работу сердечной мышцы

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Кофе и газированные напитки с высоким содержанием кофеина могут серьезно изменять работу сердечной мышцы.

Группа исследователей из Боннского университета в Германии провела сканирование сердец 17 человек через час после употребления такого напитка.

Ученые обнаружили, что у всех сердца начинали сокращаться сильнее.

Побочные явления

Они представили доклад на ежегодном заседании Радиологического общества Северной Америки, в котором делается вывод, что детям и людям, страдающим от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, следует избегать подобных напитков.

"До сих пор мы не знали точно, какое воздействие эти так называемые энергетические напитки оказывают на сердечную функцию, - говорит доктор Йонас Дорнер. - Содержание кофеина в таких напитках в три раз выше, чем в кофе.

"Известны многие побочные последствия потребления кофеина, в том числе учащенное сердцебиение, изменение сердечного ритма, повышение кровяного давления, а в самых серьезных случаях - приступ и даже летальный исход".

Испытуемым давался напиток, в котором содержание кофеина составляло 32 мг на 100 миллилитров плюс 400 мг другого вещества - пищевой добавки таурина, на 100 миллилитров.

Ученые продемонстрировали, что камера сердца, которая выталкивает кровь (левый желудочек), сокращается более энергично в течение часа после приема напитка.

"Мы доказали, что употребление тонизирующих напитков обладает краткосрочным воздействием на способность сердца сокращаться", - говорит доктор Дорнер.

Кратковременное воздействие

"Мы не знаем точно, влияют ли эти более интенсивные сокращения на повседневную деятельность или на спортивные результаты".

Остается невыясненным также воздействие таких напитков на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако ученые рекомендует детям и взрослым, страдающим от аритмии сердца, избегать подобных напитков.

Британская ассоциации тонизирующих напитков также не рекомендует употреблять их детям.

Во Франции эти напитки до недавнего времени были полностью запрещены, а в Германии действует запрет на их производство.