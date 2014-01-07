Ученые: пещерные люди страдали от зубной боли

Image caption Справа на коренных зубах видны следы разрушений, свидетельствующие об абсцессе

Антропологи обнаружили самые ранние следы зубных заболеваний у человека.

Речь идет о скелетных останках людей, живших более 13700 лет назад на территории современного Марокко в эпоху позднего неолита.

По мнению авторов статьи, опубликованной в трудах Национальной академии наук США (PNAS), эти люди каменного века питались пищей, содержащей большое количество углеводов и орехов.

Это видно по крайне плохому состоянию их зубов. Вероятно, они сильно страдали от зубной боли.

Слишком много сахара

"В определенный момент нерв в зубе умирает, но до этого боль может быть очень мучительной, а если возникает воспаление, становится нестерпимой из-за давления на челюсть", - говорит доктор Луиз Хамфри из Музея естественной истории Лондона.

"Затем, разумеется, происходит прорыв абсцесса, и боль уходит. Мы наблюдаем следы этого во множестве челюстных костей".

Проблема избытка сахара привела к сходному положению в современном мире. Однако изучение ископаемых останков бросает свет на динамику зубных заболеваний у человека.

Четко прослеживается тенденция ухудшения состояния зубов в те исторические моменты, когда по тем или иным причинам люди получали доступ к пище с высоким содержанием сахара и углеводов.

Антропологи произвели анализ костных останков, обнаруженных в Голубином гроте на востоке Марокко за последние 10 лет.

Эти скелеты относятся к периоду от 13700 до 15 тысяч лет назад.

У всех из них, кроме трех, обнаружены следы запущенного кариеса, а дырки и разрушения отмечены в половине сохранившихся зубов. У некоторых из этих людей дело доходило до возникновения разрушительных абсцессов.

Вредные бактерии

Ископаемые остатки пищи, которой питались эти люди, свидетельствуют, что в нее входили орехи и желуди.

Такая диета способствует размножению бактерий, создающих кислотную среду, быстро разрушающую зубную эмаль.

Интересно, что в данном случае наблюдается то же явление, которое обычно сопровождало возникновение устойчивых сельскохозяйственных общин много тысяч лет спустя.

Вероятно, это объясняется тем, что хотя пещерные жители в районе Тафоральт были собирателями диких растений и еще не умели выращивать их, это было относительно оседлое поселение.

Image caption Люди жили в пещерном комплексе Голубиного грота в течение тысячелетий

Это подтверждается множеством погребений в пещерах комплекса, а также глубоким залеганием растительных остатков в мусорной яме, куда сбрасывались остатки растений.

Сладкие желуди широко представлены в питании этих людей, и, вероятно, они были основной причиной плохого состояния их зубов.

"Сладкие желуди являются компактным концентратом углеводов. Мы думаем, что обитатели пещер жарили их на камнях, а это делало орехи тягучими и липкими. Кроме того, нагрев облегчал переваривание такой пищи, а ее остатки легко застревали в зубах", - объясняет доктор Хамфри.

Ритуал или первые дантисты?

Более того, ясно, что обитатели пещеры в Тафоральте по каким-то причинам научились удалять зубы. В более чем 90% случаев в найденных челюстных костях удалены один или два передних верхних зуба-резца. Ученые не знают, умели ли эти люди удалять больные зубы.

"Обычно в передних зубах не бывает кариеса, и поэтому речь идет о каких-то ритуалах. Мы не знаем, почему они так поступали", - говорит доктор Хамфри.

Первые признаки зубоврачебной практики относятся к периоду 6,5 тысяч лет назад, когда люди стали использовать пчелиный воск для заполнения пустот в плохих зубах.