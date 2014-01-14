Ледник Пайн-Айленд начал необратимое отступление

Правообладатель иллюстрации JAN DE RYDT Image caption Ученые БАС отправились в экспедицию на ледник ПАЛ, чтобы подтвердить результаты компьютерного моделирования

Три группы исследователей пришли к единому выводу о том, что гигантский антарктический ледник Пайн-Айленд (ПАЛ) скорее всего начал медленное, но неотвратимое отступление.

Ученые полагают, что даже если климат в Антарктике заметно похолодает, это уже не повернет ледник вспять. А это, в свою очередь, означает, что ПАЛ продолжит влиять на подъем уровня мирового океана, добавив в ближайшие 20 лет еще до 10 миллиметров.

"Представьте себе что ПАЛ - это мяч, - предлагает доктор Хилмар Гудмундссон из Британской Антарктической Службы (БАС). - Его один раз пнули, и теперь он будет катиться неопределенно долго".

Конечно, для мяча ПАЛ крупноват, даже слишком. По площади он занимает более 160 тыс. квадратных километров (это две трети всей Великобританиии), и на его долю приходится 20% всего льда, стекающего с западной оконечности Белого Континента.

И вот в последнее время, как показывают спутниковые и стратосферные замеры, этот ледник начал заметно таять и набирать скорость, а зона, в которой лед начинает сходить в океан и ломаться, отодвинулась на десятки километров в глубь материка.

Такое поведение ледника, как указывают ученые, вызвано не увеличением температуры воздуха, а теплым подводным течением, которое подмывает и разрушает ледниковый шельф, поскольку большая часть ледника располагается ниже уровня моря.

Необратимый процесс

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Недавно ПАЛ "родил" айсберг площадью более 700 кв км

На основе последних спутниковых данных группа доктора Гудмундссона и их коллеги из Великобритании, Франции и Китая создали цифровую модель поведения ледника, который, по мнению ученых, вошел в фазу необратимого сокращения.

"Даже если вы понизите скорость его таяния, отступление ледника уже не остановить, - заявил в интервью Би-би-си доктор Гудмундссон. - При этом можно говорить как о внешних силах, таких как влияние климата и океанов, и внутренних факторах, вроде динамики движения самого ледника, и вот эта динамика подсказывает, что затормозить процесс отступления уже нельзя".

А это, в свою очередь, ведет к неизбежному подъему уровня мирового океана.

Залив Амундсена, куда впадает ПАЛ и несколько других ледников, ежегодно добавляет в океан более 150 кубических километров льда. Но если нынешняя тенденция ускоренного таяния ледника сохранится, а цифровое моделирование указывает именно на это, то сброс воды в мировой океан возрастет в ближайшие 20 лет с 20 млрд тонн до 100 млрд тонн в год, повысив уровень воды в мировом океане в среднем на 10 мм.

При этом доктор Гудмундссон предупреждает, что к любому компьютерному моделированию следует относиться с осторожностью, поскольку учесть все факторы невозможно, и модель поведения должна постоянно подкрепляться реальными показаниями.

Именно этим и занята сейчас БАС. В настоящее время в Антарктике проводится экспедиция с целью замера поверхности самого ледника и океанских вод, куда он сползает.