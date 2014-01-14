Ледник Пайн-Айленд начал необратимое отступление
Три группы исследователей пришли к единому выводу о том, что гигантский антарктический ледник Пайн-Айленд (ПАЛ) скорее всего начал медленное, но неотвратимое отступление.
Ученые полагают, что даже если климат в Антарктике заметно похолодает, это уже не повернет ледник вспять. А это, в свою очередь, означает, что ПАЛ продолжит влиять на подъем уровня мирового океана, добавив в ближайшие 20 лет еще до 10 миллиметров.
"Представьте себе что ПАЛ - это мяч, - предлагает доктор Хилмар Гудмундссон из Британской Антарктической Службы (БАС). - Его один раз пнули, и теперь он будет катиться неопределенно долго".
Конечно, для мяча ПАЛ крупноват, даже слишком. По площади он занимает более 160 тыс. квадратных километров (это две трети всей Великобританиии), и на его долю приходится 20% всего льда, стекающего с западной оконечности Белого Континента.
И вот в последнее время, как показывают спутниковые и стратосферные замеры, этот ледник начал заметно таять и набирать скорость, а зона, в которой лед начинает сходить в океан и ломаться, отодвинулась на десятки километров в глубь материка.
Такое поведение ледника, как указывают ученые, вызвано не увеличением температуры воздуха, а теплым подводным течением, которое подмывает и разрушает ледниковый шельф, поскольку большая часть ледника располагается ниже уровня моря.
Необратимый процесс
На основе последних спутниковых данных группа доктора Гудмундссона и их коллеги из Великобритании, Франции и Китая создали цифровую модель поведения ледника, который, по мнению ученых, вошел в фазу необратимого сокращения.
"Даже если вы понизите скорость его таяния, отступление ледника уже не остановить, - заявил в интервью Би-би-си доктор Гудмундссон. - При этом можно говорить как о внешних силах, таких как влияние климата и океанов, и внутренних факторах, вроде динамики движения самого ледника, и вот эта динамика подсказывает, что затормозить процесс отступления уже нельзя".
А это, в свою очередь, ведет к неизбежному подъему уровня мирового океана.
Залив Амундсена, куда впадает ПАЛ и несколько других ледников, ежегодно добавляет в океан более 150 кубических километров льда. Но если нынешняя тенденция ускоренного таяния ледника сохранится, а цифровое моделирование указывает именно на это, то сброс воды в мировой океан возрастет в ближайшие 20 лет с 20 млрд тонн до 100 млрд тонн в год, повысив уровень воды в мировом океане в среднем на 10 мм.
При этом доктор Гудмундссон предупреждает, что к любому компьютерному моделированию следует относиться с осторожностью, поскольку учесть все факторы невозможно, и модель поведения должна постоянно подкрепляться реальными показаниями.
Именно этим и занята сейчас БАС. В настоящее время в Антарктике проводится экспедиция с целью замера поверхности самого ледника и океанских вод, куда он сползает.