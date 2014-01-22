Как бесплатно поучиться в МГУ, Гарварде и где угодно

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В России открылся проект бесплатного электронного образования "Универсариум", повторяющий лучшие иностранные аналоги и претендующий на звание главной образовательной интернет-площадки на русском языке. Первые цифры посещаемости радуют разработчиков сайта, однако ведущие российские университеты пока не торопятся сотрудничать с ним.

Проект, поддержку которому оказывает президентское Агентство стратегических инициатив и РИА Новости, разрабатывался около года. Запись на курсы открылась в конце декабря.

"Несмотря на новогоднее затишье, к началу этой недели участниками проекта стали 26 тысяч человек", - рассказал Би-би-си директор электронной площадки Дмитрий Гужеля (в середине недели было уже около 35 тысяч).

На сайте пока три курса: по химии, математике, а также об открытии собственного дела. Последний - самый популярный, на него подписались 17 тыс. человек.

Видеолекции читают преподаватели МГУ и Московского физико-технического института. На подходе курсы, подготовленные преподавателями Российской экономической академии имени Плеханова, Балтийского федерального университета, вузов Санкт-Петербурга и Томска.

В планах у авторов проекта выход на европейский рынок образования: для этого они собираются вначале делать английские субтитры, а затем уже и записывать курсы по-английски. Параллельно они ведут переговоры с министерством образования и науки о том, чтобы по окончании таких электронных курсов слушатели получали сертификаты государственного образца.

Бесплатные, дистанционные, интерактивные Последние несколько лет в мире наблюдается настоящий бум бесплатного онлайн-образования в формате Massive open online course (Массовые открытые дистанционные курсы). Отличительной чертой этих курсов является не просто наличие видеолекций, пособий для чтения и заданий для самоконтроля, но и предоставление пользователям электронной площадки для обсуждения курсов. Особо продвинутые площадки дают возможность связи с преподавателем, который следит за общей успеваемостью и отвечает на вопросы. Именно поэтому такие курсы могут быть ограничены по срокам: активное участие в них ограничено временем, которое преподаватель может выделить в своем графике для "электронных" учеников. Наиболее успешные из подобных ресурсов: Coursera - основана в апреле 2012 года. В проекте участвуют несколько десятков университетов, в том числе Принстонский университет, Стэнфордский университет, Калифорнийский технологический институт, Эдинбургский университет, Университет Торонто, Колумбийский университет, Пенсильванский университет и многие другие. Количество курсов исчисляется сотнями, аудитория - 5,8 млн.

edX - платформа основана в мае 2012 года усилиями Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. Предлагает около 100 курсов, аудитория - 1,6 млн.

Udacity - запущена в феврале 2012 года, предлагает несколько десятков бесплатных курсов по программированию, аудитория - 1,6 млн.

"Академия Хана" (Khan Academy) - основана в 2006 году, содержит около 4 тыс. микролекций; около 3,9 млн уникальных пользователей в месяц (данные на конец 2011 года).

Участники образовательного рынка в России приветствуют оптимизм, с которым авторы проекта включились в создание всероссийской платформы бесплатного электронного образования, но признают, что на этом пути их подстерегают большие трудности.

Бесплатные, но дорогие

Первое очевидное препятствие - финансирование. Несмотря на государственную поддержку, инвестиции в сайт ограничиваются 10 млн рублей (295,7 тыс. долларов), рассказал Гужеля.

Для сравнения, самый успешный западный аналог "Универсариума" - сайт Coursera.org, запустившийся весной 2012 года, - привлек на стадии открытия, по некоторым данным, около 20 млн долларов. К декабрю 2013 года сайт, завоевавший во всем мире аудиторию порядка 6 миллионов, смог привлечь от венчурных компаний 85 млн долларов.

Другие известные западные площадки бесплатного образования тоже открывались при условии щедрого финансирования: EdX (совместный проект Массачусетского технологического института и Гарварда) аккумулировал 60 млн долларов на начальном этапе.

Проект Udacity, запустившийся в феврале 2012 года и предлагающий бесплатные курсы по программированию, осенью того же года получил инвестиции в размере 15 млн долларов.

Судьба "Универсариума" во многом зависит от того, удастся ли его создателям заручиться не только административным ресурсом, но и живыми деньгами. В противном случае, по мнению аналитиков рынка, вряд ли у него получится как-то выделиться на фоне уже существующих российских сайтов онлайн-образования, таких как Eduson.tv и Uniweb.ru.

Образовательная интернет-лихорадка

Еще один очевидный вызов, на который предстоит ответить создателям "Универсариума", - само наличие вышеперечисленных конкурентов. Ведь единственное препятствие, с которым могут столкнуться русские пользователи иностранных образовательных платформ, - незнание английского языка.

Но, во-первых, с английским языком у нового поколения россиян дела обстоят неплохо, а во-вторых, энтузиасты активно переводят наиболее успешные курсы западных преподавателей, выкладывая в интернет субтитры к их видеолекциям.

Так, бизнес-инкубатор Digital October, расположенный в самом центре Москвы, в помещениях, раньше принадлежавших фабрике "Красный Октябрь" (отсюда и название), только что перевел один из курсов Coursera: "Игрофикация" от университета Пенсильвании. Курс начинается 27 января 2014 года.

"Мы пригласили к нам Дафну Коллер, одного из основателей Coursera. Она прочитала у нас лекцию в январе 2013 года, и в итоге мы договорились о сотрудничестве. Перевод обошелся нам довольно дорого - около 250 тыс. рублей с учетом 40-процентной скидки", - рассказывает представитель Digital October Юлия Лесникова.

Вскоре перевод курсов будет поставлен на поток, поскольку в проект включилась компания ABBYY Language Services, разрабатывающая электронные словари. Как рассказал Русской службе Би-би-си глава компании Иван Смольников, они задействовали труд волонтеров, работу которых редактируют профессиональные переводчики. Таким образом удалось перевести еще несколько курсов, их презентация начнется в марте.

Правообладатель иллюстрации Coursera Image caption Страничка НИУ ВШЭ на сайте Coursera

Российские вузы идут на Запад

Всенародный марафон перевода До конца года ABBYY Language Services планирует перевести 15-20 курсов от Coursera на русский язык, в соответствии с договоренностью между компаниями. Отдел разработки российской фирмы, по словам ее директора Ивана Смольникова, уже несколько месяцев занимается этим проектом; в него вложена значительная сумма, которая менеджментом не раскрывается. Переведены или находятся в процессе перевода курсы Inspiring Leadership, Bioinformatics Algorithms, Natural Language Processing. Суть метода, при помощи которого осуществляется перевод, состоит в привлечении добровольцев в интернете: каждый из них переводит какой-то объем текста. В настоящий момент в переводе принимают участие около 500 человек (интересно, что наибольшее число присоединилось 31 декабря). На март ABBYY Language Services запланировала официальный запуск этого волонтерского проекта. Она рассчитывает привлечь около 10 тыс. добровольцев уже весной, а к концу года – порядка 100 тысяч.

Тем временем среди образовательных программ, представленных на западных электронных площадках, встречаются уже и курсы от российских университетов.

Та же Coursera заключила партнерские соглашения с тремя вузами из России: Московским физико-техническим институтом, Санкт-Петербургским государственным университетом и Высшей школой экономики.

Шире всего набор курсов, предлагаемых Высшей школой экономики: сразу 12, открытие всех намечено на первую половину 2014 года. 24 февраля, например, начинается курс "Финансовые рынки и институты"; в апреле - специальный курс о российском менталитете, читаемый по-английски ( Understanding Russians: Contexts of Intercultural Communication).

"Наступает эпоха новых технологических возможностей, связанных с развитием технологии онлайн-образования. Это не заменит традиционное образование, но существенно повлияет на рынок", - говорит куратор проекта в НИУ ВШЭ проректор Сергей Рощин.

Вложения университета в эти курсы, по его словам, измеряются сотнями тысяч рублей: надо не просто подготовить сам курс, но и позаботиться о технической стороне дела - камеры, свет, монтаж.

"Coursera не единственный вариант, но она предоставляет неплохие технологические возможности и хорошо позиционирована на рынке онлайн-образования. Если будут другие подобные проекты, то Высшая школа экономики будет вкладываться и в них. Про "Универсариум" я знаю, но они еще только стартовали", - добавляет он.

Расширение сообщества

Правообладатель иллюстрации Universarium Image caption "Универсариум" пока предлагает три курса, работа над новыми продолжается

Основные препятствия на пути адаптации такого образовательного формата в России, по мнению Сергея Рощина, - это инертность академической среды, неумение увидеть новые вызовы и ответить на них.

Схожего мнения придерживается Юрий Митин, один из создателей и директор бизнес-инкубатора МГУ, предоставляющего финансовую и организационную поддержку стартап-проектам.

"Наша главная проблема в том, что в России нет культуры такого онлайн-образования. Люди еще со студенческой скамьи привыкли искать обходные пути, быстро получить легкие знания и списать на зачете. Думаю, и здесь тоже могут искать обходные пути, пытаться взломать систему", - рассуждает Митин, читающий бизнес-курс на "Универсариуме".

Он признает, что по масштабам "Универсариум" вряд ли сравнится с Coursera и другими западными аналогами, но создание такой образовательной площадки в России, по его мнению, будет в любом случае способствовать развитию этой сферы.

В конечном счете, соглашается директор "Универсариума" Дмитрий Гужеля, все эти сайты являются некоммерческими проектами, поэтому говорить о рыночной конкуренции между ними бессмысленно.

"Чем шире будет "экосреда" подобных программ, чем шире будет сообщество, тем лучше будет для всех", - резюмирует он.