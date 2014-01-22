Как бесплатно поучиться в МГУ, Гарварде и где угодно
В России открылся проект бесплатного электронного образования "Универсариум", повторяющий лучшие иностранные аналоги и претендующий на звание главной образовательной интернет-площадки на русском языке. Первые цифры посещаемости радуют разработчиков сайта, однако ведущие российские университеты пока не торопятся сотрудничать с ним.
Проект, поддержку которому оказывает президентское Агентство стратегических инициатив и РИА Новости, разрабатывался около года. Запись на курсы открылась в конце декабря.
"Несмотря на новогоднее затишье, к началу этой недели участниками проекта стали 26 тысяч человек", - рассказал Би-би-си директор электронной площадки Дмитрий Гужеля (в середине недели было уже около 35 тысяч).
На сайте пока три курса: по химии, математике, а также об открытии собственного дела. Последний - самый популярный, на него подписались 17 тыс. человек.
Видеолекции читают преподаватели МГУ и Московского физико-технического института. На подходе курсы, подготовленные преподавателями Российской экономической академии имени Плеханова, Балтийского федерального университета, вузов Санкт-Петербурга и Томска.
В планах у авторов проекта выход на европейский рынок образования: для этого они собираются вначале делать английские субтитры, а затем уже и записывать курсы по-английски. Параллельно они ведут переговоры с министерством образования и науки о том, чтобы по окончании таких электронных курсов слушатели получали сертификаты государственного образца.
Участники образовательного рынка в России приветствуют оптимизм, с которым авторы проекта включились в создание всероссийской платформы бесплатного электронного образования, но признают, что на этом пути их подстерегают большие трудности.
Бесплатные, но дорогие
Первое очевидное препятствие - финансирование. Несмотря на государственную поддержку, инвестиции в сайт ограничиваются 10 млн рублей (295,7 тыс. долларов), рассказал Гужеля.
Для сравнения, самый успешный западный аналог "Универсариума" - сайт Coursera.org, запустившийся весной 2012 года, - привлек на стадии открытия, по некоторым данным, около 20 млн долларов. К декабрю 2013 года сайт, завоевавший во всем мире аудиторию порядка 6 миллионов, смог привлечь от венчурных компаний 85 млн долларов.
Другие известные западные площадки бесплатного образования тоже открывались при условии щедрого финансирования: EdX (совместный проект Массачусетского технологического института и Гарварда) аккумулировал 60 млн долларов на начальном этапе.
Проект Udacity, запустившийся в феврале 2012 года и предлагающий бесплатные курсы по программированию, осенью того же года получил инвестиции в размере 15 млн долларов.
Судьба "Универсариума" во многом зависит от того, удастся ли его создателям заручиться не только административным ресурсом, но и живыми деньгами. В противном случае, по мнению аналитиков рынка, вряд ли у него получится как-то выделиться на фоне уже существующих российских сайтов онлайн-образования, таких как Eduson.tv и Uniweb.ru.
Образовательная интернет-лихорадка
Еще один очевидный вызов, на который предстоит ответить создателям "Универсариума", - само наличие вышеперечисленных конкурентов. Ведь единственное препятствие, с которым могут столкнуться русские пользователи иностранных образовательных платформ, - незнание английского языка.
Но, во-первых, с английским языком у нового поколения россиян дела обстоят неплохо, а во-вторых, энтузиасты активно переводят наиболее успешные курсы западных преподавателей, выкладывая в интернет субтитры к их видеолекциям.
Так, бизнес-инкубатор Digital October, расположенный в самом центре Москвы, в помещениях, раньше принадлежавших фабрике "Красный Октябрь" (отсюда и название), только что перевел один из курсов Coursera: "Игрофикация" от университета Пенсильвании. Курс начинается 27 января 2014 года.
"Мы пригласили к нам Дафну Коллер, одного из основателей Coursera. Она прочитала у нас лекцию в январе 2013 года, и в итоге мы договорились о сотрудничестве. Перевод обошелся нам довольно дорого - около 250 тыс. рублей с учетом 40-процентной скидки", - рассказывает представитель Digital October Юлия Лесникова.
Вскоре перевод курсов будет поставлен на поток, поскольку в проект включилась компания ABBYY Language Services, разрабатывающая электронные словари. Как рассказал Русской службе Би-би-си глава компании Иван Смольников, они задействовали труд волонтеров, работу которых редактируют профессиональные переводчики. Таким образом удалось перевести еще несколько курсов, их презентация начнется в марте.
Российские вузы идут на Запад
Тем временем среди образовательных программ, представленных на западных электронных площадках, встречаются уже и курсы от российских университетов.
Та же Coursera заключила партнерские соглашения с тремя вузами из России: Московским физико-техническим институтом, Санкт-Петербургским государственным университетом и Высшей школой экономики.
Шире всего набор курсов, предлагаемых Высшей школой экономики: сразу 12, открытие всех намечено на первую половину 2014 года. 24 февраля, например, начинается курс "Финансовые рынки и институты"; в апреле - специальный курс о российском менталитете, читаемый по-английски ( Understanding Russians: Contexts of Intercultural Communication).
"Наступает эпоха новых технологических возможностей, связанных с развитием технологии онлайн-образования. Это не заменит традиционное образование, но существенно повлияет на рынок", - говорит куратор проекта в НИУ ВШЭ проректор Сергей Рощин.
Вложения университета в эти курсы, по его словам, измеряются сотнями тысяч рублей: надо не просто подготовить сам курс, но и позаботиться о технической стороне дела - камеры, свет, монтаж.
"Coursera не единственный вариант, но она предоставляет неплохие технологические возможности и хорошо позиционирована на рынке онлайн-образования. Если будут другие подобные проекты, то Высшая школа экономики будет вкладываться и в них. Про "Универсариум" я знаю, но они еще только стартовали", - добавляет он.
Расширение сообщества
Основные препятствия на пути адаптации такого образовательного формата в России, по мнению Сергея Рощина, - это инертность академической среды, неумение увидеть новые вызовы и ответить на них.
Схожего мнения придерживается Юрий Митин, один из создателей и директор бизнес-инкубатора МГУ, предоставляющего финансовую и организационную поддержку стартап-проектам.
"Наша главная проблема в том, что в России нет культуры такого онлайн-образования. Люди еще со студенческой скамьи привыкли искать обходные пути, быстро получить легкие знания и списать на зачете. Думаю, и здесь тоже могут искать обходные пути, пытаться взломать систему", - рассуждает Митин, читающий бизнес-курс на "Универсариуме".
Он признает, что по масштабам "Универсариум" вряд ли сравнится с Coursera и другими западными аналогами, но создание такой образовательной площадки в России, по его мнению, будет в любом случае способствовать развитию этой сферы.
В конечном счете, соглашается директор "Универсариума" Дмитрий Гужеля, все эти сайты являются некоммерческими проектами, поэтому говорить о рыночной конкуренции между ними бессмысленно.
"Чем шире будет "экосреда" подобных программ, чем шире будет сообщество, тем лучше будет для всех", - резюмирует он.