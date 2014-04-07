"Ё-мобиль" не получился, Прохоров отдал его государству

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Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова отказывается продолжать разработку российского гибридного "ё-мобиля".

Причиной неудачи в инвестфонде называют резкое укрепление курса евро, вызвавшее рост расходов.

В пресс-релизе группы говорится, что всю техническую документацию группа передает в российский автомобильный институт НАМИ.

Сотрудник этого института рассказал Би-би-си, что пока что никакой документации там не получили.

О том, что будет делать НАМИ с проектом, он также не представляет.

Эксперты считают, что проект был изначально обречен на неудачу, поскольку создать "народный автомобиль" такого технологического уровня невозможно.

Роковой курс

"В текущей экономической ситуации, на фоне резкого ослабления конъюнктуры автомобильного рынка, реализовать проект производства автомобиля на заявленных условиях с прибылью стало невозможно. Это вызвано, в первую очередь, ростом капитальных и операционных расходов в результате укрепления курса евро и вытекающего отсюда неизбежного повышения конечной цены автомобиля", - говорится в заявлении генерального директора группы ОНЭКСИМ Дмитрия Разумова.

Мы не видим перспективы продать количество автомобилей, предусмотренное проектом и необходимое для самоокупаемости Дмитрий Разумов<br>Гендиректор группы ОНЭКСИМ

По его же словам, помимо возросшей стоимости производства машины, упал спрос на автомобили такого класса.

"Мы не видим перспективы продать количество автомобилей, предусмотренное проектом и необходимое для самоокупаемости", - говорится в тексте заявления.

Газета "Коммерсант", цитируя неназванный источник, имеющий отношение к проекту, передает, что в результате роста затрат и возникновения непредвиденных проблем стоимость одного автомобиля могла достигнуть миллиона рублей, что никак не соответствует концепции "доступного автомобиля".

Изначально, как заявлял Михаил Прохоров, автомобиль должен был получиться недорогим в производстве и доступным - стоить 350-450 тысяч рублей (10-13 тысяч долларов).

Однако, по оценкам экспертов, гибридный "ё-мобиль" не может в настоящее время стоить дешевле миллиона рублей (28 тысяч долларов).

"Насколько они могли бы быть дешевы? Я думаю, они стоили миллионы", - сказал Би-би-си автомобильный эксперт, директор APV-Creative Group Станислав Павлов, комментируя нынешнюю стоимость "ё-мобилей".

По его словам, "в настоящее время еще никому не удавалось сделать просто дешевый автомобиль в современном мире, а если мы говорим о гибриде, то просто нет".

Громкий проект

О планах по созданию российского гибридного автомобиля впервые было объявлено в апреле 2010 года. В ноябре стало известно, что его назовут " ё-мобиль".

Изначально планировалось выпускать на этой платформе автомобиль в трех кузовах - кроссовер-купе, микровэн и небольшой фургон.

При этом планировалось, что двигатель у машины будет работать на бензине или газе, а колеса вращали бы электромоторы.

В начале 2011 года в компании "ё-АВТО", которая и должна была выпускать автомобиль, говорили, что сборочные заводы появятся в 5-7 регионах России и в двух странах Европы.

В апреле того же года прототип автомобиля "обкатал" Владимир Путин, который отправился на нем из подмосковного Ново-Огарева в резиденцию президента Дмитрия Медведева в Горках.

Политика

По мнению многих экспертов, проект "ё-мобиля" был не только бизнес-предприятием Прохорова, но также работал на его имидж политика.

Летом 2011 года Михаил Прохоров возглавил партию "Правое дело", но в сентябре после скандала на предвыборном съезде был отстранен от управления партией и вышел из ее рядов.

Он публично обвинил в причастности к скандалу заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption 1 апреля 2011 года на "ё-мобиле" покатался Владимир Путин

После этого компания начала сталкиваться с административными проволочками. В частности, Федеральная антимонопольная служба отменила конкурс на строительство дороги к заводу "ё-АВТО" под Петербургом.

В декабре 2011 года Прохоров объявил о планах баллотироваться в президенты и даже подарил во время теледебатов другому кандидату - председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому - сертификат на получение "ё-мобиля".

Обреченный на провал?

Хотя проблемы с финансированием начались уже осенью 2011 года, проект продолжал развиваться, летом 2013 года были представлены публике предсерийные образцы, а в компании говорили, что серийный выпуск может начаться уже в 2015 году.

Но в феврале 2014 года начало производства автомобиля было перенесено на неопределенный срок, а в российской прессе появились сообщения, что проект может быть закрыт.

Как рассказал Би-би-си Станислав Павлов, он изначально не верил в то, что этот проект может быть реализован, однако подал заявку на покупку "ё-мобиля", поскольку верил в чудо.

"Мне казалось, что даже если такой небольшой проект по созданию российского автомобиля появится, то это будет чудо", - признался директор APV-Creative Group.

В 2010 году он о чудесах не упоминал. "Рынок не то что сокращается, а просто скукоживается, как виноград - в изюм. Сейчас, наверное, не самое лучшее время для запуска новых продуктов," - говорил он тогда Би-би-си.

Сомнения в том, что в России возможно создать новый автомобиль "с нуля", высказывали и другие эксперты.

По словам аналитика Банка Москвы Михаила Лямина, наиболее востребованными автомобилями в России остаются "бюджетные варианты "Жигулей" АвтоВАЗа", а в более дорогих сегментах предпочтение отдается уже проверенным брендам.

"Это все сказки"

В группе ОНЭКСИМ говорят, что в ходе разработки автомобиля были созданы технологические решения, которые они могли продать, но предпочитают передать государству в лице автомобильного научно-исследовательского института НАМИ.

"У нас был ряд предложений от зарубежных компаний о приобретении проекта и его отдельных разработок. Но сегодня с учетом новых экономических реалий платформа "ё-мобиля" может и должна быть использована в другом направлении: мы давно работаем с НАМИ и понимаем, что с учетом большого числа разнообразных проектов этого института, наши разработки могут получить более широкое применение в дальнейшем развитии как отечественного легкового, так и грузового и общественного транспорта", - заявил Генеральный директор "Ё-АВТО" Андрей Гинзбург.

В пресс-релизе ОНЭКСИМ говорилось о некоем соглашении с НАМИ о передаче государству чертежей и прочей документации проекта "ё-мобиля".

Между тем источник в институте не подтвердил Би-би-си получения таких чертежей. "К нам ничего не поступает и не должно перейти. Вот поступят, тогда поговорим", - сказал он.

По словам представителя НАМИ, этот автомобиль не мог получиться дешевым: "Будет он дешевым? Да никогда, это все сказки. Ему нужно обслуживание. Сказочное. А сказок не бывает", - сказал он.