Вулканические острова в Тихом океане слились в один

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Вулканический остров у берегов Японии в Тихом океане соединился с соседним островом, сообщает американское аэрокосмическое агентство НАСА.

Вулканический остров находится примерно в 1000 км к югу от Токио, он возник в результате извержений подводных вулканов. Вулканической массы было настолько много, что она поднялась над уровнем моря, образов остров.

Первый вулканический остров возник в этом месте в 1970-е годы и получил название Нисиносима. В ноябре прошлого года года рядом с ним вырос еще один остров.

И вот через четыре месяца новый и старый остров слились в один.

В отличие от Нисиносимы, новый остров, который назвали Ниидзима, постоянно увеличивался, и в составе объединенного острова на него приходится больше земли, чем на первый.

Длина объединенного острова из конца в конец составляет чуть более километра.

По данным НАСА, вокруг основных вулканических кратеров сейчас образовались две конические структуры, которые возвышаются более чем на 60 метров над уровнем моря.

Потоки вулканической лавы наиболее активны сейчас на южной окраине острова.

Новая масса суши находится в архипелаге островов Огасавара (Бонинские острова).