В Аргентине найдены кости "самого большого ящера" в мире

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В Аргентине палеонтологи обнаружили окаменевшие кости динозавра, которого считают самым большим найденным до сих пор существом, когда-либо ходившим по Земле.

Судя по бедренным костям динозавра, это животное в длину достигало 40 метров, рост динозавра составлял 20 метров (высота семиэтажного здания), весил он предположительно 77 тонн (как 14 африканских слонов). Он на семь тонн тяжелее предыдущего ящера-рекордсмена аргентинозавра.

По мнению ученых, найденные окаменелости относятся к новому виду титанозавра - травоядных ящеров, живших на исходе мелового периода.

Кости древних животных случайно нашел в пустыне местный фермер.

Выкапыванием окаменелостей занялась группа аргентинских палеонтологов. Им удалось извлечь из земли фрагменты скелетов семи динозавров, в общей сложности около 150 костей. По уверениям ученых, окаменелости прекрасно сохранились.

77 тонн веса

Правообладатель иллюстрации na Image caption Найденную рептилию считают "родственником" открытого ранее аргентинозавра

Измерив длину и объем бедренной кости, палеонтологи пришли к выводу, что животное весило 77 тонн.

"Учитывая размер этих костей, которые не имеют аналогов среди известных ранее крупных животных, обнаруженный динозавр является самым крупным из известных ранее животных, когда-либо ходивших по Земле", - сообщили исследователи в интервью Би-би-си.

"Его длина от головы до кончика хвоста составляла 40 метров. Встав в полный рост, он мог бы вытянуть шею на высоту 20 метров, что примерно эквивалентно высоте семиэтажного здания", - добавили ученые.

Между тем, палеонтологи продолжают биться над загадкой, как живые существа столь огромного размера и с таким весом вообще могли отрываться от земли и передвигаться на сравнительно тонких ногах: ведь при этом на их кости и мышцы оказывалась неимоверная нагрузка.

Image caption Рост обнаруженного динозавра был эквивалентен по высоте семиэтажному зданию

Гигантский травоядный динозавр обитал в лесах Патагонии 95-100 млн лет назад, если судить по возрасту породы, в которой были обнаружены окаменелости.

Название найденному динозавру пока не придумано.

Делать выводы рано

"Будущее название отразит великолепие животного и воздаст должное как району, где он был обнаружен, так и нашедшему его фермеру", - сообщили исследователи.

Ранее уже находились претенденты на звание самого крупного динозавра в мире.

До нынешней находки самым большим считался аргентинозавр, который также был обнаружен в Патагонии.

Image caption Окаменелости динозавров случайно нашел в пустыне местный фермер

Поначалу палеонтологи полагали, что динозавр весил 100 тонн, но затем вес гиганта снизили до 70 тонн.

С выводами аргентинских коллег соглашается палеонтолог Пол Барретт из лондонского музея естествознания. Однако, по его мнению, делать однозначные выводы пока рано.

"Одна из проблем заключается в том, что определение веса аргентинозавра и нынешней находки строится на фрагментарных образцах костей. Неизвестно, как выглядел полный скелет, поэтому соображения о пропорции и форме животного являются гипотетическими", - сказал ученый.