Всегда ли опасно говорить по телефону за рулем?

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Принято считать, что, разговаривая по телефону за рулем, мы рискуем жизнью. Но всегда ли это опасно? И можно ли всерьез говорить о том, что иногда это даже полезно?

Из всех правил дорожного движения это, вероятно, нарушают чаще всего. Согласно докладу, опубликованному на прошлой неделе, более половины водителей в США признаются, что хотя бы изредка, но пользуются мобильным телефоном во время движения, несмотря на запреты.

Что мы знаем о связанных с этим рисках? Может быть, новое поколение автомобилей, рассчитанных на постоянную связь с внешним миром, сделает безопаснее звонки во время движения.

Меньше внимания на дорогу?

Как только появились мобильные телефоны, люди захотели звонить из автомобилей. Появление смартфонов только укрепило нас в этом желании.

Стюарт Биррелл из Уорикской промышленной группы (Уорикский университет, Ковентри, Великобритания) комментирует: "Так вообще-то редко бывает, обычно большинство нововведений сначала внедряются производителями, после чего люди их осваивают. А в данном случае водители захотели использовать смартфоны в автомобилях, и автопроизводители подстраиваются под них".

Наверное, производителям не стоило этого делать. По одной из оценок, 6% всех аварий на дорогах США происходит из-за того, что водители отвлекаются на мобильные телефоны. Это примерно 12 000 серьезных травм и 2600 смертей в год.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Адаптивный круиз-контроль нам в помощь...

Возможное решение состоит в том, чтобы автомобиль сам мог предотвратить аварию, если водитель отвлекся.

Сейчас некоторые машины позволяют водителям обращать меньше внимания на дорогу, а, например, на телефон - больше.

Адаптивный круиз-контроль использует радар для автоматического изменения скорости автомобиля в соответствии со скоростью едущей впереди машины.

Системы удержания в полосе обещают взять на себя руление. Они получают обратную связь от камер, наблюдающих за дорогой, и обеспечивают безопасную езду в выбранном ряду.

Системы уклонения от столкновения предсказывают чрезвычайные ситуации с помощью камер и лазерных дальномеров, помогая избежать серьезной аварии.

Риск есть. Но бывают и другие ситуации

Конечно, не все в восторге от этих устройств. "Похоже, производители заходят не с той стороны. Они напрасно пытаются решить проблему с помощью высоких технологий. Просто людям следует ответственно относиться к вождению. Нужно полностью сосредотачиваться на дороге - это моральный долг водителя", - утверждает Грэм Хоул из Сассекского университета в Брайтоне.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Отвлекаясь на входящий звонок, вы рискуете жизнью. Не только своей

Есть множество доказательств тому, что использование мобильного телефона увеличивает риск аварии вне зависимости от того, держит ли водитель его в руке или подключает к аудиосистеме автомобиля. Некоторые исследования показывают, что любой разговор по телефону увеличивает риск ДТП в четыре раза.

Впрочем, есть ученые, которые полагают иначе. Год назад, например, социологи пришли к выводу, что разговор по телефону не повышает риск аварии, если это происходит поздно вечером, когда движение не плотное.

Другое исследование, проведенное в прошлом году, дало еще более неожиданные результаты. Выводы гласят, что если водитель устал, то телефонный разговор может даже снизить опасность.

"Долго сидеть за рулем скучно. Представим себе такую картину: ночь, вы устали, встречные машины попадаются редко. Есть шанс полностью потерять концентрацию и отключиться, - отмечает Стюарт Биррел. - В это время ваше восприятие не загружено; если дать вам вторую задачу, качество вождения может повыситься. Хотя не любая задача подходит".

45% аварий, связанных с использованием телефона, происходит при поступлении входящего вызова

Несомненно, есть ситуации, когда разговаривать по телефону за рулем нельзя. Например, оживленный перекресток или пешеходный переход около школы требуют полной сосредоточенности. Но исследования показывают, что в других, менее сложных ситуациях, вождение занимает от 50% до 70% нашего внимания. Получается, что в это время мы можем направить свободные ресурсы на что-то другое.

В своем исследовании Биррелл приходит к аналогичному выводу. Недавно он участвовал в разработке приложения для смартфона под названием FootLITE. Среди прочего, оно предупреждает водителя, когда он уходит из полосы или слишком сильно приближается к впереди идущей машине.

При тестировании приложения на смартфоне, установленном на приборной панели, Биррелл обнаружил, что водители смотрели на экран около 4% времени. На дорогу и зеркала при этом они обращали столько же внимания, сколько и водители, не использовавшие приложение.

Возможно, подсознательно мы обращаемся к дополнительным устройствам, только когда это относительно безопасно.

Звонок - причина аварии

Беда в том, что телефон может отвлечь внимание водителя в неподходящий момент. Пол Грин из Мичиганского университета в Анн-Арборе изучил статистику ДТП, опубликованную Национальным управлением полиции Японии.

Если вы не готовы следить за дорогой, садитесь на автобус Грэм Хоул, <p>Сассекский университет в Брайтоне

Данные показывают, что 45% аварий, связанных с использованием телефона, происходит при поступлении входящего вызова. Грин считает, что люди склонны отвлекаться от выполнения текущей задачи, пытаясь ответить на телефонный звонок, — в том числе и от слежения за дорогой. Если переключение внимания приходится на критический момент, требующий полного сосредоточения, возникает риск аварии.

По мнению Грина, возможно, именно поэтому беседовать с пассажирами менее рискованно, чем говорить по телефону. Пассажиры находятся в той же дорожной ситуации и могут прервать разговор, если почувствуют, что обстановка требует внимания водителя.

Диспетчер нагрузки

Исходя из этих данных, можно себе представить автомобильное устройство, которое могло бы помочь водителю оставаться на связи, не повышая риск аварии: своего рода диспетчер нагрузки. Такое устройство будет действовать как виртуальный пассажир, интегрируя всю информацию с датчиков - скорость автомобиля, его положение относительно дорожной сети, время суток - и решая, стоит ли отвлекать водителя дополнительной информацией, в том числе телефонным звонком.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Возможно, скоро можно будет себе позволить и это...

Простейший вариант такого прибора уже встроен в некоторые автомобили. Например, компания Volvo представила систему, которая блокирует звонки во время поворота или смены полосы движения. По мере того как автомобили становятся частью так называемого интернета вещей, получая данные из окружающего мира и друг от друга, диспетчеры нагрузки могут научиться все лучше определять моменты, когда водителя нельзя отвлекать.

Бирелл предполагает, что связь с другими автомобилями может дать машине информацию о пробке впереди, а связь с дорожными датчиками - предупредить, что на светофоре сейчас загорится красный свет. В обеих ситуациях диспетчер нагрузки может отключить звонки. "Хорошо, когда информация используется для получения более полного представления об обстановке", - говорит ученый.

Лучше на автобусе

Однако информация, получаемая от других машин на дороге, может использоваться по-разному. У производителя может возникнуть соблазн пойти еще дальше в вопросе автоматизации и свести к минимуму нагрузку на водителя.

И Биррелл, и Хоул считают это нецелесообразным. "Поскольку многие люди водят не очень хорошо, казалось бы, лучше разгрузить их, максимально автоматизировав задачу вождения, - рассуждает Хоул. - Однако пройдет еще много лет, прежде чем машины научатся обрабатывать визуальную информацию наравне с человеком".

По мнению Хоула, пока полностью автономные автомобили не пошли в серийное производство, водителям придется нести ответственность за свои действия на дороге. А значит, им придется привыкнуть к машинам, которые общаются друг с другом, выясняя, можно ли водителю поговорить по телефону.

Хоул добавляет: "Если вы не готовы следить за дорогой, садитесь на автобус".

Оригинал это статьи на английском языке можно прочитать здесь, на сайте BBC Future