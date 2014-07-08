Сверхпрогнозисты. Те, кто может предсказать будущее

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Некоторые из нас обладают удивительной способностью точно предсказывать развитие мировых событий. И, как утверждает корреспондент BBC Future, одним из таких людей можете оказаться вы.

Припомните самые заметные события последнего времени. Может быть, у вас было предчувствие, что Барак Обама станет президентом США еще до того, как Демократическая партия выдвинула его кандидатом? Или же вы все-таки поддерживали кандидатуру Хиллари Клинтон? А как насчет Арабской весны – вы распознали в первых протестах признаки грядущей революции? Возможно, вам удалось предсказать украинский кризис?

Если на все эти вопросы вы дали утвердительный ответ, не исключено, что вы – "сверхпрогнозист", то есть человек, способный предвидеть развитие важных мировых событий с потрясающей точностью. Гадание на кофейной гуще тут ни при чем, не нужно быть и профессиональным политологом. Некоторые из сверхпрогнозистов – обычные люди, самых разных профессий. Просто так получилось, что они обладают феноменальной проницательностью.

За последние годы психологам удалось выявить целый ряд скрытых экстраординарных способностей, о которых люди, ими обладающие, часто даже не догадываются. Например, некоторые отличаются такой прекрасной памятью на лица, что узнают человека, которого видели всего лишь раз в жизни, много лет назад. Есть люди с обостренными вкусовыми ощущениями или с феноменальной памятью, способные без труда припомнить события практически любого дня своей жизни.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Может быть, вы точно предсказали развитие событий на востоке Украины?

Но перечисленные таланты, по-видимому, обусловлены генами, в то время как способность к точным прогнозам теоретически должна объясняться жизненным опытом и приобретенными навыками.

Однако люди, которых называют ведущими политическими экспертами, частенько ошибаются в своих предсказаниях: профессор Университета Пенсильвании Филип Тетлок обнаружил, что степень точности их прогнозов ненамного выше, чем при случайных совпадениях.

"Если бы шимпанзе беспорядочно кидали дротики в мишень с написанными на ней различными вариантами развития событий, то показали бы почти такие же результаты, что и эксперты с их прогнозами", - так перефразировал вывод Тетлока один политический аналитик в комментарии для New York Times.

Неудивительно, что наибольший интерес к феномену сверхпрогнозистов проявляют спецслужбы. Не в последнюю очередь из-за одного из научных докладов Тетлока американское Агентство передовых исследований в области разведки (Intelligence Advanced Research Projects Activity, IARPA) выделило финансирование на четырехлетний проект под названием "Здравое суждение" (Good Judgement Project), цель которого - поиск новых подходов к политическому прогнозированию.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Спецслужбы всегда пытались использовать в своих целях неординарные способности людей

Исследование проводится в форме состязания между командами. Участие принимает несколько тысяч человек самых разных профессий. Их способность к прогнозированию проверяется при помощи вопросов наподобие "останется ли Роберт Мугабе президентом Зимбабве после 30 сентября 2011 г.?" или "сохранит ли Греция членство в ЕС к 1 июня 2012 г.?". Вместо однозначных ответов "да-нет", которые не отражают элемент неопределенности, испытуемых просят оценить степень вероятности каждого из событий.

Не так давно, спустя три года после начала исследования, команда Тетлока опубликовала промежуточные результаты в журнале Psychological Science и огласила их на ежегодной конвенции американской Ассоциации психологических наук в Сан-Франциско.

Одна из основных задач эксперимента заключается в том, чтобы выявить участников, стабильно дающих точные прогнозы. По окончании первого года Тетлок изучил результаты предсказаний более чем 2000 участников и отобрал из них 2% с наилучшими показателями – так называемых сверхпрогнозистов, из которых затем сформировал отдельные команды. К концу второго года выяснилось, что точность прогнозов у этих команд почти в четыре раза выше, чем у остальных участников исследования.

Скрытые таланты

Хотя подкованность отдельных участников эксперимента в мировых и внутренних делах могла повлиять на точность их предсказаний, в целом среди сверхпрогнозистов были представители самых разных профессий. "Один из лучших наших предсказателей – фармацевт", - отмечает Тетлок.

Вполне ожидаемым оказалось то, что наиболее точные прогнозисты показывали лучшие результаты в тестах на интеллект, чем остальные участники эксперимента. Однако их объединяло еще одно качество - непредвзятость. Обычно непредвзятому человеку автоматически приписывают либеральные политические взгляды, но в психологии считается, что данное качество означает способность успешно справляться с неопределенностью.

Важной чертой людей с широкими взглядами является склонность к рассмотрению проблем с разных сторон. Возможно, именно эта особенность позволяет прогнозистам отказываться от сложившихся представлений в свете вновь открывшихся обстоятельств. "От человека требуется быстро и часто менять свое мнение", - подчеркивает Тетлок.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Как насчет Роберта Мугабе? Он типичный диктатор? Сколько ему отпущено?

Еще одна черта эффективного прогнозиста, на которую обращает внимание Тетлок, - способность к самоанализу, то есть осознание ошибок собственного мышления. Даже профессиональные эксперты-аналитики нередко попадают в некоторые из ловушек, поэтому команда Тетлока решила проверить, способна ли сравнительно не продолжительная тренировка помочь их подопечным избегать наиболее распространенных ошибок.

Тетлок не раскрывает всех подробностей использованного метода, чтобы не повлиять на результаты все еще продолжающегося эксперимента, но отмечает, что испытуемые зачастую приступают к решению задачи, глубоко "зарываясь" в конкретную проблему.

Речь идет не о счастливых догадках, не о гадании и пророчествах, а о профессиональной ясности в прогнозах Филип Тетлок

Например, оценивая вероятность того, что Мугабе останется у власти, они начинают оценивать уровень недовольства нынешним правителем среди населения страны. В то время как исследования показывают, что более точных прогнозов можно добиться, если взглянуть на задачу со стороны и рассмотреть имеющиеся исторические аналогии. Скажем, в случае с Мугабе стоит для начала выяснить среднюю продолжительность пребывания диктаторов у власти, а уже потом корректировать свой прогноз, исходя из текущей задачи.

Тетлок также применял ряд стратегий для того, чтобы избежать распространенных когнитивных искажений. Так, согласно исследованиям, люди принимают более удачные решения, если помнят о существовании типичных логических ошибок, таких, скажем, как тенденция к преувеличению вероятности ужасных событий наподобие террористических актов.

Следует также помнить о необходимости учитывать как наиболее оптимистичный, так и наиболее пессимистичный варианты развития ситуации, поскольку в этом случае для рассмотрения открывается весь спектр возможных событий, что помогает аналитику подвергать исходные посылки критике.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Политический прогноз - это вам не гадание. Тут все серьезнее

Все эти советы могут показаться очевидными, однако свидетельства иррациональности человеческого поведения и мышления подтверждают, что о таких очевидных вещах легко забыть даже опытным профессионалам.

Тетлок также исследует возможные преимущества коллективной работы прогнозистов. Дело в том, что, как считают многие психологи, эксперты, трудящиеся в команде, показывают худшие результаты, чем работающие в одиночку, поскольку со временем начинают поддакивать друг другу и перестают критически воспринимать мнения коллег. "Команда превращается в бездумную толпу", - комментирует Тетлок.

Однако, как показали эксперименты, при определенном обучении методам критики мнения оппонента и позитивному восприятию альтернативных точек зрения, участники добивались более точных прогнозов при работе именно в коллективе.

Исследователи очень рассчитывают на то, что их эксперимент послужит оптимизации процессов принятия решений на государственном уровне. "Речь идет не о счастливых догадках, не о гадании и пророчествах, а о профессиональной ясности в прогнозах, - говорит Тетлок. - Мы хотим, чтобы прогностика стала более ответственной".

Исследование Тетлока может найти применение и в нашей повседневной жизни. Вам необходимо принять важное решение? Смиритесь с неопределенностью и избегайте необъективных суждений. Впрочем, если вы уже и так сверхпрогнозист, то заранее знали, что именно этим советом мы закончим статью.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.