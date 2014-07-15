Под чужим взглядом мы ведем себя иначе. Почему?

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<span >В отличие от шимпанзе, человек ведет себя иначе, когда знает, что за ним следят. Осознание того, что за вами наблюдают, может изменить ваше поведение к лучшему, утверждает эксперт BBC Future.

Если нас чему-то и научило повсеместное проникновение в нашу жизнь социальных сетей, так это тому, как тщательно надо отбирать информацию о себе, которой мы делимся с цифровым пространством. Нам приходится думать обо всех потенциальных читателях наших аккаунтов в Twitter, наших блогов и наших страничек в деловой соцсети LinkedIn. Старшеклассников предупреждают, что члены приемных комиссий вузов могут найти их в интернете, а соискатели вакансий удаляют из своих профилей на Facebook фотографии, которые потенциально могли бы их скомпрометировать. Благодаря Google ушли в прошлое "свидания вслепую". Наша сетевая активность все чаще сводится к защите собственной репутации.

Склонность человека выставлять себя на публике в лучшем виде не связана с достижениями прогресса. Немногие из нас могут похвастаться тем, что никогда не вели себя эгоистично, если знали, что это сойдет с рук, когда были уверены, что об этом никто не узнает. Зато присутствие других людей превращает нас чуть ли не в праведников.

Более того, мы так чувствительны к взглядам со стороны, к внешнему наблюдению, что одно только изображение следящих глаз – рисунок или фотография - влияет на решения, которые мы принимаем. Что характерно, мы не обязательно воспринимаем присутствие этого изображения на сознательном уровне.

В 1976 году более 360 детей невольно приняли участие в продвинутом психологическом эксперименте, результаты которого наглядно продемонстрировали данный эффект. В тот вечер отмечался Хеллоуин, и дети стучались в двери домов, собирая конфеты. В 18-ти домах их ждали психологи, подготовленные к приему наряженных соответственно случаю сладкоежек.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Взять лишнюю конфетку неудобно, когда за тобой наблюдают. Даже если это ты сам в зеркале

Открыв дверь и пару минут поболтав с детьми, психологи предлагали им взять одну конфету из вазы, до краев наполненной вкусностями – и не больше. Затем исследователи оставляли детей одних с вазой, около которой в половине случаев стояло зеркало. Еще один участник эксперимента, спрятанный от посторонних глаз, записывал действия детей.

Исследователи предполагали, что дети с меньшей вероятностью вытащат из вазы горсть конфет – вопреки полученным указаниям – если будут видеть в зеркале собственное отражение.

Именно так все и оказалось. Увидев в зеркале свое лицо, даже прикрытое карнавальной маской, дети чаще вели себя так, как их попросили.

Под наблюдением

Решив подойти к вопросу с другой стороны, группа исследователей из Ньюкаслского университета в Великобритании выяснила: присутствие наблюдателя – даже иллюзорное – может привести к снижению количества велосипедных краж. Изучив статистику преступлений на территории кампуса университета, исследователи выявили три места, где особенно часто воровали велосипеды, и поставили в каждом из них специальный знак. Вот что было на знаке: изображение мужских глаз, смотрящих прямо перед собой, слоган "Велосипедные воры: мы следим за вами", подпись "Борьба началась" и логотип местной полиции. Появление этих знаков привело к снижению числа краж в каждой из трех точек на целых 62%.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Предупреждающие плакаты могут работать лучше, если на них рисовать глаза

К сожалению, в других местах кампуса красть велосипеды стали на столько же чаще. Хотя вмешательство исследователей лишь переориентировало воров на другие зоны университетского городка, было очевидно, что присутствие "наблюдателя" помогало предотвратить правонарушения.

Спустя несколько месяцев та же группа исследователей вернулась в три экспериментальных места кампуса, где по-прежнему висели придуманные ими знаки. Их задачей было установить, поможет ли "взгляд наблюдателя" снизить количество мусора, невзирая на то, что текст на знаке был написан для противодействия велосипедным кражам. Чтобы увеличить соблазн для нарушителей, исследователи привязали флаеры к рулям велосипедов с помощью резинок, так что сбросить бумажку на землю было проще простого. В половине случаев экспериментаторы заранее накидали мусора вокруг велосипедов – по их мнению, это способствовало тому, чтобы люди больше мусорили. Подумешь, еще один кусочек бумаги! Итак, "взгляд наблюдателя" против замусоренной площадки. Как и ожидалось, присутствие "бдительного ока" заставляло невольных участников эксперимента меньше мусорить (по сравнению с точками, где знаков не было), а изначальная замусоренность площадки не приводила к увеличению количества мусора.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Обезьянам все равно, следят за ними или нет

Однако особая чувствительность человека к присутствию наблюдателей не распространяется на наших ближайших родственников-приматов. Недавно несколько психологов из того же Ньюкаслского университета, объединившись с приматологами из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, провели опыт с шимпанзе из питомника Чимфунши в Замбии. Обезьянам предоставили возможность брать арахис (особо ценное лакомство), лежавший перед изображением пары глаз шимпанзе. Поскольку популяции шимпанзе отличаются строгой иерархичностью, исследователи предположили, что находящиеся на низших иерархических ступенях особи возьмут лакомство с меньшей вероятностью, или же выберут морковку, ценность которой ниже. С другой стороны, более доминантные особи могут сразу потянуться к орешкам около изображенных на картинке глаз шимпанзе, попытавшись забрать всю еду себе. К удивлению ученых, шимпанзе не было никакого дела до "наблюдателя".

Этот вывод подтверждается результатами еще одного исследования, во время которого шимпанзе не меняли своего поведения, даже несмотря на присутствие другого шимпанзе. Если бы шимпанзе так же бдительно следили за своей репутацией, как люди, присутствие третьей стороны влияло бы на их готовность делиться. Подобную тенденцию мы частенько наблюдаем у человека: когда речь идет о нашей репутации, мы более охотно идем на сотрудничество и делимся с другими, а когда нас никто не видит, мы нередко действуем более эгоистично.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Чаще смотрите себе в глаза - и вы станете лучше

Дело не в том, что шимпанзе в целом не воспринимают глаза или их изображение. Исследования движений глаз показали, что шимпанзе и люди похожим образом рассматривают лица – сначала обращают внимание на глаза, а затем на рот. Шимпанзе понимают, когда за ними наблюдают – просто для них это неважно.

Напротив, человеку всегда важно, что за ним наблюдают. Мы меняем свое поведение и делаем иной выбор, даже не осознавая этого. Даже в том случае, когда на нас смотрит пара глаз с плаката.

Об авторе: Джейсон Голдмэн – автор научных публикаций, живет в Лос-Анджелесе. Он пишет о поведении животных, дикой природе, а также о сложных отношениях между людьми и животным миром.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.