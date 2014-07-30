Машина для расшифровки мыслей. Повод для беспокойства?

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На что вы смотрите и что вы при этом видите? Ученый Джек Гэллант может это выяснить, расшифровав ваши мысли, рассказывает постоянный автор BBC Future.

Джек Гэллант может читать мысли. По крайней мере, он может понять, что вы видите, если находитесь внутри его аппарата и смотрите фильм, который он вам поставил.

Гэллант, занимающийся исследованиями в Калифорнийском университете в Беркли, создал машину для расшифровки деятельности мозга. Его аппарат сканирует мозг и воссоздает то, что видит человек. Если подобные технологии, предназначенные для чтения мыслей, получат более широкое распространение — будет ли это поводом для беспокойства? Спросите у Гэлланта, и его ответ окажется довольно неожиданным. Эксперимент Гэлланта состоял в том, что людям показывали фильмы, а исследователи в это время записывали, как работает их мозг. Затем, с помощью специального алгоритма, из полученной информации и базы видеороликов YouTube воссоздавалось размытое изображение. Другими словами, ученые преобразовали активность мозга в картинки, демонстрирующие то, что видит человек.

Для Гэлланта и его команды этот эксперимент был лишь одним из способов показать, как работает их технология. Хотя новости об аппарате попали на первые полосы газет, ученый изначально не планировал создавать расшифровщик мыслей. "Это было одно из самых крутых наших изобретений, - говорит он, - но это ведь не наука".

Задача Гэлланта – основываясь на модели обработки мозгом визуальной информации, понять, как работает зрительная система человека. Расшифровка мыслей стала побочным проектом, случайным порождением серьезного научного исследования. "Если вы создали действительно хорошую модель мозга, вы заодно получаете и лучший из возможных расшифровщиков", - объясняет ученый.

Бояться стоит, но начинать бояться надо лет через 50 Джек Гэллант

Вне зависимости от того, какую научную ценность имеет аппарат Гэлланта, его изобретение играет на руку сторонникам антиутопических теорий будущего, опасающимся, что государство начнет вторгаться в сокровенные мысли человека.

Подобные страхи могут показаться глупыми, однако Гэллант так не считает. "Согласен: бояться стоит, но начинать бояться надо лет через 50", - говорит он. Столько времени потребуется, чтобы разрешить две основные проблемы, стоящие на пути развития технологии расшифровки мыслей: создание передвижной аппаратуры и усиление сигнала.

Сейчас, чтобы дать Гэлланту возможность прочитать ваши мысли, вам придется пройти функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) – при помощи громоздкого аппарата, измеряющего циркуляцию крови в мозге. Хотя фМРТ считается одним из лучших способов исследования активности мозга, эта технология все равно не идеальна и не пригодна для мобильной работы. Пациент, находящийся внутри аппарата, не должен двигаться, к тому же такая техника стоит недешево и занимает много места.

Если сравнить кадры из видеоролика и изображение, полученное при расшифровке активности мозга, связь между ними очевидна. Однако картинка, которую выстраивает алгоритм Гэлланта на основе сигналов мозга, не блещет качеством. Разрешения снимков фМРТ просто не хватает на то, чтобы сгенерировать четкое изображение. "Пока кто-нибудь не придумает лучшего метода исследования активности мозга, чем наша нынешняя технология, вряд ли появятся переносные аппараты расшифровки мыслей, предназначенные для массового использования", - считает он.

Устройство для расшифровки снов

Гэллант не работает над новыми аппаратами-расшифровщиками, однако этим занимаются другие ученые. Так, группа исследователей в Японии в настоящее время пытается создать устройство для расшифровки снов, основанное на той же технологии фМРТ. В отличие от эксперимента с видеофильмами, где ученые могут сопоставить увиденное человеком изображение с полученными при исследовании его мозга данными, со снами все гораздо сложнее.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Японцы тем временем работают над расшифровщиком снов

Чтобы испытать и обучить систему, исследователи поместили участников эксперимента в аппарат для фМРТ и позволили им провалиться в полудрему – промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Затем они будили испытуемых и спрашивали, что они видели. Назывались самые разные предметы - от ледорубов до ключей и статуй. На основе этой информации устанавливалась корреляция между образами из сна, и настраивался алгоритм.

Руководствуясь полученной базой данных, японские ученые смогли опознать примерно 60% типов изображений, которые видели испытуемые во сне. Главное, что мешает перейти от этих экспериментов к созданию универсального расшифровщика снов – уникальность индивидуальных сигналов мозга. Сейчас расшифровщик необходимо настраивать под каждого испытуемого. Даже если вы готовы поспать в аппарате для фМРТ, не существует универсального расшифровщика, который рассказал бы о ваших ночных приключениях.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Если человеку показать, что происходит в его мозге, он не останется равнодушным

Хотя Гэллант не работает над созданием расшифровщика мыслей, он знает, какой аппарат он бы сконструировал в первую очередь. "Лично я считаю, что лучше всего было бы научиться расшифровывать внутреннюю речь человека. Если создать механизм, который конвертирует внутреннюю речь во внешнюю, - рассказывает он, - с помощью подобной технологии можно было бы вести автомобиль. И такой аппарат стал бы универсальным переводчиком".

Внутренняя речь

Некоторые исследователи приблизились к достижению этой цели. Так, группа голландских ученых исследовала мозг носителей двух языков, чтобы понять, какие образы формируются в голове у участников эксперимента (например, образ лошади или коровы). Они смогли правильно определить значение этих образов вне зависимости от того, на каком языке думали испытуемые – на английском или голландском. Однако, как и в случае с расшифровщиком снов, систему нужно было заново обучать на каждом человеке – так что до создания универсального переводчика еще далеко.

По крайней мере, благодаря расшифровщику мыслей больше людей заинтересовалось исследованиями Гэлланта. "Если подойти к человеку на улице и начать рассказывать ему, как работает его мозг, он тут же заскучает", - объясняет ученый. Зато когда исследователь показывает людям видеоролик, где наглядно демонстрируется активность их собственного мозга, в них мгновенно просыпается интерес.

Об авторе. Роуз Эвелет в своих статьях исследует, как люди распутывают головоломки, предлагаемые им наукой и технологиями. Она печатается в таких изданиях, как Nautilus, NOVA и Scientific American.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.