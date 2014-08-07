Пять самых невероятных примеров космической смекалки
Астронавтам столько раз приходилось проявлять смекалку и действовать по принципу "сделай сам", чтобы исправить технический сбой или преодолеть последствия аварии, угрожающей жизни, что это способно поразить любое воображение. BBC Future предлагает вам рейтинг наиболее впечатляющих, с точки зрения нашего постоянного автора, случаев.
"Хьюстон, у нас проблема!" Эта бессмертная фраза стала крылатой и обозначает чрезвычайную, нештатную ситуацию не только в космосе, но и в любом месте на Земле. Кстати, это неточная цитата. Как выяснилось, в исходном варианте фраза звучала так: "Хьюстон, у нас была проблема!".
Космические полеты – это предприятия, которые готовятся с невероятной тщательностью. Каждое действие и процедура отрабатываются до мельчайших деталей. Но все же порой сбои и чрезвычайные ситуации случаются. Некоторые из них удается преодолеть с помощью совершенных датчиков и оборудования. С другими справляются благодаря вмешательству с Земли – из Центра управления полетами.
Но иногда у астронавта или космонавта остается единственный выбор – самому заняться черной работой, и тогда приходится использовать подручные средства и действовать по принципу "сделай сам". Уму непостижимо, что приходилось делать, чтобы спасти жизни астронавтов и космонавтов.
Отдавая должное находчивости и хладнокровию тех космических путешественников, кто сумел не потерять головы, когда мы с вами уж точно растерялись бы, приводим пятерку самых впечатляющих случаев проявления смекалки в космосе.
Итак, обратный отсчет…
Номер 5: космический челнок и "мухобойка"
Если когда-либо программа Space Shuttle и напоминала пролог к фильму "Гравитация", то это было в начале 1980-х годов. Понятно, что никто из астронавтов на борту не выглядел таким крутым парнем, как Джордж Клуни, но они регулярно мотались в открытый космос, где приводили в порядок спутники, и вообще, похоже, неплохо проводили время.
В апреле 1985 года, за девять месяцев до катастрофы корабля "Челленджер", экипаж космического челнока "Дискавери" должен был вывести на орбиту спутник Leasat-3. Люки шаттла открылись, и спутник выплыл наружу. Но спустя всего несколько минут стало ясно, что что-то пошло не так - антенна спутника не раскрылась.
Вместо того чтобы бросить на произвол судьбы спутник стоимостью 85 млн. долларов, экипаж взялся за работу и смастерил незамысловатое приспособление, которым астронавты стали тыкать в спутник, чтобы привести в действие рычаг на его боку.
Импровизированную космическую рукоять, которую тут же окрестили "мухобойкой", сконструировали из прозрачных пластиковых обложек от инструкций и наставлений по системам космического корабля, клейкой ленты и металлической штанги.
Астронавты Дэвид Григгс и Джефф Хоффман осуществили незапланированный выход в открытый космос, чтобы прикрепить "мухобойку" к манипулятору, а Ри Седдон попыталась привести спутник в чувство. Увы, антенна по-прежнему отказывалась раскрываться.
Однако не все было потеряно. В ходе следующего полета шаттла в августе того же года астронавтам Джеймсу Ван Хоффену и Уильяму Фишеру во время выхода в открытый космос удалось смонтировать на спутнике новый модуль и успешно вывести его на орбиту.
Номер 4: "Москва, у нас проблема!"
В ноль часов пять минут 25 июня 1997 года космонавт Василий Циблиев проводил последние приготовления к ручной стыковке грузового корабля "Прогресс", отправленного с Земли к орбитальной станции "Мир". В какой-то момент корабль исчез из поля зрения. Когда Циблиев понял, что случилось нечто крайне неприятное, было уже поздно.
(К тому времени "Прогресс" был уже разгружен и наполнен мусором, который предстояло вывезти со станции. ЦУП дал экипажу команду потренироваться в отстыковке и грузовика и пристыковке его к другому стыковочному узлу. Циблиев выполнял операцию в телеоператорном режиме, т.е., по сути дела, вручную. "Прогресс", заполненный мусором, оказался на полтонны тяжелее и плохо слушался команд, разгон и торможение корабля происходили медленно. В результате, вместо мягкого касания, произошло жесткое соударение корабля со станцией. – Ред.)
Темная махина "Прогресса" врезалась в борт станции. "Мир" содрогнулся, включилась аварийная сигнализация. Американский член экипажа Майкл Фоул, который почувствовал, что уши заложены в результате внезапного падения давления из-за утечки воздуха, в соответствии с протоколом бросился к спускаемому аппарату корабля «Союз», на котором предписывалось покидать поврежденную станцию. Но его товарищи по команде Циблиев и Александр Лазуткин приняли другое решение.
Лазуткин был убежден, что "Прогресс" протаранил научный модуль станции – "Спектр". Он решил, что единственный способ спасти станцию – ликвидировать утечку воздуха и отстыковать модуль "Спектр". Космонавт стал лихорадочно отсоединять разъемы десятков кабелей, который змеились в модуль через открытый люк. Некоторые соединения отказывались поддаваться.
В отчаянии он схватил крошечный столовый нож и ожесточенно перерезал последние кабели, прежде чем вернуть крышку люка на место.
Это был не единственный эпизод в истории станции "Мир", который мог закончиться трагически. Но только в этот раз для спасения была применена часть столового прибора.
Номер 3: гольф на Луне
Февраль 1971 года. Командир корабля "Аполлон-14" Алан Шепард, первый американец в космосе, готовится провести свой второй день на Луне. После короткого завтрака Шепард и пилот лунного модуля Эд Митчелл спускаются по трапу, чтобы провести весь день в геологических изысканиях на поверхности Луны. Они стали первым экипажем, который использовал двухколесную тележку - модульный транспортер для оборудования, который они таскали за собой по лунной поверхности и быстро наполняли камнями.
Парочка почти выбилась из сил, карабкаясь по склону очередного кратера, и ЦУП хотел во что бы то ни стало вернуть их на борт спускаемого аппарата. Однако Шепарду предстояло выполнить еще одну задачу.
"Хьюстон, - произнес Шепард, сжимая длинную рукоять устройства, с помощью которого он собирал образцы породы, - вы, надо полагать, узнаете, что у меня в руке?". Все, кто находился в это время в центре управления, уставились на видеомониторы. "Так уж получилось, что у меня тут с собой настоящий айрон, шестой номер". (Айрон – металлической вид клюшки для гольфа с лопатообразной головкой. – Ред.)
Не теряя времени, Шепард извлек из кармана мяч, бросил его на лунную поверхность и нанес по нему удар импровизированной клюшкой. Поднялся фонтанчик пыли, но мяч пролетел всего несколько метров. Второй удар принес куда более удовлетворительный результат: описав дугу, мяч скрылся из виду.
С тех пор не прекращаются споры о том, как далеко залетел мяч. Поставить точку в споре можно, только вернувшись на Луну.
Номер 2: космический фломастер Базза
Вернувшись после первого выхода на поверхность Луны, американец Базз Олдрин заметил кое-что необычное в пыли, скопившейся на полу спускаемого аппарата. Повертев найденный предмет в руках, он понял, что это важная деталь - колпачок одного из прерывателей цепи, с помощью которого включается система зажигания той единственной ракеты, на которой они могли бы улететь с Луны. В общем, переключатель был сломан, и если его не починить, они уже никогда и никуда не полетят.
Олдрин поставил в известность сотрудников ЦУПа на Земле, которые тут же взялись за работу, чтобы найти решение проблемы. А там, на Луне, Олдрин и Армстронг вертели головами, пытаясь выискать что-нибудь, что помогло бы им исправить поломку подручными средствами. В момент внезапного озарения Олдрин понял, что можно воткнуть не проводящий электричество фломастер в сломанный переключатель, чтобы соединить контакты и поставить их на место.
Когда наступил момент старта, теория доказала свою жизнеспособность. Так родилась еще одна легенда о космической смекалке.
Номер 1: квадратный штырь в круглом отверстии
И наконец – номер один нашего хит-парада исключительной космической смекалки: как экипаж корабля "Аполлон-13" был спасен от удушья.
13 апреля 1970 года, 09 часов 08 минут пополудни. Удаление от Земли 200 тыс. миль (320 тыс. км). Космический аппарат приближался к Луне со скоростью 25 тыс. миль в час (более 40 тыс. км/час), когда взорвался один из кислородных баков.
При взрыве никто не пострадал, и экипаж "Аполлона-13" направил свой корабль по траектории, которая позволила бы облететь Луну и вернуться на Землю. Этот путь должен был занять четыре дня. Чтобы выжить, экипажу приходилось полагаться на пришвартованный к корпусу "Аполлона" спускаемый аппарат для прилунения. Космическая "спасательная шлюпка" должна была обеспечить астронавтов энергией и кислородом, а также возможностью очищения воздуха от двуокиси углерода с помощью картриджей с гидроксидом лития.
Однако спускаемый аппарат был рассчитан на поддержание жизнеобеспечения двух человек в течение двух дней на поверхности Луны, а не трех членов экипажа в открытом космосе. Вследствие этого, запас гидроксида лития, позволяющего очищать воздух, оказался недостаточным.
Самым очевидным решением было бы использование картриджей с гидроксидом лития из основного корабля, но картриджи на спускаемом аппарате вставлялись в круглые гнезда, а те, что находились на корабле, были квадратными. Этот конструктивный просчет заставил руководителей полета в ЦУПе поломать головы над тем, как в буквальном смысле вогнать квадратный штырь в круглое отверстие.
В Хьюстоне инженеры взялись за работу, чтобы сконструировать систему очищения воздуха из тех материалов, которые были в распоряжении экипажа "Аполлона-13". В то время как на борту поднимался уровень содержания двуокиси углерода, ЦУП передавал экипажу инструкции. В распоряжении астронавтов были: две канистры с порошком гидроксида лития, обложки от полетных планов, пластиковые пакеты, серая клейкая лента (почти наверняка такая же, какая позже пойдет на изготовление "мухобойки" для космического шаттла), а также… сырой носок. Астронавты приступили к работе.
Потребовался час, чтобы смастерить хитроумное изделие, напоминавшее почтовый ящик принятого в США образца. Как только астронавты подключили его к источнику энергии, уровень двуокиси углерода начал понижаться. Неизгладимое впечатление на всех произвел тот факт, что когда они позже сравнили устройство, изготовленное на Земле, с тем, которое астронавты умелыми руками собрали на орбите, оба агрегата выглядели абсолютно одинаково.
Так какие же уроки можно извлечь из этих случаев проявления смекалки в космосе?
Во-первых, сохранение спокойствия в чрезвычайных обстоятельствах приносит свои плоды даже в тех случаях, когда происходит утечка кислорода из вашего космического корабля в холодных глубинах космоса.
Во-вторых, способность импровизировать – необходимое качество для любого астронавта.
И в-третьих, позаботьтесь о том, чтобы всегда иметь под рукой хороший запас клейкой ленты.
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