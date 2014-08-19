Ученые: интеллект можно предсказать по детским рисункам

Правообладатель иллюстрации Kings College Image caption Рисунки четырехлетних детей оцениваются в зависимости от схожести по 12-балльной системе

Рисунки, нарисованные в четырехлетнем возрасте, позволяют определить, каким будет умственный потенциал ребенка и уровень его развития 10 лет спустя, говорится в исследовании института психиатрии Королевского колледжа в Лондоне.

В рамках исследования ученые попросили более 15 тысяч четырехлетних детей нарисовать человека. Каждый рисунок был оценен по шкале от нуля до 12 баллов в зависимости от того, правильно ли были нарисованы части тела и важные детали, такие как волосы и уши. Пропорциональность рисунков не оценивалась.

После рисунка с детьми проводили тест на уровень интеллекта. Затем аналогичный тест на уровень интеллект провели спустя 10 лет, когда юным художникам исполнилось 14.

О существовании в раннем возрасте прямой связи между уровнем интеллекта и умением изобразить на бумаге человека было известно и ранее, однако в ходе исследования удалось установить, что существует связь между качеством рисунка четырехлетнего ребенка и его уровнем интеллекта в 14-летнем возрасте.

В среднем те подростки, которые в четыре года получали высокие баллы за рисунок, в возрасте 14 лет демонстрировали более высокие результаты в тестах на интеллект, чем сверстники, 10 лет назад рисовавшие хуже них.

По словам руководителя исследовательской группы Королевского колледжа Розалин Арден, связь между умением рисовать в детстве и уровнем интеллекта в подростковом возрасте хоть и заметна, однако не настолько велика, чтобы бить тревогу, если ваш ребенок плохо рисует.

"Умение рисовать само по себе не определяет уровень интеллекта, существует бесчисленное количество факторов, в том числе генетических и внешних, которые влияют на развитие ребенка в дальнейшей жизни", - говорит Арден.

Генетическая природа

Отличительной чертой исследования стал тот факт, что участие в нем принимали только двойняшки и близнецы.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Рисунки близнецов, у которых одиниковый генотип, зачастую схожи по уровню исполнения.

Сравнив рисунки двойняшек, которые не являются генетически идентичными, и близнецов, обладающих одинаковым генотипом, ученые пришли к выводу, что умение рисовать заложено генетически. Так, рисунки близнецов в большинстве случаев были выполнены на одном уровне, тогда как талант к рисованию у двойняшек заметно отличался.

Это, однако, не значит, что существует какой-то отдельный "рисовальный" ген, отмечает Арден. По ее словам, умение рисовать формируется у человека из множества качеств, в том числе моторики, способности наблюдать и запоминать и многих других.

"Мы еще далеки от понимания, какие именно гены влияют на это", - говорит автор исследования.

Тест детей на способность нарисовать человека применялся для определения их интеллектуального уровня еще с 1920-х годов, однако впервые его использовали для того, чтобы связать способность рисовать в детстве и интеллектуальный уровень в подростковом возрасте.