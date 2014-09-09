В Арктике нашли легендарный корабль экспедиции Франклина

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Для обнаружения корабля было использовано специальное подводное оборудование

Один из двух британских кораблей экспедиции Франклина, пропавших в Арктике более 160 лет назад, найден, сообщил премьер Канады.

Пока неясно, какой именно из двух кораблей был найден, но фотографии находки подтверждают, что он один из них.

Экспедиция, проходившая под руководством сэра Джона Франклина в 1845 году известна как "пропавшая экспедиция Франклина".

Целью экспедиции были исследование неизвестной части Северо-Западного прохода, однако оба судна со 129 членами экипажа, включая самого Франклина, пропали.

Исчезновение экспедиции стало одной из тайн века исследований Викторианской эпохи.

"Мне приятно объявить, что экспедиция к проливу Виктория раскрыла одну из величайших загадок Канады, обнаружив один из кораблей экспедиции Франклина, - заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер. – Обнаружение первого корабля безусловно послужит сильным стимулом для нахождения второго судна и выяснения судьбы команды экспедиции Франклина".

Практиковали каннибализм?

Британское адмиралтейство начало поиски участников экспедиции лишь три года спустя после их исчезновения, в 1848 году. Поиски не принесли результата и долгое время о судьбе членов экспедиции ничего не было известно.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Исчезновение экспедиции Франклина стало одной из тайн Викторианской эпохи

Сообщалось, что, по рассказам живущих там эскимосов, участники экспедиции перед гибелью, когда у них иссякли все запасы продовольствия, практиковали каннибализм.

Жена исследователя организовала спасательную экспедицию, снарядив пять кораблей на его поиски. Во время поисков было решено оставлять на льду консервы в надежде, что члены команды Франклина их найдут.

В общей сложности 50 экспедиций отправлялись на поиски кораблей.

В 1981 году группа ученых из Университета Альберты начала серию научных исследований могил, тел и других артефактов, которые оставила после себя экспедиция Франклина на островах Бичи и Кинг-Уильям. Они пришли к выводу, что члены экипажа, могилы которых были найдены на острове Бичи, скорее всего, умерли от воспаления легких и туберкулеза.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Корабли "Эребус" и "Террор" отправились в экспедицию из Лондона

Также в останках было обнаружено высокое содержание свинца, из чего было сделано предположение, что члены экспедиции могли отравиться некачественно сделанными консервами. Недавние исследования показали, что свинца в консервах было недостаточно для отравления.

В ходе поисков команды Франклина был открыт Северо-Западный проход, который соединяет Атлантический и Тихий океаны.