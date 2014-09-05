Китайцы изобрели "умные" палочки для еды

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Умные" палочки для еды были представлены в Пекине вместе с зарядным устройством

Электронные палочки могут определить, безопасна ли еда, не слишком ли она горячая, и достаточно ли в ней витаминов.

Это изборетение представила китайская компания Baidu. Кроме температуры, срока годности продукта и содержания в нем витаминов, электронные палочки для еды смогут определять качество масла, в котором она готовилась. Масло, не отвечающее санитарным нормам – весьма распространенная проблема в Китае.

Кроме того, в палочки встроен анализатор натрия, который поможет пользователю контролировать ежедневное потребление соли. Вся эта информация по wi-fi или Bluetooth может передаваться в компьютер.

Кроме электронных палочек, компания представила еще один гаджет, свой аналог очков Google Glass. Правда, в отличие от очков Google, он не имеет экрана и передает информацию через наушник или смартфон.

Оба изобретения пока не поступили в магазины, и дата начала их продаж неизвестна.