Эксперты: найденный корабль - из экспедиции Франклина

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Историки предполагали, что корабли застряли среди гигантских льдин канадской Арктики

Обломки, обнаруженные в сентябре подводными исследователями в северной Канаде, принадлежат бомбардирскому кораблю Ее Величества "Эребус" экспедиции знаменитого английского мореплавателя Джона Франклина.

Судно викторианской эпохи, пропавшее в середине XIX века, вошло в морской фольклор, его судьба была загадкой на протяжения более полутора веков.

Капитан судна сэр Джон Франклин искал легендарный Северо-Западный проход - морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного побережья Канады через Канадский Арктический архипелаг.

Теперь эксперты подтвердили, что обломки, обнаруженные в сентябре, действительно принадлежат прославленному судну королевского военно-морского флота.

"Это удивительное состояние, - сказал член исследовательской команды Джон Гайгер, президент королевского географического общества Канады. - Мы на седьмом небе от счастья".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Членов экспедиции, искавших корабль, чествовали в Палате общин в Оттаве

"Эребус" отправился в путь из Англии в 1845 под командованием сэра Джона. Судно сопровождал корабль Ее Величества "Террор" , которым командовал Френсис Крозье.

Что стало с экспедицией Франклина?

В команде сэра Джона было 128 офицеров, целью экспедиции было поиск морского пути, который связывает Атлантический океан с Тихим, через воды Арктики у северного побережья Канады.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сэр Джон Франклин и члены экипажа

В последний раз корабли видели летом того года в водах Баффинова залива у побережья Гренландии, когда они повстречали китобойные судна.

Охотники-инуиты рассказывали истории о том, как голодающих белых людей видели в замерзшей дикой местности в течение последующих месяцев и годов.

Историки предполагали, что эти корабли застряли среди гигантских льдов канадской Арктики.

Но до прошедшего четверга не было известно, что же случилось с "Эребусом".

Правительство Канады потратило миллионы долларов на широкомасштабную поисковую операцию.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Изображение затонувшего судна на морском дне, сделанно е с помощью сонара

Обломки нашли на глубине всего 11 метров, около острова Кинг-Вильям в Канадском арктическом архипелаге, в двух тысячах километрах к северо-западу от Торонто. В поисках корабля участвовал и канадский премьер-министр Стивен Харпер.

В 1981 году группа ученых из Университета Альберты начала серию научных исследований захоронений и артефактов, которые остались после посещения экспедицией Франклина островов Бичи и Кинг-Уильям.

Они пришли к выводу, что члены экипажа, могилы которых были найдены на острове Бичи, скорее всего, умерли от воспаления легких и туберкулеза.

Второе судно, бомбардирский корабль Ее Величества "Террор" до сих пор не нашли. Канада в последние годы пытается утвердить за собой суверенитет над Северо-Западным проходом, заявляя, что это канадская территория.

Тем не менее, правительство США и другие страны заявляют, что это международная территория.