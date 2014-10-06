Как обустроить звездолет?
Когда-нибудь астронавтам придется проводить в космических путешествиях долгие годы. Корреспондент BBC Future полагает, что интерьеры их космических кораблей будут разительно отличаться от тех картин, которые рисуют научно-фантастические произведения.
Звездолет "Энтерпрайз" из американского сериала "Звездный путь" – возможно, один из самых ярких образцов космических технологий, когда-либо придуманных фантастами. Но представьте себе, что вам действительно придется жить на его борту. Поначалу вы, наверное, будете в восторге от стерильно чистых коридоров, стильной минималистической меблировки, экранов видеосвязи и репликаторов еды.
Но через несколько месяцев голые стены без картин, отсутствие живых растений и шумового фона в виде болтовни между членами экипажа начнут вас угнетать. Футуристическая утопия превратится в бесконечное пребывание в магазине ИКЕА дождливым воскресным вечером. В телесериале вам не покажут длинные очереди из тоскующих астронавтов к кабинкам виртуальной реальности, стремящихся хоть на время убежать в мир фантазий от невыносимой стерильности бытия.
В действительности космические агентства пока рассматривают длительные межпланетные перелеты только в теории. Тем не менее, продолжительные орбитальные полеты – это уже реальность. Экспедиции в космос длиной в полгода давно стали нормой, а в 2015 году два астронавта проведут на Международной космической станции (МКС) целый год. Интерьер станции, которая станет для них домом на 12 ближайших месяцев, целиком состоит из панелей управления, кабелей, трубопроводов и различного оборудования – в общем, тоже оставляет желать лучшего.
"Внутреннее пространство МКС чрезвычайно функционально и лишено уюта, присущего дому, – говорит Рейчел Армстронг, недавно получившая пост профессора экспериментальной архитектуры в университете Ньюкасла на севере Англии. – Впечатление такое, будто живешь внутри пластмассовой коробки".
Армстронг считает, что необходимо сделать среду обитания землян на орбитальных станциях, космических кораблях, инопланетных колониях и звездолетах как можно более приближенной к привычной для нас среде гигантского звездного корабля под названием Земля.
"Нам нужно не просто выживать, а полноценно жить в космосе длительное время, – говорит она. – А значит, нужно подходить к созданию интерьеров с экологической точки зрения".
Искусственная среда
Такой подход не ограничивается расстановкой горшков с комнатными растениями по космическому кораблю или выращиванием салата в оранжерее. Жизнь людей на Земле поддерживается благодаря тонко сбалансированной экосистеме, включающей миллиарды бактерий, живущих в нашем кишечнике и помогающих переваривать пищу, говорит Армстронг. Кроме того, экосистему составляют растения, которые мы употребляем в пищу, и деревья, снабжающие нас кислородом и поглощающие углекислый газ. Всем этим функциям в космосе придется найти искусственную замену.
"За исключением тех эпизодов, когда главные герои "Звездного пути" покидают "Энтерпрайз", чтобы пополнить истощившиеся запасы на покрытых буйной растительностью далеких планетах, в сериале нет ни малейшего упоминания о биологическом разнообразии или экосистеме, – отмечает Армстронг. – Мысль о том, что земляне якобы смогли бы проводить в космосе неограниченное количество времени без какого-либо намека на экосферу, которая поддерживала бы их жизнедеятельность, мягко говоря, не соответствует действительности".
В представлении Армстронг для длительных космических путешествий должны использоваться огромные летающие биомы – автономные органические звездолеты с полями, горами и озерами. Однако попытки создать крупные закрытые биосистемы на Земле до сих пор терпели неудачу.
Самый грандиозный из таких проектов – "Биосфера-2" – представлял собой огромную теплицу в аризонской пустыне. Закончился эксперимент тем, что уровень кислорода внутри комплекса упал, по отсекам расплодились тараканы и прочие вредные насекомые, а все члены экипажа перессорились.
В отличие от многих других теоретиков выживания в космосе, Армстронг предпочитает начинать реализацию своих идей с малого.
Работа для бактерий
Взять, к примеру, систему переработки мочи в питьевую воду – одну из самых сложных систем на борту МКС, создание которой обошлось в 250 млн долларов.
Такой же технологический процесс фильтрации отходов есть и на Земле, только стоит он гораздо дешевле. Весьма вероятно, что водопроводная вода (особенно в крупных городах) уже прошла через организм нескольких людей, прежде чем оказаться в наших кранах. Большую часть работы по фильтрации этой воды выполняют бактерии или растения в естественной среде (например, в реках), или же культуры бактерий, которые используются в системах очистки сточных вод.
Армстронг предлагает использовать подобные биологические системы и в космосе.
"Если мы задумаемся о процессах, которые так или иначе происходят на космических кораблях, мы сможем по-новому думать о дизайне, – говорит она. – Превращать отходы в полезные продукты на МКС могли бы, например, колонии бактерий – наподобие тех, которые очищают сточные воды на Земле".
"Бактерии могли бы жить в уютно побулькивающих трубопроводах, выведенных во внутреннее пространство станции, или населять аквариумы, расположенные вдоль стен, – рассказывает Армстронг. – Таким образом, был бы сделан первый шаг на пути к очеловечиванию среды обитания космических путешественников, что сделало бы их пребывание на борту более комфортным".
Поскольку вода – очень эффективный радиационный щит, трубопроводы с бактериями могли бы дополнительно защищать экипаж станции от опасного космического излучения.
Еще одна идея Армстронг – аквариумы со съедобными водорослями, питающимися отходами жизнедеятельности человека и получающими энергию для роста за счет фотосинтеза.
Будущее - за органическими системами
Даже если эти концепции так никогда и не реализуют на борту орбитальных станций, о них всё равно стоит задуматься будущим колонистам Марса или Луны. Органические системы, способные функционировать в других условиях, нужно создавать, чтобы когда-нибудь на какой-нибудь далекой планете без поставок необходимых запасов смогло прожить более чем одно поколение землян.
"Рассматривая возможные комбинации совместной работы живых организмов и техники, мы получим гораздо лучшее представление о системах, которые необходимо создать для жизни вне Земли", – говорит Армстронг.
Согласно хронологии сериала "Звездный путь", "Энтерпрайз" отправился в межзвездный полет в 2151 году. Если к тому времени земляне действительно создадут нечто подобное, интерьер такого звездолета, вероятно, будет разительно отличаться от того, что нам показывают в фильме.
Вместо унылых, безликих коридоров вас встретят стены, покрытые трубами с водорослями, вместо ковролина под ногами – живая трава, а на капитанском мостике будут расти деревья. Главное – увернуться от падающих веток во время атаки Клингонов.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.