Какими будут наши космические колонии

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21 октября на организованном Би-би-си "Саммите идей, способных изменить мир" будут обсуждаться интересные и спорные вопросы, которые встают перед человечеством в сферах науки, новых технологий и медицины. В преддверии саммита сайт BBC Future будет писать об идеях, предложенных к дискуссии - и начинает с концепции внеземных поселений человека.

Почему мы должны воспринимать всерьез идею колонизации космоса человеком?

Население Земли неуклонно растет, и вместе с этим обостряется борьба за территорию и ресурсы нашей планеты. Широко мыслящие умы считают, что для выживания человечеству необходимо обратить взоры за пределы Земли. Элон Маск, предприниматель, основавший космотуристическую компанию SpaceX, недавно сформулировал это так: "Думаю, есть серьезные причины разнести жизнь по нескольким планетам - чтобы обеспечить выживание человечества в случае какой-нибудь глобальной катастрофы".

Возможно, вы не разделяете столь пессимистичный взгляд. Но есть и еще один важный фактор: вечная тяга человека открывать неизведанное, которая вполне способна заставить смельчаков покинуть Землю. А препятствий к этому может оказаться меньше, чем кажется.

"Уровень развития наших технологий таков, что мы вполне способны задуматься о поселении на ближайших объектах Солнечной системы, - поделился с Би-би-си бывший астронавт Джеффри Хоффман, который тоже примет участие в саммите. - Луна совсем рядом, да и Марс не очень далеко. У нас есть возможность еще при жизни нашего поколения сделать хотя бы первые шаги в этих путешествиях".

Как может выглядеть космическая колония?

Одна из концепций появилась еще в 1920-х годах. Австро-венгерский пионер ракетостроения Герман Поточник вообразил, что люди могут жить на круглой космической станции, похожей на летающую тарелку. Она должна была вращаться для создания искусственного тяготения, а энергию предполагалось добывать с помощью гигантского зеркала, фокусирующего солнечные лучи. На первый взгляд не самое практичное решение, но эта идея выдержала испытание временем: в 1970-х ее продвигал физик из Принстонского университета в США Джерард О'Нил, а потом - исследовательская организация Британское межпланетное общество. А к ее мнению, возможно, стоит прислушаться: она предсказала полет человека на Луну за три десятилетия до того, как он произошел.

Как насчет жизни на Марсе или другой планете?

Другие специалисты предпочитают скорее концепцию проживания на поверхности какой-нибудь планеты или ее спутника - с созданием искусственной биосферы, которая поставляла бы все необходимое для поддержания жизни. В первую очередь взоры исследователей обращены к Марсу, и уже даже разрабатываются планы по созданию там новой цивилизации: начальные шаги к этой цели планируется сделать в срок до 2025 года.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Что может подтолкнуть человечество к колонизации космоса?

Голландский проект под названием "Марс-1" стартовал в 2012 году, и для участия в нем отобраны 40 добровольцев из 200 тысяч претендентов. Сейчас должна начаться их подготовка в рамках телевизионного реалити-шоу, помогающего финансировать проект. Само собой, у него есть немало критиков, но он, по крайней мере, демонстрирует, что тема колонизации космоса вызывает у публики большой интерес.

Компания Элона Маска SpaceX тоже, по слухам, собирается покорять Марс - при помощи колоссального корабля под названием "Марсианский колониальный транспорт". Если удастся сделать его многоразовым, то это существенно снизит стоимость полетов. В недавнем интервью сетевому журналу Aeon Маск заявил, что это только начало: "Если мы сможем основать колонию на Марсе, то почти наверняка сможем колонизировать и всю Солнечную систему - потому что уже появится мощный экономический стимул для совершенствования технологии космических перелетов. Мы отправимся к спутникам Юпитера, по крайней мере, к дальним от планеты, и, возможно, к Титану у Сатурна и к астероидам".

Но даже Маск не готов прогнозировать полеты к другим звездам: "Альфа Центавра находится от нас в четырех световых годах, то есть если развить скорость в 10% скорости света, то на путешествие уйдет 40 лет - и это если предполагать, что такая скорость достигается мгновенно, чего, конечно, не будет. Мне интересно было бы знать, как будет выглядеть человечество, когда станет готово взяться за подобное".

Ладно, про звезды пока забудем. Но готов ли человек к жизни в космосе - или хотя бы к полетам туда? Опыт проживания на борту Международной космической станции дает представление о некоторых серьезных задачах, которые придется решать. Только лишь на доставку необходимого количества воды для шестерых обитателей МКС уходит около 2 млрд долларов в год. Не говоря уж о сложностях с доставкой еды и кислорода. В идеале космическая колония должна быть самодостаточной и способной автономно производить все необходимое или же, возможно, добывать припасы на ближайших астероидах.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption У фантастов колонии на других планетах часто выглядят весьма привлекательно...

Следует помнить и об опасностях для здоровья: пониженное тяготение может привести к потере костной и мышечной массы и нежелательному повышению внутричерепного давления - а это, в свою очередь, грозит временными или хроническими проблемами со зрением. Космическая радиация провоцирует катаракту и повышает риск онкологических заболеваний. Бессонница и одиночество повышают психологический дискомфорт. Каждой космической колонии придется решать и эти проблемы, и многие другие, в том числе и не самые очевидные: к примеру, некоторые материалы (в том числе, кстати, и волосы на человеческом лице!) легче воспламеняются при пониженной гравитации.

Легко воспламеняемыми могут стать и отношения между собратьями-колонистами. В попытке имитировать длительный полет на Марс организаторы проекта "Марс-500" заперли шестерых добровольцев в небольшом (меньше 80 квадратных метров) помещении в Москве на 520 дней. У одного из участников так сильно сместился цикл сна, что он редко бодрствовал в то же время, что другие члены "команды". Еще у одного появились признаки депрессии, а третий начал страдать от когнитивных нарушений.

Есть и вопросы о том, какая система управления должна быть в таких изолированных группах и как избежать внутренних конфликтов. Эта проблема может показаться не самой насущной, но ученые и философы уже начали разрабатывать проекты "конституций" для будущих цивилизаций.

Допустим, мы добьемся успеха. Будут ли люди, живущие или рожденные в космосе, отличаться от нас сегодняшних? Если люди способны размножаться в космосе (учитывая известные проблемы со здоровьем у космонавтов, таких гарантий нет), то в изолированных колониях вскоре появится уникальная культура. Возможно, их жители придумают новые языки или даже изменятся внешне.

По мнению Кэмерона Смита из Портлендского университета в США, поведение и внешность обитателей колонии изначальной численностью в 2000 жителей изменится примерно через 300 лет. Мутации дадут новый цвет волос, тип кожи и осанку: наши коренастые фигуры сменятся более подходящими для условий низкого тяготения.

Смит даже предполагает, что эти жители могут прибегнуть к генной инженерии для создания принципиально новых органов - к примеру, защищающих от космической радиации или позволяющих добывать кислород из углекислого газа. И тогда марсиане смогут покинуть искусственную биосферу и по-настоящему освоить свой новый дом.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.