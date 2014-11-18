Ученые: у бедных в старости на восемь зубов меньше

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Живущие в бедности люди с возрастом теряют зубы быстрее своих зажиточных сверстников, выяснили ученые

Представители беднейших слоев населения к 70 годам имеют в среднем на восемь зубов меньше, нежели их более обеспеченные сверстники.

Об этом свидетельствуют результаты исследования британских ученых, опубликованные в научном издании Journal of Dental Research.

В исследовании принимали участие более 6000 человек. Выяснилось, что самые бедные из участников значительно чаще страдали от кариеса и болезней десен.

Кроме того, у них было меньше зубов в старости, поэтому их зубы были расположены менее плотно, чем обычно.

Восемь зубов – это четверть полного набора зубов взрослого человека.

"То, что бедняки, в отличие от богатых, имеют менее здоровую ротовую полость, – возможно, и не самая большая неожиданность. Сюрприз в том, насколько существенны могут быть эти различия и насколько сильно они отражаются на жизни людей", - так прокомментировал полученные результаты профессор Джимми Стил из университета Ньюкасла.

Без молока и яиц

Так, живущий на северо-востоке Англии 68-летний Сидней Элкок потерял все свои зубы в раннем возрасте из-за болезни десен, причиной которой стала неудовлетворительная гигиена ротовой полости.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Самые бедные из участников исследования значительно чаще страдали от кариеса

"У меня были вставные зубы, но они не служат долго. То, что у меня нет зубов, сильно осложняет мне жизнь. А вставить нормальные зубы стоит кучу денег", - рассказал Элкок.

"Когда я был молод, у нас не было молока или яиц, не было никаких молокопродуктов. Нам приходилось есть яичный порошок. Я уверен, что именно это стало причиной того, что я лишился своих зубов", - добавил он в интервью Би-би-си.

Согласно другому, ранее опубликованному исследованию, нынешняя молодежь в целом имеет более здоровые зубы, нежели люди старшего возраста.

По словам доктора Сандры Уайт, организация Public Health England специально для местных властей разработала методички, посвященные тому, как сделать доступней стоматологическую помощь молодым британцам из малоимущих семей.

"Мы также сейчас разрабатываем аналогичные рекомендации, чтобы поддержать наиболее уязвимые группы взрослых", - заявила Би-би-си доктор Уайт.