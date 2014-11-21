Искусственный интеллект проверят на креативность

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Творческое задание для искусственного интеллекта может включать в себя живопись, поэзию, архитектурный дизайн и художественную литературу

Американский преподаватель предложил новый способ сравнения искусственного интеллекта с человеческим.

В настоящее время ученые используют тест Тьюринга, получившего свое название в честь британского ученого Алана Тьюринга.

Цель компьютера во время теста Тьюринга - ввести человека в заблуждение, убедить его, что он не машина, а реальный собеседник. Если программа убедит в этом как минимум 30% собеседников, то тест считается пройденным.

Марк Ридл из Технологического института Джорджии предлагает новый вариант оценки искусственного интеллекта. В ходе теста машине предложат написать стихотворение, историю или нарисовать картину.

Тест получил название "Лавлейс 2.0" (первая версия этого теста была разработана в 2001 году).

Тест назван в честь Ады Лавлейс, которая первой в мире написала компьютерную программу. Первая версия теста подразумевала, что искусственный интеллект будет что-то создавать, но не будет в состоянии объяснить процесс своего творчества.

Творческое произведение

"Лавлейс 2.0" развивает эту идею дальше.

"Искусственный интеллект пройдет тест, если сможет создать творческое произведение, подпадающее под стандарты неких жанров искусства. Подразумевается, что для его создания требуется интеллект, которым обладает человек, и созданное произведение отвечает творческим условиям, которые ставит испытующий", - объясняет Ридл.

Творческое задание может включать в себя живопись, поэзию, архитектурный дизайн и художественную литературу.

"Творческие способности не являются исключительно человеческой характеристикой, но их считают знаковыми именно для человеческого интеллекта", - сказал Ридл.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Отличие между человеком и искусственным интеллектом может вскоре исчезнуть

Существующие компьютерные программы уже умеют писать рассказы и рисовать, однако, по словам Ридла, "пока ни одна программа по созданию историй не сможет пройти тест "Лавлейс 2.0".

Эксперты спорят о том, будет ли этот тест эффективным.

Компьютерный эксперт из университета Суррея Алан Вудвард полагает, что он может помочь в определении основных различий.

"Мне кажется, новый тест демонстрирует идею о том, что люди это не просто усовершенствованные машины, а творчество является критерием, который отличает нас от компьютеров. Пока что", - сказал он.

Однако глава объединения "Лондонские футуристы" Дэвид Вуд считает иначе.

"Стала популярной идея о том, что люди фундаментально отличаются от искусственного интеллекта из-за творческих способностей человека, а искусственный интеллект подчинен строгой рациональности. Так хочется думать, но я считаю, это неправильный подход. Уже существуют роботы, в которых воплощены задатки эмоционального интеллекта, а некоторые компьютеры уже способны сочинять музыку", - сказал Вуд.