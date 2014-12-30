Эбола: первый умерший мог заразиться от летучей мыши

Image caption Летучие мыши могут быть разносчиками вируса Эбола

Согласно новым данным ученых, двухлетний мальчик Эмиле Куамуоно - первая жертва лихорадки Эбола, с которого, как предполагается, началась нынешняя эпидемия, - мог заразиться, играя в дупле дерева, где жила колония летучих мышей.

К такому выводу ученые пришли после посещения деревни Мелиандоу в Гвинее, где жил ребенок. Они взяли пробы, а также пообщались с местными жителями, чтобы выяснить поподробнее, как могла начаться вспышка.

Их выводы были напечатаны в журнале EMBO Molecular Medicine.

След Эболы

Мелиандоу - это небольшая деревушка, где всего 31 дом. Она расположена в глухом лесу и окружена тростниковыми и пальмовыми плантациями, которые, как предполагается, и привлекли крыланов (вид летучих мышей), у которых и был вирус Эболы, передавшийся ребенку.

Image caption Деревушка Мелиандоу расположена в глуши лесов Гвинеи, в западной Африке

В ходе четырехнедельной командировки в апреле 2014 года доктор Фабиан Линдерц с группой коллег нашли большое старое основание дерева, расположенное примерно в 50 метрах от дома Эмиле.

По словам жителей деревни, дети любили играть в выемке, образовавшейся внутри дерева. Как рассказали друзья Эмиле, умершего от Эболы в декабре 2013 года, он часто играл с другими детьми на этом месте.

Жители деревни также рассказали, что в марте 2014 года дерево сгорело: после того как оно загорелось, из него вылетела стая летучих мышей.

Image caption У иссохшего изнутри дерева, которое облюбовала колония летучих мышей, часто играли местные дети

Большое количество этих насекомоядных летучих мышей (латинское название - Mops condylurus) было подобрано местными жителями в качестве провизии, однако на следующий день правительство издало запрет на использование в пищу мяса диких животных, и многие тушки были выброшены.

Хотя мясо диких животных (bushmeat) считается одним из возможных источников вируса Эбола, ученые не думают, что оно стало причиной нынешней эпидемии.

Скорее всего, вирус передался Эмиле через испражнения летучих мышей, находившихся в дупле.

Контроль или уничтожение паразитов

Ученые проанализировали пробы пепла из дерева и обнаружили следы ДНК, совпадающие с ДНК летучих мышей.

Они не смогли найти остатки мяса мышей для анализа, но поймали и протестировали несколько летучих мышей, оказавшихся в деревне и ее окрестностях.

Ни у одного из примерно ста животных, однако, Эболы обнаружено не было.

Тем не менее, в ходе предыдущих тестов было доказано, что этот вид летучих мышей может быть переносчиком вируса.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption По словам ученых, уничтожение летучих мышей не решит проблемы, а лишь подстегнет распространение малярии

По словам доктора Линдерца из института Роберта Коха в Германии, эти летучие мыши заражаются Эболой достаточно редко.

"Это становится очевидным, если представить, сколько тонн мяса диких животных потребляется каждый год", - отмечает ученый.

"Если бы больше летучих мышей распространяли вирус, то эпидемии не прекращались бы".

По словам ученых, необходимо более тщательно изучать жизнь летучих мышей, поскольку теперь они живут вблизи людей: не только на деревьях, но и под крышами домов.

"Если Эбола может передаваться в колонии летучих мышей от одной особи к другой, то нам необходимо больше знать об этом", - говорит Фабиан Линдерц.

Но уничтожение животных не является решением проблемы.

"Нам нужно найти пути сосуществования с дикой природой. Эти летучие мыши уничтожают насекомых и паразитов, например, малярийных комаров. Они съедают огромное количество насекомых в день - до четверти собственного веса, - отмечает ученый. - Уничтожение летучих мышей не является решением проблемы. Оно вызовет увеличение случаев малярии".