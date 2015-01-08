Всех ли очевидцев страшного ждет "афганский синдром"?

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Говорят, психологическая травма, подобная той, что получили очевидцы случившегося в редакции парижского сатирического журнала Charlie Hebdo, может спровоцировать стрессовое расстройство у любого человека. Корреспондент BBC Future решила разобраться – не очередной ли медицинский миф перед нами?

Любое страшное событие - будь то автомобильная авария или стихийное бедствие - может оказать существенное устойчивое воздействие на состояние человека. Принято считать, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР, тяжелое психическое состояние, которое часто еще называют "вьетнамским синдромом", "афганским синдромом", "чеченским синдромом" – в зависимости от войны, в которой участвовали страдающие этим расстройством) может развиться у каждого. Поэтому в 1990 гг. стали предприниматься попытки ввести обязательное разовое посещение психотерапевта или участие в кризисном собеседовании для людей, переживших экстремальную ситуацию.

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Однако эффективность этого подхода не подтвердилась. По итогам комплексного анализа подобной практики был сделан вывод о том, что обязательное посещение психотерапевта после получения психологической травмы следует отменить, а некоторые специалисты даже заявляют о том, что "индустрия чрезвычайных ситуаций" выступала за проведение такой терапии без объективных оснований. Судя по имеющимся сведениям, утверждение о том, будто ПТСР развивается у большинства людей, неверно. Более того, в этой сфере существуют и другие заблуждения.

Сразу после тяжелого события его очевидцы по вполне понятным причинам приходят в шоковое состояние, испытывают тревогу и страх. Случившееся занимает важное место в их сознании, и в течение нескольких дней или недель их могут мучить воспоминания, кошмарные сны и постоянное ощущение опасности. Конечно, приятного мало, но все эти чувства - нормальная реакция на ситуацию, в которой возникает угроза жизни или человек становится свидетелем травмы или смерти других людей.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Симптомы ПТСР вполне реальны и очень страшны, но почему они возникают не у всех людей - это пока загадка

Воспоминания могут стать настолько навязчивыми, что начинают мешать нормальной мыслительной деятельности. Испытывая чувство вины, человек снова и снова возвращается к пережитому, например задавая себе вопрос о том, что еще можно было сделать, чтобы спасти других. Он всеми силами старается избегать любых мест или действий, которые напоминают ему о случившемся, либо вообще перестает реагировать на окружающий мир, чтобы только ничего не чувствовать. Он постоянно настороже и пугается даже случайных прохожих: достаточно пройти мимо него по улице - и вот уже его сковывает ужас, а сердце готово выпрыгнуть из груди.

Поразительная стойкость

Да, симптомы ПТСР вполне реальны и очень страшны. Тем, у кого они появляются, важно оказать необходимую помощь. Но для постановки диагноза ПТСД эти симптомы должны сохраняться в течение как минимум одного месяца после события и оказывать отрицательное влияние на работу или личную жизнь пострадавшего либо мешать ему заниматься любимым делом.

Следует отметить, что у большинства людей эти симптомы постепенно проходят, поэтому на самом деле ПТСР - не такое распространенное явление, как можно было ожидать. Даже такие экстремальные ситуации, как война, на большинство людей не оказывают существенного воздействия. К примеру, ПТСР развилось только у 4% британских военнослужащих, вернувшихся из Ирака (среди тех, кто принимал участие в боевых действиях на иракской территории, этот показатель составил 6,9%). Среди военнослужащих запаса симптомы ПТСР появились в среднем у 6% людей. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что вернувшись к прежней жизни "на гражданке", бывшие военные вынуждены справляться со своими проблемами в одиночку, тогда как действующие военнослужащие находятся среди своих сослуживцев, не понаслышке знающих, что такое война.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Симтомы ПТСР проявляются далеко не у всех, даже переживших страшную трагедию

Нападения на мирное население тоже не вызывают ПТСР у большинства людей. По итогам исследования, в котором приняли участие более 10 тыс. человек, в том числе полицейские и строители, оказывавшие помощь пострадавшим в результате теракта 11 сентября 2001 г., было установлено, что на 75% очевидцев эти события не оказали никакого продолжительного воздействия.

Правда, иногда симптомы могут проявиться позднее. Примерно у 8,5% участников исследования проблемы возникли спустя значительное время. Известны даже случаи, когда военнослужащие, принимавшие участие во Второй мировой войне, возвращались домой вроде бы в нормальном состоянии, работали всю жизнь как ни в чем не бывало, а на пенсии их вдруг снова начинали одолевать тяжелые воспоминания и кошмары.

Опыт Норвегии

Я съездила в Норвегию и встретилась с выжившими очевидцами трагедии, случившейся на норвежском острове Утёйа в 2011 году. В тот страшный день террорист расстрелял 69 участников молодежного лагеря; многие стали свидетелями убийств. Некоторым удалось спрятаться в туалетах - они просидели там три часа, зная, что убийца бродит поблизости и выискивает новые жертвы.

Сразу после этого события Атле Дюрегров, директор Центра кризисной психологии в Бергене (Норвегия), заявил, что, по его оценкам, у 30-50% очевидцев разовьются серьезные психологические проблемы, в том числе ПТСР. И хотя в итоге правильным оказалось максимальное значение названного им диапазона, все равно половина участников трагедии, видевших смерть своих друзей и бежавших, чтобы спасти свою жизнь, смогли каким-то образом оправиться от потрясения.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Около половины выживших после расстрела молодежи на острове Утёйа в 2011 году столкнулись с устойчивыми психологическими проблемами, в том числе с ПТСР

Трагедия произошла во время летних каникул, и большинство ребят осенью должны были перейти в новые школы, что осложняло положение. Но в стране уже был разработан план действий в подобных обстоятельствах, вызванных стихийным бедствием или преступлением, и очевидцам событий была оказана поддержка. Сотрудников каждой школы, где учились пострадавшие от психологической травмы, проинструктировали о порядке действий, для ребят были ослаблены строгие требования к посещаемости. Им также была предложена возможность самостоятельно выбрать, когда и как рассказать о случившемся своим новым одноклассникам.

Некоторые подростки, желая избежать вопросов, решили выступить перед всем классом и поделиться своими переживаниями. Родственникам погибших и спасшимся ребятам была предоставлена возможность снова посетить остров в другое время, поскольку по опыту прошлых чрезвычайных ситуаций было известно, что позже люди начинают воспринимать ситуацию немного иначе.

Подобная помощь оказалась эффективной, и теперь опыт Норвегии перенимают другие страны.

Никто не застрахован?

Еще один миф по поводу ПТСР предполагает, будто симптомы расстройства развиваются только у слабых. На самом же деле причина, по которой даже после самых страшных событий ПТСР проявляется не у всех, до сих пор остается загадкой.

До недавних пор в настольной книге американских психиатров "Руководство по диагностике и статистике психических расстройств" излагались реакции людей на само событие. Считалось, что сильный страх, ощущение беспомощности или ужаса являются предвестниками ПТСР, однако из последнего издания эти признаки пришлось исключить, поскольку было установлено, что они не позволяют определить, у кого разовьется это состояние, а у кого нет.

Разумеется, реакция психики зависит и от характера самого события. Так, в вооруженных силах США распространенность ПТСР почти втрое выше, чем в Великобритании, - отчасти это связано с тем, что там больше военнослужащих запаса, но также и с тем, что продолжительность службы составляет год, а не полгода, как в Великобритании. По данным многочисленных исследований, проведенных после терактов 11 сентября 2001 г. среди тех, кто работал в башнях-близнецах, наибольшая вероятность развития ПТСР наблюдалась у людей, которые получили травмы, находились на верхних этажах, видели, как другие падают или спрыгивают со зданий, а также у тех, чьи работодатели погибли в результате трагедии.

Но то же касается женщин, молодежи, низкооплачиваемых работников и тех, кто в предыдущие годы сталкивался с другими кризисными ситуациями. Таким образом, развитие ПТСР определяется целым рядом разнообразных факторов.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Полицейские и военные - наиболее очевидные жертвы ПТСР, но они же и наиболее подготовлены к стрессовым ситуациям

Неверно и представление о том, будто дети, пережив чрезвычайную ситуацию, быстро приходят в себя. У них тоже бывает ПТСР. Чтобы установить факторы, способствующие появлению этого состояния, были проанализированы результаты десятков исследований, проведенных среди перемещенных детей. Естественно, одним из факторов оказалось насилие, но угадать, кто находится в группе риска развития ПТСР, по-прежнему нелегко, и даже количество нанесенных ребенку психологических травм не является показателем.

Помимо факторов риска существуют и такие, которые способствуют сопротивляемости пострадавших и защищают их от развития ПТСР. Большую помощь в этом могут оказать семья и коллеги.

Но и эти признаки не позволяют точно определить, кто входит в группу риска. И пока мы не изучим это явление глубже, важно обеспечить оказание психологической помощи, как только она потребуется.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.