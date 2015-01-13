Как анализируют данные "черных ящиков"

Image caption "Черные ящики" на самом деле красные, и в лаборатории они попадают в куда менее приглядном виде

Лаборатория в Фарнборо – это один из трех европейских центров, где разрешено проводить официальный анализ данных бортовых самописцев самолетов, потерпевших аварию или катастрофу.

Это секретная лаборатория, в которой, в соответствии с международным законодательством, могут работать только следователи и члены экипажей самолетов. В лаборатории такого типа будут изучаться черные ящики рейса QZ8501 авиакомпании AirAsia, недавно поднятые со дна Яванского моря.

Комнаты лаборатории оборудованы в соответствии со строгими правилами звукоизоляции, в них также установлены магнитные щиты во избежание потенциального электронного прослушивания.

Image caption Бротовой самописец содержит детальную информацию о полете

Расположенные на четырех стенах динамики воссоздают атмосферу кабины пилотов. Через них проигрываются записи переговоров пилотов между собой и с диспетчерами. Все звуки, в том числе и те, что раздаются на заднем плане, тщательно изучаются специалистами.

Это является важной частью расследования авиационных катастроф.

В случае с черными ящиками AirAsia специалисты в первую очередь промыли их пресной водой, чтобы остановить коррозию.

Image caption Чтобы остановить коррозию, "черные ящики" помещаются в сушильный шкаф

После этого они должны удостовериться в том, что оба самописца полностью высушены. Для просушки оба черных ящика, один из которых содержит записи переговоров пилотов, а другой – техническую информацию о полете, помещают в специальный сушильный шкаф на три дня, чтобы обеспечить сохранность электронных носителей информации.

Image caption Новые модели "черных ящиков" представляют собой электронные платы

В случае с самолетами старых моделей, самописцы по сути являются магнитофонами. После того как эксперты сочли, что самописцы готовы к работе, начинается процесс прослушивания записей.

"Речевой самописец в кабине пилотов может дать практически мгновенные ответы на важные вопросы следствия,” – поясняет Би-би-си сотрудник Британского бюро по расследованию воздушных катастроф (AAIB) Марк Форд.

Image caption Старый "черный ящик" по сути является магнитофоном

В дополнение к этому специалисты внимательно прослушивают все звуки на заднем плане.

По словам Марка Форда, анализ технической полетной информации, записанной на другое устройство, занимает намного больше времени.

Когда эта информация будет расшифрована, специалисты объединят данные двух черных ящиков, чтобы составить общую картину случившегося.

В случае с рейсом AirAsia QZ8501 этот процесс может занять несколько дней.