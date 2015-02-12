Космическая одиссея 2020: полетим ли мы на Луну и Марс?

Правообладатель иллюстрации Thinkstock

Насколько далеко человечество сможет продвинуться в освоении космоса в ближайшие 10 лет? Станут ли возможны туристические полеты, колонизация Луны и путешествия на Марс? Постоянный автор BBC Future опросил трех экспертов космической отрасли.

Такого количества захватывающих событий в области изучения космического пространства не было с 1960-х годов.

Американское агентство НАСА недавно совершило пробный запуск корабля "Орион" - первого пилотируемого космического аппарата после закрытия программы "Спейс Шаттл". НАСА также разрабатывает мощный носитель SLS, который по своим характеристикам может сравниться лишь с американским "Сатурном-5" - самой грузоподъемной космической ракетой в истории. Европейское космическое агентство спустило аппарат на поверхность кометы в 510 млн километров от Земли. Китай работает над созданием "Тяньгун-2" - второй по счету орбитальной станции.

Кроме того, на экономику космической отрасли влияют частные компании, которые разрабатывают суборбитальные и орбитальные пилотируемые полеты и даже экспедиции на Марс.

В ближайшие несколько лет завершится строительство телескопа имени Джеймса Уэбба - орбитальной обсерватории размером с теннисный корт. Устройство разместят в одной из точек либрации системы Земля-Солнце.

Возможно ли создание лунных баз и колонизация Марса к 2020-м годам?

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Возможно, в ближайшие годы на Луне обустроят космическую базу

Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к нескольким экспертам в области исследований космоса: Скотту Пейсу, директору американского Института космической политики в Вашингтоне; редактору журнала Spaceflight, в прошлом - сотруднику НАСА Дэвиду Бейкеру и профессору планетологии в британском Открытом университете Монике Грейди.

Наши эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе направления развития космических исследований предсказать довольно непросто, не в последнюю очередь из-за влияния факторов внутренней и внешней политики. При этом нашлось целых шесть тем, прогнозы по которым у опрошенных экспертов не совпали.

Человечество вернется на Луну

Бейкер: Это произойдет хотя бы потому, что Луна - вот она, висит у нас над головой, достаточно только взглянуть на небо. Полет до нашего спутника занимает всего три дня, и задача отправки туда астронавтов в относительно краткосрочные экспедиции технически вполне осуществима. Китай очень серьезно настроен по поводу запуска пилотируемого корабля к Луне.

Грейди: Я думаю, на Луне будет создана полупостоянная база. О колонизации речь не идет, но Луну можно было бы использовать для запуска экспедиций на Марс и к другим объектам Солнечной системы.

Пейс: Проблема нынешней политики США в области космических исследований заключается не только в том, что мы сняли Луну с повестки дня и предпочли ей довольно туманные перспективы полетов к Марсу и астероидам. Мы еще и подвели большое количество международных партнеров, заинтересованных в изучении Луны. Необходимо возобновить работы по лунной программе, поскольку она имеет геополитическую, технологическую и экономическую ценность как для США, так и для наших основных партнеров.

Но на Марс мы пока не полетим

Грейди: Сейчас Марс является приоритетной целью пилотируемых экспедиций. Тем не менее, я не вполне понимаю, что именно должно произойти после того, как мы на него слетаем и водрузим там флаг. Сейчас идут споры по поводу возможного превращения всего Марса в охраняемую зону наподобие заповедников на Земле.

Пейс: Когда НАСА заявило, что собирается отправить пилотируемую экспедицию на Марс, многие иностранные космические агентства дали понять, что им участие в подобной программе не по зубам. В стратегическом смысле США выбрали направление исследований, исключающее возможность международного сотрудничества - наиболее важного ресурса в современном мире.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Возможно, из "красной планеты" нужно сделать заповедник

Бейкер: По сути НАСА попало в зависимость от имиджа, который ему навязали в Белом доме. Представления общества о том, какими возможностями располагает НАСА, весьма отличаются от реального положения дел. Новый пилотируемый корабль "Орион" рассчитан максимум на трехнедельный автономный полет. Он не сможет поддерживать жизнедеятельность астронавтов при многомесячном перелете к Марсу. Нынешние планы марсианской экспедиции опасны своей непродуманностью и несвоевременностью.

Китай и Индия - крупные космические державы

Бейкер: Индия и Китай участвуют в космической гонке. Я полагаю, что конкуренция между этими двумя странами в ближайшие несколько лет будет постепенно усиливаться.

Пейс: Вряд ли стоит говорить в этом случае о космической гонке. Для Китая национальная космическая программа является средством усиления патриотических чувств населения и, как следствие, повышения рейтинга популярности Коммунистической партии. Кроме того, это и возможность развивать космическую отрасль, а также прививать молодому поколению китайцев интерес к науке и технике.

Бейкер: В странах Запада космические программы пересматриваются при каждой смене правительства. Из-за отсутствия последовательности в политике исследования космоса впустую тратится слишком много времени и финансовых ресурсов. У Китая в этом смысле есть преимущество – его недемократическая политическая система способна составлять планы на несколько лет вперед и добиваться выполнения поставленных задач.

Будущее МКС

Пейс: НАСА намерено сохранить свое присутствие на Международной космической станции до 2024 г. Вопрос в том, останутся ли к этому времени на станции наши российские партнеры. Это зависит от дальнейших отношений между Вашингтоном и Москвой. И американская, и российская космические программы в очень большой степени завязаны на МКС, в этом смысле мы сильно зависим друг от друга. Сейчас делается все возможное для того, чтобы проблемы во взаимоотношениях между двумя странами не повлияли на программу совместной эксплуатации МКС.

Бейкер: Россияне не смогут эксплуатировать МКС в одиночку, поскольку вся она им не принадлежит. Думаю, станцию просто сведут с орбиты. К 2020 г. срок службы ее первоначальных модулей перевалит за 20 лет.

Пейс: Будущее станции зависит от будущего международного партнерства. Если у нас не будет четкого понимания того, чем мы собираемся заниматься после закрытия программы МКС, мы просто останемся не у дел. Разумеется, пилотируемая космонавтика на этом не закончится, но лидером в этой области Запад быть перестанет.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Полеты к астероидам менее оправданны, чем полеты на Луну, считает эксперт

Бейкер: Существуют серьезные опасения по поводу технического состояния МКС. За последний год количество человеко-часов, затраченных на поддержание ее работоспособности, заметно выросло.

Пейс: К середине 2020-х гг. Китай выведет на орбиту собственную станцию, и европейцы обсуждают с Пекином возможность запускать к ней своих астронавтов.

Космический туризм от частных перевозчиков

Бейкер: Думаю, что XCOR Aerospace (американская компания, разработавшая суборбитальный космоплан горизонтального взлета и посадки. - Би-би-си) и Virgin Galactic (фирма, планирующая организовывать суборбитальные космические полеты. - Би-би-си) начнут возить людей в космос. Разумеется, их клиентура в основном будет состоять из туристов-толстосумов, но, на мой взгляд, у этих проектов имеется и потенциал в смысле проведения суборбитальных научных экспериментов.

Грейди: Первыми в космос отправятся миллионеры и люди, помешанные на современных технологиях (возможно и сочетание этих качеств) - точно так же, как сверхбогачи стали первыми пассажирами самолетов. Не будем забывать, что на заре пассажирской авиации многие авиакомпании - например, British Airways - являлись государственными предприятиями. Та же история произойдет с полетами на Луну. На данный момент такие программы по силам лишь государственным космическим агентствам, но постепенно ими начнут заниматься и частные компании наподобие SpaceX и Virgin Galactic - или те, что придут вслед за ними.

Пейс: Отсутствие у американского правительства конкретных планов в области освоения космоса после окончания эксплуатации МКС таит в себе довольно серьезную угрозу нарождающемуся коммерческому сектору. В отсутствие четко выраженного государственного спроса на развитие космических технологий частным компаниям будет очень непросто выжить. SpaceX и Orbital обязаны нынешним развитием своих возможностей миллиардам долларов целевых инвестиций со стороны НАСА.

Бейкер: Будущее - не за мегаконцепциями эпохи Вернера фон Брауна (немецкий пионер ракетостроения, принимавший непосредственное участие в лунной программе США. – Би-би-си), а за консолидацией частных корпораций и обретения ими независимости от государства. В этом случае, я думаю, результаты не заставят себя ждать.

Человечество продолжит покорять космос

Пейс: Чтобы понять, что представляет собой человечество, необходимо отдавать себе отчет в том, куда мы способны полететь, что мы там увидим, что нового можем узнать и какой опыт привезем на Землю. Мы хотим (и должны) увидеть как можно больше уголков космоса: в одних случаях - своими глазами, в других - при помощи автоматических станций.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Возможно, такие виды за окном однажды станут доступны всем

Грейди: Несомненно, автоматика в будущем по функциональности сравняется со способностями человека, так что больше не будет нужды привлекать астронавтов к выполнению научных или технических задач. Но человечеству присуща любознательность - мы хотим принимать непосредственное участие в событиях и присутствовать при новых открытиях. Люди все равно продолжат летать в космос, но путь нам будут прокладывать роботы.

Бейкер: Хотя работа над крупными исследовательскими программами продолжится (и, надеюсь, завершится их реализацией), вряд ли подобные проекты станут основой развития исследований космоса. Скорее всего, отраслью будут двигать рынок и отдельные личности - уже сейчас происходит демократизация космической программы.

Грейди: Безусловно, космические исследования помогают развитию технологий и способствуют созданию новых рабочих мест. Например, британская космическая отрасль является один из крупнейших источников поступлений в госбюджет. Я смотрю в будущее с оптимизмом - космос продолжает вдохновлять и манить нас.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.