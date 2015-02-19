Почему мы болеем в отпуске?

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Мы часто стараемся переделать все дела на работе, прежде чем уйти в отпуск. Становимся ли мы при этом более уязвимыми для простуды? Корреспондент BBC Future обнаружила, что существует несколько теорий, объясняющих феномен.

Я потеряла счет людям, которые рассказывали мне, как они торопились завершить рабочие дела в преддверии отпуска – и подхватывали омерзительную простуду, как только покидали офис. Это не обязательно происходило зимой: летние каникулы, пляжный отдых и короткие поездки также оказывались под угрозой срыва.

Для подобного явления придумали даже отдельное название: "синдром свободного времени". Автор термина, голландский психолог Ад Вингерхутс, признается, что этот диагноз пока не описан в медицинской литературе. Однако ситуация, когда вы заболеваете в тот самый момент, как разобрались с рабочими вопросами, многим знакома не понаслышке. Так что, существует ли на самом деле такой синдром?

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Повышена ли вероятность заболеть в отпуске по сравнению с рабочими буднями – вопрос открытый: обширного систематического исследования этой проблемы не проводилось. Чтобы собрать мало-мальски значимую статистику, Вингерхутс опросил более 1800 человек: страдают ли они, по их мнению, от "синдрома свободного времени". Утвердительно ответили лишь чуть более 3% респондентов.

Учитывая, насколько часто мы работаем на износ перед отпуском, пытаясь все успеть, можно сделать вывод, что это не норма, даже наоборот. Людям предлагали самим решить, происходило ли с ними нечто подобное – а ведь мы скорее вспомним, как болезнь испортила нам отпуск, чем как мы съездили куда-нибудь и остались здоровыми.

Но если меньшинство уверено, что они подвержены такому явлению, существует ли объяснение данного синдрома с точки зрения физиологии? Почти половина участников опроса Вингерхутса связывает происходящее с переключением между работой и отпуском. Каким образом? Существует несколько теорий.

Больничный лист

Первая гласит: как только у нас наконец появляется возможность расслабиться, в организме возникает дисбаланс из-за гормонов стресса, помогающих нам сделать работу в срок, в результате чего мы становимся уязвимы для инфекций. Адреналин помогает нам справиться со стрессом, а кроме того, укрепляет иммунную систему, чтобы мы могли противостоять инфекциям и хорошо себя чувствовать. Параллельно с ним вырабатывается кортизол: он также помогает в стрессовых ситуациях, но вредит иммунной системе.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Переход от стресса на работе к расслаблению в отпуске бывает слишком резким...

Все это звучит убедительно, особенно в случаях, когда переход от стресса к расслаблению происходит быстро, однако для подтверждения подобной гипотезы не хватает исследований.

Может быть и так, что люди болеют с самого начала. Они так заняты и так упорно сопротивляются болезни до самого отпуска, что даже не замечают первых симптомов, пока не начинают расслабляться на каникулах.

Достоверно известно одно: наша оценка симптомов зависит от того, чем мы еще заняты. Психолог Джеймс Пеннебейкер выяснил: чем меньше событий происходит вокруг человека, тем более негативно он склонен оценивать симптомы своего заболевания.

В рамках его эксперимента группа студентов оценивала, насколько интересны 30-секундные отрывки фильма. Затем психолог показывал ту же картину другой группе студентов и отслеживал, как часто они кашляли. Чем более интересной была сцена, тем меньше они кашляли. Во время скучных отрывков они, казалось, замечали свое больное горло и начинали много кашлять (обратите на это внимание, если вы исполнитель классической музыки и вам надоело, что публика кашляет!). Однако вы наверняка заметите, что у вас раскалывается голова и течет из носа, сколько бы работы у вас ни было.

Сидеть взаперти

Существует и еще одна версия: мы заболеваем не в результате рабочего стресса, а из-за напряжения, возникающего в поездке. Путешествия всегда утомительны, особенно когда речь идет о перелетах, и чем дольше вы летите, тем больше риск подцепить какой-нибудь вирус.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В салоне самолета мы сидим слишком близко друг к другу

Средний американец простужается 2,5 раза в год, из чего исследователи делают вывод, что вероятность заразиться во время одного перелета должна составлять 1% для взрослого человека. Однако опрос людей, неделей ранее летевших из Сан-Франциско в Денвер, показал, что 20% из них простудились. Если бы подобный уровень заболеваемости сохранялся в течение всего года, человек бы простужался более чем 56 раз в году, то есть шмыгал бы носом каждую неделю.

Зачастую причиной такого числа простуд считается рециркуляция воздуха в салоне самолета, однако в данном исследовании этот фактор не играл роли. Исследователи выделили две другие причины: нахождение в замкнутом пространстве и как результат – более близкий контакт с возбудителями инфекций; и влажность. Согласно гипотезе, под воздействием сухого воздуха в салоне слизь в носу, улавливающая вирусы и бактерии, становится слишком густой и перестает стекать по волоскам через горло в желудок – что мешает обезвреживанию этих вирусов и бактерий.

Ад Вингерхутс открыт и другим объяснениям того, почему люди заболевают в отпусках. Существует даже версия, согласно которой болезнь становится веской причиной прервать неудачный отпуск. Однако отсутствие исследований в данной области не позволяет отдать приоритет какому-то конкретному объяснению; возможно, истина кроется в сочетании нескольких факторов.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption А для кого-то болезнь - просто повод прервать неудавшийся отпуск

Но есть и хорошая новость: подобный синдром встречается реже, чем можно было бы ожидать. Более того, чем старше мы становимся, тем больше возможностей у нашего организма выработать антитела, поэтому мы начинаем реже простужаться – вне зависимости от того, в отпуске мы или нет.

Наконец-то у нас есть повод порадоваться тому, что мы не молодеем!

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.