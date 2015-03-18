Алексей Леонов: "Земля, оказывается, круглая"

Image caption В 50-ю годовщину выхода в космос Алексей Леонов открыл в Красногорске памятник, посвященный этому событию

50 лет назад советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

Это произошло во время полета космического корабля "Восход-2", который длился двое суток - 18 и 19 марта 1965 года.

Командиром корабля был Павел Беляев. Длительность первого выхода в космос составила 12 минут.

Главной задачей эксперимента было выяснить, можно ли совершить такое в принципе.

И хотя ответ на этот вопрос был получен положительный, сам выход в космос не обошелся без сюрпризов, в том числе и неприятных.

(Подробности - в спецпроекте Би-би-си, посвященном выходу Алексея Леонова в космос)

Самой большой неожиданностью стал чрезмерно раздувшийся в безвоздушном пространстве скафандр. Из-за этого Леонов не мог пройти в люк, чтобы вернуться в капсулу.

В результате пришлось стравить часть воздуха. Леонов рисковал потерять сознание и даже погибнуть из-за декомпрессии, однако в итоге смог попасть внутрь корабля.

Были и другие нештатные ситуации, об одной из которых он рассказал на встрече с журналистами 18 марта 2015 года в подмосковном Красногорске. Алексей Леонов приехал в этот город на церемонию открытия памятника, посвященного первому выходу в космос.

Би-би-си: Какая была первая мысль в открытом космосе, что вы сказали себе?

Алексей Леонов: Земля-то ведь круглая! Вот какая была первая мысль. Вот вам говорят, что Земля круглая, вы соглашаетесь, но вы же не верите, ну какая она круглая? А она круглая!

И то, что человек оказывается среди звезд, звезды внизу, вверху, где угодно. Корабль где-то в стороне, Земля в стороне...

И необыкновенная тишина. Слышишь, как стучит собственное сердце, слышишь тяжелое дыхание. Этот звук меня сопровождает в жизни.

И вот в это время выходит кто-то на связь, знакомый или незнакомый, не могу понять: "Алексей, как ты себя чувствуешь?" Я говорю: "Ну как, хорошо". А он продолжает: "Вот мы тут собрались все..." А потом добавил: "Мы - члены Политбюро. Мы смотрим, как ты там кувыркаешься, мы тебя очень ждем, возвращайся!" Ну в такой момент напряженный надо было думать о чем-то другом, но я нашел слова, говорю: "Спасибо, Леонид Ильич, постараюсь все сделать, чтобы с вами встретиться".

Опасный выход

Прославленный летчик-космонавт рассказал на пресс-конференции, что выход в безвоздушное пространство был делом опасным, поскольку отработать на Земле все нештатные ситуации невозможно.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Алексей Леонов в открытом космосе

Алексей Леонов: "Когда я оттолкнулся от корабля, шлюзовая камера стала уходить вниз. Я оставался на месте и попадал в антенное поле. Вы видели, сколько там антенн? Фал - 5,5 метра. Достаточно, чтобы запутаться в антеннах.

Это было неожиданно. Я думал, он будет стоять, корабль. А он не стоит...

Я отошел на полную длину и стал себя подтягивать за фал. И превысил - ну как соразмерить усилия? Трудно. И я так и пошел на корабль... 90 килограммов!

Я отскочил от корабля. Сначала смягчил удар, но отскочил. И тут же начал вращаться. Вращаюсь, вращаюсь, ну как остановить?

Остановила реакция фала на скручивание. Он скрутился и меня остановил. И тогда я понял, что надо поосторожнее [действовать]. Начал подбираться.

Вспоминая, как это было, я до сих пор не могу понять, как я это сделал. Фал через каждые 50 сантиметров имел кольцо, за которое я должен был перед входом в шлюз его смотать. Не сделав это, я не смог бы закрыть люк.

Я находился в безопорном состоянии. Фиксировал себя только при помощи рук. До этого я снял [закрепленную на поверхности капсулы] кинокамеру, и осталась одна [свободная] рука! До сих пор не понимаю, как я это сделал одной рукой. Правой держал кинокамеру, схватился двумя пальцами за что-то, а левой стал сматывать фал.

Я понимал, что через пять минут я попаду в тень, а через 30 минут у меня вообще ничего [воздуха] не будет.

И здесь я, не докладывая ничего на Землю, сбросил давление на 0,27 атмосферы [чтобы уменьшить размер скафандра и попасть на корабль]. Я понимал, что попадаю в зону закипания азота, но выбора не было.

Как я смотал фал, я не понимаю. Но если б не смотал, я бы не попал в корабль".