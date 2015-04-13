Странные зеленые объекты, парящие в космосе

Правообладатель иллюстрации NASA ESAW. Keel University of Alabama Tuscaloosa

Орбитальный телескоп сфотографировал гигантские газообразные тела неожиданного оттенка. Корреспондент BBC Earth разобрался, почему они зеленые и какой они длины.

Орбитальная обсерватория НАСА "Хаббл" обнаружила в дальнем космосе газообразные волокнистые тела зеленоватого оттенка.

По мнению ученых, эти облака представляют собой газовые шлейфы, простирающиеся в длину на десятки тысяч световых лет.

Правообладатель иллюстрации NASA ESAW. Keel University of Alabama Tuscaloosa

Они удаляются друг от друга и меняют форму под действием гравитационных сил, связанных со слияниями галактик.

Скопления газа светятся за счет потоков излучения, создаваемого квазарами.

По одной из гипотез, квазар представляет собой диск раскаленного газа, окружающий сверхмассивную черную дыру в центре родительской галактики.

Квазары всасывают материю, раскаляют ее и излучают назад в космос в виде очень интенсивного электромагнитного излучения.

Это излучение и подсвечивает облака причудливой формы, придавая им зеленоватый оттенок.

Правообладатель иллюстрации NASA ESAW. Keel University of Alabama Tuscaloosa

Правообладатель иллюстрации NASA ESAW. Keel University of Alabama Tuscaloosa

Правообладатель иллюстрации NASA ESAW. Keel University of Alabama Tuscaloosa

Правообладатель иллюстрации NASA ESAW. Keel University of Alabama Tuscaloosa

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.