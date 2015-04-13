Странные зеленые объекты, парящие в космосе
Орбитальный телескоп сфотографировал гигантские газообразные тела неожиданного оттенка. Корреспондент BBC Earth разобрался, почему они зеленые и какой они длины.
Орбитальная обсерватория НАСА "Хаббл" обнаружила в дальнем космосе газообразные волокнистые тела зеленоватого оттенка.
По мнению ученых, эти облака представляют собой газовые шлейфы, простирающиеся в длину на десятки тысяч световых лет.
Они удаляются друг от друга и меняют форму под действием гравитационных сил, связанных со слияниями галактик.
Скопления газа светятся за счет потоков излучения, создаваемого квазарами.
По одной из гипотез, квазар представляет собой диск раскаленного газа, окружающий сверхмассивную черную дыру в центре родительской галактики.
Квазары всасывают материю, раскаляют ее и излучают назад в космос в виде очень интенсивного электромагнитного излучения.
Это излучение и подсвечивает облака причудливой формы, придавая им зеленоватый оттенок.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.