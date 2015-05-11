Глухота мешает определять направление источника звука

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption В ходе исследования выяснилось, что люди могли определить местоположение предметов, если оба их уха хорошо слышали высокие частоты

Определение местоположения источника звука с помощью эха является важным навыком как для слепых, так и для видящих людей, говорится в исследовании специалистов Саутгемптонского университета.

Летучие мыши и дельфины используют подобное умение, требующее хорошего слуха, для ориентации в пространстве.

Во время экспериментов ученые выяснили, что люди, потерявшие слух в одном ухе, не могут определить, где находится источник звука.

Авторы исследования считают, что по мере старения и ухудшения слуха врачам-аудиологам необходимо уделять этому аспекту пациентов больше внимания.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Hearing Research, были проведены эксперименты со слепыми и видящими людьми, которых попросили сказать, с какой стороны расположен источник звука.

Высокие частоты

Люди находились в специально оборудованной студии, где им проигрывались звуки объектов в пространстве вокруг них.

Выяснилось, что люди могли точно определить местоположение предметов, если оба их уха хорошо слышали высокие частоты.

Один из авторов исследования – преподаватель Саутгемптонского университета Дэниел Роуан – сказал, что потеря этой способности может быть свойственна пожилым людям с нарушениями слуха, которые со временем, как правило, перестают слышать высокие частоты в обоих ушах.

"Мы хотели понять, как может отразиться такой тип потери слуха на способности людей определять местоположение предметов по звуку. Мы пришли к выводу, что такие люди будут испытывать трудности", - сказал ученый.

По его словам, медицинские учреждения уделяют основное внимание способности человека слышать речь.

"Наше исследование показало, что способность определять местоположения источников звука в повседневной жизни также должно учитываться", - сказал Роуан.

"Например, им могут потребоваться слуховые аппараты в оба уха, а не в одно, что сейчас становится нормой во многих частях страны", - добавил он.