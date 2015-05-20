Британские учёные выяснили, зачем нужны самцы

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В арсенале борьбы за внимание противоположного пола у мужчин есть разные средства...

Размножение половым путем – сложный и далеко не самый эффективный способ продления рода, однако, как следует из отчета, опубликованного в журнале Nature, сам половой отбор играет важнейшую роль в эволюции видов.

Размножение половым путем имеет множество недостатков, почему же около 3 миллионов видов предпочитают именно этот способ?

Ведь на поиск подходящего партнера уходит время и усилия, и потом где гарантия, что потомки получат от родителей лучшие гены? Не слишком ли все это проблематично для стройной теории Дарвина?

Есть и другие способы размножения, и популяция, состоящая исключительно из особей женского пола, способна произвести гораздо больше потомков.

Так зачем же нужны самцы, если весь их вклад в деторождение состоит в передаче семени?

Ответ лежит в эволюционных преимуществах, которые дает половой отбор.

Из жизни насекомых

Половой отбор – мощная эволюционная сила, которая определяет, кому суждено участвовать в продолжении рода Мэтт Гейдж, профессор эволюционной экологии Университета Восточной Англии.

Чтобы определить, насколько важен половой отбор для эволюции, ученые на протяжении 10 лет в лабораторных условиях исследовали поведение хрущаков, или мучных жучков.

Они варьировали число самцов и самок в контрольных группах, чтобы понять значение внутривидовой конкуренции.

Уже через 7 лет, после смены 50 поколений жуков, было обнаружено, что самцы, наиболее активно боровшиеся за самок, были более здоровыми и менее подверженными различным заболеваниям.

При этом жуки, которые имели возможность спариваться без борьбы за самок, вымерли уже через 10 поколений.

Преимущества полового отбора

"Половой отбор – мощная эволюционная сила, которая определяет, кому суждено участвовать в продолжении рода", - объясняет профессор эволюционной экологии Мэтт Гейдж, руководивший исследованиями в Университете Восточной Англии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оперение павлина - отличный пример максимальной привлекательности самца

По словам профессора Гейджа, половой отбор обеспечивает распространение сильных генов и препятствует размножению генов плохих, так что элемент борьбы среди самцов обеспечивает улучшение генетического здоровья популяции.

Чтобы привлечь самок, самцам приходится бороться с соперниками, и те, кто выходят победителями в этой борьбе, как правило хороши и во всем остальном. Так что половой отбор служит важным и весьма эффективным фильтром в поддержании и улучшении вида.

Так что все эти брачные игры и пышные расцветки, которые мы наблюдаем в природе, играют важную эволюционную роль, способствуя выживанию и процветанию видов.