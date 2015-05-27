Влияют ли цвета на наше поведение и нашу жизнь?

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Принято считать, что красный цвет действует возбуждающе, а синий успокаивает. Однако, как выяснила корреспондент BBC Future, реальное влияние этих красок на нашу жизнь совсем не так очевидно.

Мы часами выбираем правильный цвет для стен в комнате, чтобы создать определенное настроение. Мы сосредоточенно изучаем каталоги цветов и приносим домой пробники краски. Кабинеты врачей красят в белый цвет, чтобы создать у нас ощущение стерильности и чистоты, закусочные - обычно красные или желтые, а стены в тюремных камерах иногда делают даже розовыми – в надежде, что это уменьшит агрессию их обитателей.

Может показаться, что мы знаем, каков эффект каждого из цветов, и многие даже считают доказанным фактом, что, например, голубые и синие тона успокаивают. Но так ли это?

Результаты научных исследований неоднозначны и нередко оспариваются. Красный цвет изучают чаще всего, его воздействие обычно сравнивают с воздействием либо синего цвета, либо зеленого. Согласно некоторым исследованиям, люди лучше справляются с когнитивными заданиями (предполагающими познание) в присутствии красного цвета, а не синего или зеленого; другие эксперименты говорят об обратном.

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Чаще всего исследователи приходят к выводу, что дело в приспособлении. Если вы неоднократно попадаете в одну и ту же ситуацию, в которой фигурирует определенный цвет, вы рано или поздно начинаете ассоциировать его с тем, как вы себя ощущали или как себя вели.

Например, утверждается, что красный цвет ручки школьного учителя, которой он обводил ваши ошибки, на всю жизнь ассоциируется с опасностью; ядовитые ягоды также нередко бывают красного цвета. Синий часто связывают с более спокойной обстановкой – скажем, когда вы смотрите на море или восхищаетесь необъятным голубым небосводом.

Безусловно, всегда есть исключения – комментарий учителя "Молодец!" тоже написан красными чернилами, да и малина вполне себе красная, но съедобная. Разные цвета люди действительно ассоциируют с разными вещами, но стимулирует ли это определенное поведение или помогает справиться с теми или иными задачами – отдельный вопрос.

В 2009 году исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада) решили раз и навсегда добиться ясности в столь запутанной ситуации. Участников эксперимента посадили за компьютерные экраны голубого, красного или "нейтрального" цвета и предложили им различные задания. Сидя за красным экраном, испытуемые лучше справились с заданиями на запоминание и на вычитку, то есть на внимательность к мелочам. Получив в свое распоряжение синий экран, они легче справлялись с творческими задачами – например, придумать как можно больше способов использовать кирпич.

Авторы исследования предположили, что красный сигнализировал "избежать! осторожно!", а синий означал "сближение, подход", то есть свободное мышление, творчество. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые предложили добровольцам решить анаграммы различных слов, связанных либо с "избежанием", либо со "сближением". Участники исследования, как правило, быстрее составляли слова про "избежание", если анаграммы были представлены на красном фоне, а слова про "сближение" – если они были на синем фоне. Из этого можно было сделать вывод, что цвета и определенное поведение в их голове были связаны.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Красными чернилами учитель не только исправляет ошибки, но и может написать "Молодец!"

Исследователи даже обдумывали практическое применение результатов проведенного эксперимента. Так, они предлагали красить стены в различные цвета в зависимости от поставленной задачи – например, красным для помещения, где изучаются побочные эффекты нового лекарства, а синим – для комнаты, где обсуждаются творческие идеи.

На практике это сложно осуществить. В офисе или классе временами нужно подходить к заданиям творчески, а иногда важнее мелкие детали.

Предупреждение или желание?

Так или иначе, выводы этих исследователей поставлены под сомнение. В 2014 году другая группа ученых попыталась повторить эксперимент с анаграммами на большей группе испытуемых, и на этот раз цвет не сказался на их поведении. В первоначальном исследовании участвовали лишь 69 человек, на этот же раз участников было 263, и цвет экрана не повлиял на выполнение ими заданий.

Та же группа подвергла критике результаты еще одного известного исследования, автором которого был Оливер Геншов из Базельского университета в Швейцарии. Коллеги Геншова предложили добровольцам блюдо соленых крендельков и попросили их съесть столько крендельков, сколько нужно, чтобы сделать выводы об их вкусе.

Один из шести испытуемых решил поделиться закуской с другими, что было очень мило, но привело к исключению этих людей из результатов исследования. С поправкой на них красный цвет вновь, как представляется, послужил своеобразным предупреждением – те, кому крендельки предлагали с красного блюда, брали меньше.

Однако исследователи из Аппалачского государственного университета сделали все точно так же и получили противоположные результаты: люди ели больше крендельков с красного блюда.

Розовые тюрьмы

Выходит, изучать воздействие цвета гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд – а может быть, цвета оказывают совсем не то воздействие, которого мы ожидаем.

В администрациях некоторых тюрем в США, Швейцарии, Германии, Польше, Австралии и Великобритании считают иначе – там решили покрасить камеры в определенный оттенок розового. В 20% швейцарских тюрем и полицейских участков есть хотя бы одна розовая камера. Я бы назвала этот оттенок "цвет бланманже", однако у него есть официальное название – розовый Бейкера-Миллера, в честь двух американских морских офицеров, которые первыми изучали влияние розовых стен на заключенных.

В 1979 году заключенным показывали голубую или розовую карточку, после чего им нужно было противостоять экспериментатору, давившему на их руки. С голубой карточкой они сопротивлялись сильнее. Получается, розовый тем или иным способом снижал их агрессивность? Возможно, нет.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Когда пойдете в магазин выбирать краску для вашей комнаты, руководствуйтесь собственным вкусом, не полагайтесь на ученых

Экспериментатор знал, какую карточку показали испытуемому, поэтому он мог чуть слабее давить при розовой карточке, сам того не осознавая. Более того, в эксперименте присутствовал пробный заход, после которого показывали розовую карточку, а затем – голубую, так что не исключено, что к голубой карточке заключенные успевали приноровиться к давлению.

Все попытки добиться аналогичных результатов в более продуманных условиях оканчивались провалом. Однако те же исследователи впоследствии провели эксперимент в реальных тюремных камерах, которые были покрашены либо в белый, либо в розовый цвет (этот чудесный оттенок получился при смешивании красной краски с белой в пропорции 1:8). И вновь порядок цветов был для всех одинаковым, поэтому, возможно, сказался сам факт перекрашивание камеры, а не ее розовый цвет.

В 2014 году Оливер Геншов и его сотрудники приехали в швейцарскую тюрьму строгого режима, чтобы вновь проверить выдвинутую гипотезу. Исследование Геншова было организовано гораздо лучше, чем эксперимент его предшественников за 20 лет до того. Заключенных, содержащихся под стражей за нарушение тюремных правил, в случайном порядке поместили в камеры, либо покрашенные целиком в розовый цвет, либо имевшие серые стены и белый потолок. Тюремщиков обучили использованию шкалы агрессии для оценки поведения заключенных.

Результаты разочаровали тех, кто взял на себя труд покрасить камеры в розовый цвет. Проведя три дня в любой из камер, заключенные становились менее агрессивными, чем когда их впервые туда поместили. Цвет стен не имел никакого значения.

Авторы признают, что более масштабное исследование, возможно, и выявило бы какие-либо различия, однако если разница заметна лишь для нескольких испытуемых, администрациям стоит задуматься, стоит ли игра свеч. Исследователи даже предположили, что стены цвета бланманже могли бы оказать негативное влияние, если заключенные-мужчины сочли бы традиционно женский цвет угрозой своей мужественности.

Итак, цвет, возможно, способен влиять на человека, но до сих пор никому не удавалось добиться стабильных результатов в экспериментах с различными красками – а в некоторых случаях подобного влияния, похоже, и вовсе нет. Условия проведения исследований со временем совершенствуются, однако вряд ли мы в ближайшее время получим исчерпывающее представление о том, как цвет влияет на нас, и тем более поймем точный механизм того, как это происходит.

Так что при оформлении интерьеров стоит, как и прежде, ориентироваться на свой собственный вкус и на художественное чутье.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.