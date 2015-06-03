Как прочитать чужие мысли? Загляните в глаза

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Обратите внимание на движения глаз, и вы сможете выяснить, что происходит в голове собеседника, утверждает корреспондент BBC Future.

Говорят, глаза – зеркало души. Они выдают глубинные эмоции, которые мы, возможно, не хотели бы афишировать. Хотя современная наука отрицает наличие у человека души, зерно истины в этой старой поговорке есть – даже по мнению ученых. Оказывается, глаза не только отражают происходящее в нашем мозгу, но и могут влиять на то, как мы запоминаем информацию и принимаем решения.

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Наши глаза постоянно двигаются. Некоторые из этих движений мы сознательно контролируем, но многие из них происходят подсознательно. Например, во время чтения происходит их быстрое скачкообразное движение: наш взгляд стремительно передвигается, останавливаясь на каждом из слов. Аналогично глаза двигаются, когда мы заходим в комнату – на этот раз движение более широкое, позволяющее осмотреться вокруг. Во время ходьбы наши глаза совершают мелкие непроизвольные движения, чтобы компенсировать таким образом движение головы и стабилизировать нашу картину мира. Ну и, конечно, стремительное движение глазных яблок характерно для так называемой фазы быстрого сна.

А еще движения глаз могут порой сообщать окружающим, о чем мы думаем.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Расширенные зрачки говорят о неопределенности в принятии решения

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году, расширение зрачков связано с тем, насколько мы уверены в принимаемом нами решении. Если человек не ощущает полной решимости, он находится в состоянии эмоционального возбуждения, в результате чего его зрачки расширяются.

Уловив такую перемену, мы способны в некоторых случаях предсказать, что скажет человек, принимающий решение. Как установила одна группа исследователей, если наблюдать за степенью расширения зрачков, можно угадать, когда осторожный человек, не привыкший соглашаться на предлагаемые ему варианты, все же решится сказать "да".

Обратив внимание на движения глаз, мы даже можем с некоторой степенью вероятности предсказать, какое число задумал человек. Тобайас Лётшер и его коллеги из Цюрихского университета набрали 12 добровольцев, попросили их прочитать вслух список из 40 чисел и проследили, как двигались их глаза в это время.

Ученые выявили точное соответствие между направлением движения глаз испытуемых, углом поворота зрачков и тем, больше или меньше предыдущего было число, которое испытуемые собирались произнести. Кроме того, можно было предсказать, насколько больше или меньше было это число.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Какое число я загадал?

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption ...большое, ведь я смотрю вверх и направо

Перед тем, как прочитать большее число, взгляд каждого участника эксперимента обращался вверх и вправо; если же число было меньше, то человек смотрел вниз и налево. Чем сильнее зрачки поворачивались в сторону, тем больше была разница между числами.

Получается, мы так или иначе связываем абстрактные образы чисел в нашем мозгу с передвижением в пространстве. Однако из этого исследования не стало яснее, что происходит сначала: либо мы думаем об определенном числе и в соответствии с этим двигаются наши глаза, либо же положение глаз сказывается на нашей умственной активности.

В 2013 году шведские ученые опубликовали данные, согласно которым скорее верно второе: похоже, что движения глаз помогают извлечь из памяти необходимую информацию.

Они привлекли к участию к эксперименте более двух десятков студентов и попросили их тщательно рассмотреть серию предметов, которые им демонстрировали в одном углу компьютерного экрана. Затем испытуемых попросили прослушать ряд утверждений о некоторых из виденных ими предметах (например, "Машина была развернута налево") и обозначить как можно быстрее, правдиво или ложно каждое из утверждений. Некоторым участникам разрешили смотреть туда, куда им захочется, других же попросили задержать взгляд на крестике в центре экрана, либо в том углу, где они видели искомый предмет.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Определенные движения глаз способствуют вспоминанию

Как выяснили исследователи, те испытуемые, чьи глаза спонтанно двигались во время эксперимента, продемонстрировали существенно лучшие результаты, чем те, кто смотрел на крестик. Интересно вот что: смотревшие на угол, где они ранее видели предмет, лучше справились с задачей, чем смотревшие на другой угол. Чем больше было совпадение между движениями глаз участников во время кодирования информации и во время извлечения этой информации, тем проще им было описать предметы. Возможно, дело в том, что движения глаз помогают нам вспомнить взаимное расположение предметов в пространстве на момент кодирования (то есть обработки информации).

Эти движения могут происходить подсознательно. "Когда человек сталкивается со знакомым местом или ситуацией, его взгляд часто обращается к информации, которую он уже видел, даже если он сознательно не помнит об увиденном ранее", - говорит Роджер Йоханссон, психолог из Лундского университета, руководивший исследованием.

Визуальный контроль

Наблюдая за движениями глаз, можно также повлиять на решения, принимаемые человеком. Как показало недавнее исследование, слежение за направлением взгляда может быть использовано для воздействия на наш моральный выбор – нравится это нам или нет.

Исследователи задали участникам эксперимента сложные нравственные вопросы (например, "Может ли убийство быть оправданным?") и затем показали им на компьютерном экране варианты ответа ("иногда может" или "никогда не может"). Отследив движения глаз испытуемого и убрав с экрана варианты ответа после того, как участник определенное время смотрел на один из них, ученые выяснили, что в результате он склоняется именно к этому варианту.

"Мы не предоставляли им никакой другой информации, - говорит нейробиолог Дэниел Ричардсон из Университетского колледжа Лондона, основной автор исследования. - Мы просто наблюдали, как происходит процесс принятия ими решений, и прерывали его в нужный момент. Мы заставляли их переменить мнение, просто контролируя момент принятия решения".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Чтобы проникнуть внутрь чужой головы, не нужно делать рентгеновский снимок

Как отмечает Ричардсон, успешные продавцы, вероятно, имеют об этом какое-то представление и используют подобную тактику, чтобы лучше убеждать клиентов. "Мы считаем, что люди, обладающие даром убеждения, хорошо говорят, но, возможно, они также следят за процессом принятия решения, - говорит он. - Может быть, хорошие продавцы способны поймать момент, когда вы склоняетесь к определенному выбору, и предложить вам скидку или же преподнести товар с новой стороны".

Существует множество приложений для смартфонов и других мобильных устройств, отслеживающих движение глаз. Можно ли использовать их, чтобы дистанционно влиять на процесс принятия решений пользователями устройств? "Подобные приложения могут подтолкнуть вас к определенному выбору во время онлайн-шоппинга, предложив вам, например, бесплатную доставку в тот момент, когда вы переведете свой взгляд на тот или иной товар", - предполагает нейробиолог.

Получается, движения глаз могут одновременно отражать высшие психические функции (такие как память и принятие решений) и влиять на них, а также выдавать наши мысли, убеждения и желания. Подобное знание может помочь при совершенствовании наших психических функций, однако оно же может стать орудием для изощренных манипуляций.

"Глаза – это своеобразное окно, через которое можно увидеть наши мыслительные процессы; мы просто не осознаем, как много информации они могут сообщить, - говорит Дэниел Ричардсон. - Наблюдая за глазами, можно порой узнать вещи, которые человек предпочел бы оставить при себе – например, тщательно скрываемые расовые предубеждения".

"Приложения, отслеживающие движения глаз, пригодятся, скажем, в рамках технологии, выясняющей, какая функция телефона вам нужна, и запускающей ее, - добавляет ученый. - Но если их не выключать, они могут быть использованы для отслеживания чего угодно. Так о вас станет известно гораздо больше, и вы, сами того не осознавая, будете делиться своими мыслями с другими людьми".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.