Ученые: шоколад может снижать риск сердечных заболеваний

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Исследователи изучали связь между потреблением шоколада и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний

Небольшое количество шоколада в день уменьшает риск сердечных заболеваний и приступов, говорится в новом исследовании.

Ученые из Абердинского университета в Шотландии изучили привычный рацион питания более 20000 пожилых людей и людей среднего возраста.

Они пришли к выводу, что в отличие от тех, кто вовсе не ест шоколад, люди, употребляющие небольшой батончик в день, на 11% реже подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и на 23% - риску сердечных приступов.

Однако, по словам ученых, это не подтверждает то, что шоколад улучшает здоровье человека.

Выводы исследования, опубликованные в британском медицинском журнале Heart, основаны на данных Европейского проспективного исследования рака и питания (EPIC), в котором изучалось длительное воздействие рациона питания на здоровье 25 тысяч мужчин и женщин в Норфолке.

Ученые Абердинского университета также провели анализ ранее опубликованных доказательств связи между потреблением шоколада и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Характер риска

"Это наблюдательное исследование, поэтому мы не можем установить причинно-следственную связь", - сказал Би-би-си профессор Пио Минт из Школы медицины и стоматологии при Абердинском университете.

По его словам, уверенно заявлять о положительном воздействии шоколада на здоровье, пока нельзя.

"Мы изучали связь между ежедневным потреблением шоколада - максимум до 100 граммов в день - и снижением риска сердечных приступов и сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе. В случае этого исследования - 12 лет", - отметил профессор Минт.

Примерно каждый пятый участник исследования (20%) заявил, что вообще не ест шоколад. Среди остальных уровень ежедневного потребления сводился примерно к семи граммам в день, однако некоторые ели и до 100 грамм ежедневно.

Среди участников исследования больше шоколада ели в основном молодые люди с меньшим, чем у остальных, весом, соотношением талии и бедер, а также кровяным давлением. Кроме того, они вели более активный образ жизни. Все это также понижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, говорят ученые.

Потребление большего количества шоколада также было связано с более калорийным рационом, содержащим больше жиров и углеводов и меньше протеинов и алкоголя.

Проведенные исследователями расчеты говорят о том, что по сравнению с теми, кто не ест шоколад, сладкоежки на 11% меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и на 25% - риску связанных с этим смертельных недугов.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Ученые предупреждают, что шоколад в любом случае влечет за собой повышение веса, что увеличивает риск сердечных заболеваний

Также потребление шоколада было связано с меньшим (на 9%) риском госпитализаций или смертности вследствие ишемических болезней сердца с учетом других факторов питания.

Кроме того, высокий уровень потребления шоколада был связан со снижением на 23% риска инсульта, даже после учета других возможных факторов риска.

Авторы научной работы также отмечают, что в то время как темный шоколад считается более полезным, чем молочный, участники исследования больше ели именно последний.

"Защитный эффект"

По словам профессора Минта, в шоколаде содержится большое количество жиров и углеводов, поэтому важно затем сжигать набранные калории.

"Группа участников, которая показала улучшения, потребляла от 16 до 100 грамм шоколада в день. Большинство из них, скорее всего, ели около 100 грамм в неделю, а не ежедневно, но в результате мы видим групповой уровень, поэтому мы не можем сказать, что 100 грамм шоколада в день пойдет вам на пользу", - сказал ученый.

Специалист по сердечно-сосудистой медицине и кардиолог в Университете Шеффилда, доктор Тим Чико говорит: "Это исследование добавляет доказательств тезису о том, что потребляющие шоколад люди имеют сниженный риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако подобные исследования не утверждают, что именно шоколад является причиной этого защитного эффекта".

По его словам, в других исследованиях также содержатся выводы о том, что шоколад ведет к снижению кровяного давления, что в свою очередь уменьшает риск сердечных заболеваний.

"Собранные вместе эти исследования предполагают, что употребление шоколада несет определённую пользу для здоровья. Однако также ясно, что шоколад приводит к увеличению веса, что несомненно вредит здоровью сердца", - сказал Чико.

"Главный вывод, который я почерпнул из исследования, заключается в том, что если вы обладаете здоровым весом, то умеренное употребление шоколада не приводит к заметному увеличению риска сердечных заболеваний и может даже быть полезным. Я бы не советовал своим пациентам повышать потребление шоколада из-за этого исследования, особенно если они страдают лишним весом", - добавил он.