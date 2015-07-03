Тест на запахи может помочь ранней диагностике аутизма

Правообладатель иллюстрации OFER PERL Image caption По мнению израильских ученых, этот тест может использоваться в младенчестве

По мнению израильских ученых, то, как дети вдыхают различные запахи, может стать основой нового теста на аутизм.

Он основан на том простом факте, что здоровые люди дольше вдыхают приятный аромат роз, чем неприятный запах протухшей рыбы.

Однако опубликованные в журнале Current Biology результаты тестов, проведенных с 36 детьми, демонстрируют, что дети-аутисты не чувствуют этой разницы.

Британское Национальное общество аутизма также заявляет, что обоняние может стать дополнительным инструментом в определении диагноза "аутизм".

Аутизм влияет на поведение, социальное взаимодействие и умение общаться и выявляется по всему миру у каждого 160-го ребенка. Иногда диагноз можно установить только по достижении ребенком двухлетнего возраста.

Отсутствие реакции

Эксперимент, проведенный учеными Научно-исследовательского института имени Вейцмана в Израиле, проводился с детьми в течение 10 минут.

Подведенная к ноздре красная трубка посылала приятный или неприятный запах, в то время как зеленая трубка регистрировала изменения дыхания ребенка.

Как рассказала Би-би-си одна из принимавших участие в эксперименте аспирантка Лирон Розенкранц, дети обычно изменяли глубину вдыхания в зависимости от того, был ли запах приятным или неприятным.

"Дети с аутизмом не показали таких модуляций – они вдыхали совершенно одинаково как запах шампуня, так и запах гнилой рыбы. Это совершенно поразительно и в какой-то степени неожиданно", - сказала она.

Группа израильских ученых разработала компьютерную программу, которая может определить наличие аутизма среди группы детей с точностью в 81%.

Они также выяснили, что чем сильнее проявляются у ребенка симптомы аутизма, тем дольше он вдыхает неприятные запахи.

Ранняя диагностика

Ранняя диагностика важна потому, что это позволяет скорее начать поведенческую и образовательную корректировку ребенка, страдающего аутизмом.

Как указывают ученые Института Вейцмана, одно из преимуществ обонятельного теста заключается в том, что он не полагается на способность ребенка взаимодействовать со взрослым и потому может использоваться в младенчестве.

"Однако прежде чем мы сможем использовать этот метод как диагностический тест, нам необходимо установить, когда в целом у детей начинает развиваться нюхательная реакция, - пояснила Лирон Розенкранц. – Появляется ли она при рождении или развивается на более поздней стадии? Пока никто это не исследовал, и нам будет интересно заняться этим вопросом".

Ученые указывают на то, что запахи являются составной частью общения в социуме, тогда как аутизм характеризуется выраженным дефицитом социального взаимодействия и общения, что может объяснять выявленную в процессе обонятельных экспериментов взаимосвязь.

Вместе с тем профессор Джудит Браун из британского Национального общества аутизма выразила сомнение в возможности разработать единый и всеобъемлющий диагностический тест на наличие аутизма.

"Однако если эти первоначальные данные подтвердятся и будут объяснены, то в будущем разница в реакции на запахи сможет служить дополнительным инструментом в многостороннем процессе диагностики аутизма", - полагает профессор Браун.

Подробнее о воспитании ребенка, страдающего аутизмом, читайте в специальном блоге Анны Кук.