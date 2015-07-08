Астрономы обнаружили редкую пятизвездную систему

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption В контактных звездных системах орбиты звезд расположены столь близко друг к другу, что их внешние слои атмосферы соприкасаются

Астрономы обнаружили редчайшую звездную систему, состоящую из пяти гравитационно связанных звезд.

Система состоит из двух пар связанных друг с другом звезд (их называют еще бинарными звездными системами), и пятой звезды, сопровождающей одну из бинарных систем.

Обе пары звезд вращаются вокруг одного гравитационного центра. Дистанция между ними превышает расстояние от Солнца до Плутона.

Об этом открытии было объявлено на проходящем в Уэльсе съезде британских астрономов.

Пятизвездная система находится на расстоянии 250 световых лет от Земли, в созвездии Большая Медведица (Ursa Major). Она была обнаружена при помощи телескопов проекта SuperWASP (Wide Angle Search for Planets – поиск планет в широком секторе).

Телескопы на Канарских островах и в ЮАР постоянно следят за небом, делая серию снимков примерно раз в минуту.

Сравнивая блеск звезды на протяжении времени, можно зарегистрировать ее незначительное потускнение, что может означать прохождение объекта – планеты или другой звезды – по диску звезды.

Экзотическая система

В новой пятизвездной системе одна из составляющих ее пар оказалась контактной – их орбиты столь близки друг другу, что их внешние слои атмосферы соприкасаются.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Телескоп в ЮАР постоянно следит за небом, делая серию снимков примерно раз в минуту

Вторая пара оказалась разделенной двойной системой – расстояние между этими звездами достигает трех миллионов километров. Обе системы находятся в одной орбитальной плоскости.

Кроме того, астрономы обнаружили, что с разделенной двойной системой связана еще одна звезда.

"Это воистину экзотическая звездная система", - говорит один из авторов доклада доктор Маркус Лор из Открытого университета в Великобритании.

"В принципе, вокруг каждой пары звезд могут вращаться планеты. Небо над такой планетой будет гораздо интереснее, чем в "Звездных войнах", - продолжает он.

"В определенные моменты в небе вокруг такой планеты может быть не меньше пяти светил", - говорит доктор Маркус Лор.

По словам ученого, тот факт, что эти звезды находятся в одной орбитальной плоскости, означает, что они были сформированы из одного и того же протозвездного диска космической пыли и газа.

Доктор Лор говорит, что пятизвездные системы чрезвычайно редки, однако как минимум еще одна была обнаружена телескопом Kepler НАСА.