Можно ли бросить курить с помощью психоделиков

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Группа ученых дает галлюциногены людям с никотиновой зависимостью, чтобы помочь им избавиться от привычки курить. Корреспондент BBC Future побывал в лаборатории, где зарождается этот достойный удивления эксперимент.

Никотиновые пластыри, жевательная резинка, немедленный и полный отказ от курения…Бросить курить сигареты порой бывает очень нелегко, однако существует множество приемов, к которым могут прибегнуть курильщики. Мэттью Джонсон хочет добавить к ним еще один. Он говорит, что может помочь бросить курить с путем приема другого наркотика – псилоцибина, который в течение многих лет находился под запретом во многих странах Европы и в Северной Америке. Да, Джонсон, конечно же, понимает, что это звучит несколько нетрадиционно.

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"Я согласен с тем, что такие опыты могут показаться противоречащими здравому смыслу", - говорит он мне. Мы беседуем в Исследовательском институте поведенческой фармакологии в медицинском Центре имени Джона Хопкинса в Балтиморе.

Игра в кошки-мышки и наука

Джонсон – специалист в области поведенческой фармакологии, который более 20 лет исследует характер взаимосвязей между наркотиками, мозгом и поведением человека. Последние 10 лет он работает в этой лаборатории, в центре Джона Хопкинса, где он и его команда сосредоточили свое внимание на псилоцибине - природном психоделике, активном ингредиенте, содержащемся в так называемых волшебных грибах. Это может быть и незаконно, но если под строжайшим контролем несколько раз дать псилоцибин курильщикам, это средство способно оказать поразительно эффективную помощь в преодолении вредной привычки, говорит он.

"Большинство людей, естественно, сделает вывод, что мы ищем средства заместительной терапии в духе замещения героиновой зависимости метадоном или использования никотинового пластыря либо жевательной резинки с никотином в качестве замены курению. Мы не ведем речь о том, чтобы давать кому-либо псилобин или грибы каждый день. И дело не в том, чтобы заменить одну зависимость другой".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Если под строжайшим контролем несколько раз дать псилоцибин курильщикам, это средство способно оказать поразительно эффективную помощь

Эти новые исследования опираются на проводившиеся в 1950 и 1960-е годы работы по использованию псилоцибина и ЛСД для лечения наркотической зависимости. Хотя первые результаты были многообещающими, потом исследования зашли в тупик. Эти вещества распространились за пределы научных лабораторий и попали в среду только зарождавшейся тогда наркотической контркультуры. Наркотики криминализировались, и клинические испытания стали невозможными.

"Эти соединения оказались под запретом по неверным причинам, - объясняет Джонсон. – Мы знаем, что такие вещества по-прежнему находятся в обороте, но из-за нежелания поощрять неконтролируемое употребление "в развлекательных целях" мы пошли на такие запретительные меры, что не разрешаем проводить научные исследования. На самом же деле мы играем в кошки-мышки. Все следовало завершить еще к середине 1970-х, но исследовательская программа была целиком и полностью заморожена на многие десятилетия".

В 2008 году Джонсон подготовил в соавторстве доклад, озаглавленный "Влияние галлюциногенов на человека. Руководство по безопасности". В нем содержались предложения по ответственному подходу к медицинским испытаниям псилоцибина и других галлюциногенов. В докладе приводятся рекомендации по методам отбора потенциальных волонтеров, подготовке их к предстоящему опыту, безопасному проведению сеансов приема препарата.

Этот документ отразил перемены в подходах к исследованиям таких соединений, а также тот факт, что в одном только медицинском центре имени Джона Хопкинса проведено уже более 460 сеансов приема псилоцибина, цели которых варьируются от изучения его воздействия на раковых больных до влияния на медитацию.

Однако из всех направлений исследований пилотная фаза работ завершена пока только по программе "Отказ от курения"; она-то и привлекла к себе всеобщее внимание в последнее время.

Заклинание

На первый взгляд программа может показаться обманчиво простой. Пятнадцать добровольцев, все курильщики с многолетним стажем из Балтимора и его окрестностей, которые не раз безуспешно пытались бросить курить, начинают с курса когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которую еще называют моделированием поведения. (КПТ основана на том, что чувства и поведение человека определяются не собственно ситуацией, в которой он оказался, а его восприятием этой ситуации. – Ред.). КПТ – это стандартный психологический подход к отказу от курения, при котором психотерапевт побуждает своих подопечных задуматься об их устоявшейся схеме мышления.

Основополагающий пункт программы когнитивно-поведенческой терапии, применяемой в центре Джона Хопкинса, состоит в том, чтобы написать и постоянно повторять своего рода личную мантру. Каждый волонтер составляет простую фразу, в которой кратко формулирует, почему он хочет бросить курить. "Это, если хотите, наше кредо, постановка задачи. Оно нужно для того, чтобы вы могли постоянно напоминать себе, почему вы бросаете курить. У нас есть люди, которые делают это ради семьи: "Я здесь, потому что это нужно моей внучке". Другие смотрят на вещи скорее философски: "Воздух, которым я дышу. Я хочу, чтобы он был чистым".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Работа с курильщиками начинается вполне традиционно, но затем начинается необычное...

"Мантра" приобретает еще большее значение в тот день, когда они впервые принимают псилоцибин. После четырех сеансов КПТ добровольцы выкуривают свою последнюю сигарету. По крайней мере, она должна быть таковой по замыслу. У кого-то это происходит накануне вечером, у кого-то буквально перед сеансом. "У нас были люди, которые курили на парковке перед тем, как войти сюда", - говорит мне Джонсон.

Затем наступает время приема лекарства. Альберт Гарсиа-Ромо, постдокторант в центре Джона Хопкинса, который ведет добровольцев во время курса КПП и сеансов приема псилоцибина, так описывает процедуру: "Мы предоставляем им возможность самим распоряжаться капсулой (с препаратом – Ред.). Мы забираем их мобильные телефоны, мы забираем их обувь. Мы даем им какие-то тапочки. Мы хотим, чтобы они расслабились, вступая в этот день, и чувствовали себя так, как будто они находятся в спа-салоне. Им не нужно спешить на работу. Они не должны заниматься своими повседневными делами".

"Мы проводим предварительные тренировки. Помогаем, чтобы у них была поддержка, если они в ней нуждаются, - говорит Мэри Косимано, еще одна наставница, которая работает в этой сфере уже более 15 лет. – Мы им говорим: мы находимся в вашем распоряжении столько времени, сколько вам может понадобиться".

"Как только препарат начинает действовать, мы предлагаем им просто лечь и расслабиться, - продолжает Гарсиа-Ромо. – Они одевают наушники. Они закрывают глаза повязками. Мы позволяем им просто лежать, наблюдать и ждать".

Погружение

С этого момента ученые отступают в сторону. "То, чем мы занимаемся, - это психоделическая терапия, - объясняет Гарсиа-Ромо. – В общем и целом это – не разговорная терапия. Как правило, мы стараемся, чтобы они не впадали в чрезмерную болтливость, потому что очень легко погрузиться в те любопытные чувственные вещи, которые происходят при этом. Мы пытаемся побудить их углубиться в себя, так как именно здесь (в глубине сознания – Ред.) проделывается вся важная работа. Я же главным образом слежу за соблюдением безопасности".

Цель процедуры, как объясняют мне члены команды, состоит в том, чтобы дать участникам сеанса возможность испытать глубокое или мистическое переживание, которое заставит их по-новому взглянуть на их взаимоотношения с курением. Это в точности напоминает те "наркотические разговоры" в духе нью-эйдж, которые в прошлом мешали людям серьезно воспринимать такого рода исследования. Однако объяснения Гарсиа-Ромо звучат для меня убедительно и обосновано.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Переживания и опыты, с которыми могут сталкиваться пациенты, варьируются от видений Бога до ярких личных воспоминаний

"[По статистике] 71% людей бросает курить сразу после инфаркта, - говорит Гарсиа-Ромо. - Инфаркт определенно относится к категории глубоких переживаний, однако никому не придет в голову провоцировать такое состояние у курильщиков, чтобы заставить их бросить курить. Напротив, наша цель состоит в том, чтобы использовать глубокое психоделическое погружение, чтобы вызвать похожий эффект и добиться интенсивного абстрактного переживания, которое изменит точку зрения пациента на жизнь". Ученые называют это мистическим переживанием.

Ритуал

Переживания и опыты, с которыми могут сталкиваться пациенты, варьируются от видений Бога до ярких личных воспоминаний о собственной жизни или детстве, объясняет он.

Секрет, приводящий к таким ощущениям, заключается в том, чтобы поместить человека в определенный контекст, говорит Джонсон. "По впечатлению от нашей клинической практики, наиболее вероятно проявление таких переживаний в условиях, когда личность чувствует себя в полной безопасности, и у нее образуется очень прочный контакт с окружающими людьми". Кроме того, ученые выяснили, что превращение акта приема препарата в определенный ритуал тоже идет на пользу.

"Мы просим их приносить с собой собственные фотографии разных лет, снимки членов семьи, знакомых, разных мест, предметов. У нас были люди, которые всю комнату заполняли фотографиями, - вспоминает Косимано. – Это могут также быть какие-то важные для них вещи, какие-то объекты. Люди сооружали подобия алтарей. Они приносят чучела животных или одеяло. Это те вещи, которые позволяют им чувствовать себя удобно, безопасно, уютно и осмысленно".

Дабы усилить ощущение ритуала, ученые помещают капсулу с препаратом в деревянную чашу с ладаном и просят участников сеанса повторять ту мантру, которую они сочинили во время курса когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

Гарсиа-Ромо и Косимано показывают мне комнату, где проводятся сеансы. Она в точности такая же, как они ее мне описывали: маленькое, уютное помещение, залитое мягким светом, с удобным диваном. Они позволяют мне сесть на этот диван и подают деревянную чашу, одну из тех, которыми пользуются их добровольцы. Повсюду разложены книги о Микеланджело и Ван Гоге. Атмосфера безопасности и комфорта царит в комнате. Волонтеры проводят здесь до шести часов, пока не прекратится действие препарата, после чего кто-то из членов семьи отвозит их домой.

Предубеждение

Общение с членами команды ученых буквально завораживает. Они излучают неподдельное дружелюбие, проявляют исключительный профессионализм и демонстрируют истинную страсть к своей работе. И все же я не могу отделаться от чувства, что их деятельность представляется мне нелогичной. Быть может, причиной тому служат мои собственные предубеждения против этих веществ, но я все равно настроен скептически.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Большинство участников эксперимента бросило курить

Тем не менее, опытная программа, пусть и скромная, дала поразительные результаты. Из 15 человек двенадцать по-прежнему не курили через полгода после опытов, утверждают исследователи. "Мы думаем и надеемся, что здесь происходит что-то новое", - говорит Джонсон.

"Нам встретилась пара людей, утверждавших нечто совсем невероятное, вроде того, что они не испытывают тяги к никотину, хотя выкуривали по пачке в день в течение 40 лет. Когда вы сталкиваетесь с подобным на примере хотя бы одного человека, это трогает до глубины души".

Я не отстаю от него с расспросами. Почему он считает, что псилоцибин может действовать именно таким образом: идет ли речь о чисто психологическом эффекте, или же он полагает, что препарат непосредственно воздействует на химические процессы в мозге? "Пока у нас есть понимание с психологической точки зрения, - отвечает он. – Если говорить просто, то вовсе не наркотик оказывает воздействие на никотиновые рецепторы в мозгу. Меняет ли наркотик образ взаимодействия мозга с его собственными никотиновыми рецепторами? Вполне возможно, что происходит именно это. Мы пока не знаем".

Джонсон – не единственный человек, который занимается изучением психоделической терапии. Энтони Боссис входит в состав группы ученых в Нью-Йоркском университете, которая проводит аналогичные опыты по использованию псилоцибина для преодоления чувства тревоги у больных раком. Предварительные результаты, полученные Джонсоном, произвели на него сильное впечатление. "Эти терапевтические подходы, безусловно, заслуживают дополнительного и тщательного научного изучения".

Именно на этом сосредоточены сейчас Джонсон и члены его команды – на следующем раунде исследований. Число волонтеров выросло до 80 человек. Они проходят процедуру магнитно-резонансного сканирования мозга до и после сеансов терапии, дабы ученые могли получить более наглядное представление о нейрофизиологических эффектах применения псилоцибина. Очевидно, что предстоят еще многие годы работы, но Джонсон настроен позитивно и верит, что такой метод может применяться для лечения различных психологических и поведенческих расстройств, а не только зависимостей, подобных курению.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Пережитый мистический опыт помогает бросить курить. Но к каким еще последствиям он приводит, ученые пока не знают

Есть и другие преграды, которые необходимо будет преодолеть, прежде чем такие методы лечения смогут получить широкое распространение. Основной вопрос состоит в том, кто именно будет разрабатывать такие препараты на коммерческой основе, говорит Томас Инзель из Национального института душевного здоровья, который находится в ведении правительства США. Как правило, застрельщиком в подобных работах выступает фармацевтическая промышленность, продолжает он, но тут же отмечает, что фармакологи не особенно заинтересованы в разработке медикаментов для лечения расстройств функций мозга. "В этой связи можно сказать, что одна из разновидностей кетамина, который тоже относился к числу наркотических средств, вызывающих зависимость, разрабатывается компанией Johnson & Johnson в качестве антидепрессанта".

Кроме того, существуют и юридические вопросы. "Эти наркотики используются в контексте психотерапии, но пока не существует четко прописанных правил, регулирующих их применение", - говорит Инзель. Очевидно, что эти препараты еще очень не скоро станут общедоступными в медицине. "Однако это не повод, чтобы отказываться от разработки терапевтических методов", - полагает он.

В любом случае, обнадеживающие результаты, полученные в ходе первых ограниченных опытов, могут не повториться при увеличении масштабов испытаний. И все же, спустя десятилетия, в течение которых психоделическая терапия не изучалась вовсе, такие ученые, как Джонсон и его коллеги, пытаются хоть немного глубже разобраться в неожиданных эффектах, получаемых от применения этого препарата с двусмысленной репутацией.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.