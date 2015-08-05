Связаны ли агрессия и насилие с психическими заболеваниями?

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Широкая публика, согласно опросам, склонна связывать насильственные преступления с психическими заболеваниями. Как выяснила корреспондент BBC Future, данные научных исследований опровергают эти представления.

24 марта 2015 года самолет авиакомпании Germanwings, выполнявший рейс 9525, разбился во Французских Альпах. Погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа. В последующие дни следствие стало подозревать, что второй пилот Андреас Любиц намеренно отправил самолет в смертельное пике.

Когда выяснилось, что Любиц страдал от депрессии, у некоторых возник вопрос, можно ли допускать до полетов пилотов с аналогичными психическими симптомами.

Активисты кампании за прекращение дискриминации по признаку психического здоровья Time to Change, которая проводится благотворительными организациями Mind и Rethink Mental Illness, выступили с заявлением, в котором призывали общественность не считать априори, что люди, страдающие от депрессии, обязательно будут поступать так, как повел себя Любиц.

(Другие статьи сайта BBC Future на русском языке)

Собственная статистика благотворительных организаций свидетельствует, что предубеждения такого рода, скорее всего, превалируют в массовом сознании. По их словам, более трети опрошенных считают, что люди, испытывающие проблемы с психическим здоровьем, более склонны к насильственным действиям.

Статистика насильственных преступлений рисует иную картину. Как следует из результатов одного исследования, только 1% жертв насильственных преступлений считали, что случившееся с ними явилось следствием психического заболевания преступника.

В Соединенном Королевстве людьми, о которых известно, что у них наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, совершается от 50 до 70 убийств в год.

Однако эти преступники составляют ничтожную долю от тех примерно семи миллионов человек в стране, у которых в тот или иной момент времени наблюдались серьезные психические расстройства.

Алкоголь, наркотики, психоз

Представляется маловероятным, чтобы люди с психическими заболеваниями непременно становились убийцами. Но как обстоят дела с повседневным, бытовым насилием?

Один из самых цитируемых источников – это доклад "Исследования риска насильственных действий" (Violence Risk Assessment Study), подготовленный в 1998 году "Фондом Макартуров", США.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Более трети опрошенных считают, что люди, испытывающие проблемы с психическим здоровьем, более склонны к насильственным действиям

Более тысячи человек подвергались проверке каждые 10 недель в течение года после выписки из психиатрической лечебницы. Их поведение сравнивали с поведением людей, живших в том же районе, но не попадавших в психбольницы.

В самых общих чертах оказалось, что между двумя группами наблюдаемых лиц нет никакой разницы в уровне склонности к насильственным действиям, за исключением тех случаев, когда в деле фигурировали наркотики или алкоголь.

И бывшие пациенты и другие, "нормальные", люди из данного района были более склонны к насилию в тех случаях, когда у них отмечалось злоупотребление вредными веществами.

При этом выяснилось, что люди с психическими заболеваниями более склонны к злоупотреблению наркотиками и спиртным, чем их соседи.

Но одного только психического заболевания оказалось недостаточно для того, чтобы человек повел себя более агрессивно.

Существуют такие диагнозы психических расстройств, которые в представлениях широкой публики чаще ассоциируются с насилием. Например, психоз. Но опять-таки - большинство людей с психозом не совершает насильственных действий.

Имеют место случаи, когда люди считают, что их разум контролируют внешние силы. Раньше исследователи приходили к выводу, что это повышает риск склонности к насилию. Однако другой массив данных из доклада "Исследования риска насильственных действий" дает основания полагать, что бредовые мысли не связаны с повышенным уровнем склонности к насилию.

Итак, если устойчивой связи между этими аспектами не существует, тогда почему же среди заключенных выше процент людей, страдающих психическими расстройствами и зачастую не получивших лечения?

Это связано со множеством факторов. Лишение свободы повышает риск того, что заключенный совершит преступление, и помимо этого повышается опасность развития у него психического расстройства.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Находясь за решеткой, трудно сохранять спокойствие и хорошее настроение

Таким образом, сложно рассматривать эти факторы раздельно. И те, кто детально изучали проблему, отмечают, что статистика не дает подтверждения предположениям, что именно психические расстройства привели преступников, находящихся в тюрьме, к совершению преступлений.

И все же злоупотребление алкоголем и наркотиками может оказаться фактором, влияющим на тюремную статистику. Еще в 1988 году было проведено исследование, авторы которого проанализировали цифры арестов среди отобранной группы пациентов с психическими расстройствами. Оказалось, что те из них, кто злоупотреблял алкоголем и наркотиками, во взрослом возрасте чаще подвергались арестам.

Логика и внимание

Но даже если люди, страдающие психическими расстройствами, в целом редко становятся источником насильственных действий в отношении окружающих, то как обстоят дела с насилием со стороны пациентов, с которым порой сталкивается персонал в замкнутом пространстве психиатрических клиник?

По подсчетам ученых, в Соединенных Штатах 40-50% младших докторов, проходящих клиническую практику в ходе четырехлетнего курса обучения по специальности "психиатрия", в тот или иной момент подвергнутся нападению.

Одно интересное исследование, проводившееся в Великобритании, обнаружило, что такие нападения, хотя они и пугают персонал, как правило, не происходят ни с того ни с сего, на ровном месте.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Куда сильней, чем психическим заболеванием, насилие провоцируется наркотиками и алкоголем

Исследователи опрашивали медсестер и пациентов в течение трех дней после инцидентов с применением насилия и обнаружили, что, как правило, насилие вспыхивало после того, как сиделки просили пациентов сделать что-то такое, чего те делать не хотели.

Иными словами, нападение было спровоцировано обидой и раздражением, а не психическим заболеванием пациента как таковым.

Исследование показало, что только меньшая часть пациентов вела себя агрессивно при отсутствии факторов, провоцирующих огорчение.

Мы не сможем точно узнать, реагирует ли человек без психического расстройства аналогичным образом на такие раздражители или нет, поскольку это еще не изучалось.

Успешные попытки сократить число актов насилия дают основание полагать, что агрессия не является обязательным последствием болезни. Окружение также имеет существенное значение.

Одно исследование показало, что насилие чаще случается, если вокруг шумно и неприятно. Кроме того, инциденты чаще происходят вечером или рано утром. Следовательно, в эти периоды суток нужно обеспечить присутствие достаточного количества персонала, который мог бы ответить на вопросы пациента.

Голландские ученые провели три месяца в палате психиатрической лечебницы и затем сравнили результаты своих действий и наблюдений с тем, что происходило в двух других палатах, где все оставалось по-прежнему.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Определенные условия, в которых живет человек, повышают степень вероятности того, что он проявит агрессию

В той палате, в которой работали исследователи, всем пациентам подробно объяснили, как все устроено, почему двери заперты, когда люди могут выходить, когда на дежурстве находятся те или иные сотрудники, как можно попасть на прием к психиатрам.

Идея заключалась в том, чтобы сократить, насколько это возможно, количество источников раздражения и неопределенности. Исследователи обнаружили, что подобный подход действительно привел к снижению числа вспышек насилия в палате.

Но вот что интересно: в двух других палатах инциденты с применением насилия также стали более редкими.

Ученые предположили, что простая фиксация инцидентов имеет значение сама по себе. Возможно, исследование заставило персонал в первую очередь задумываться о том, как исключить ситуации, которые могут привести к насилию.

Конечно, существуют частные случаи, когда люди с психическими расстройствами совершали насильственные преступления. При определенном стечении обстоятельств душевная болезнь может стать дополнительным фактором.

Однако это миф, что люди с психическими заболеваниями представляют большую опасность для общества, чем другие, психически здоровые.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.