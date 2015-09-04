От гигантского клопа до ржавой кошки. Самые странные животные Индии

Правообладатель иллюстрации NPL Image caption Индийская гигантская летяга может бесшумно планировать в кронах деревьев

Корреспондент BBC Earth предлагает вашему вниманию подборку уникальных представителей индийской фауны.

Индийская гигантская летяга

Это скрытное существо (на фото вверху) обитает на деревьях и ведет ночной образ жизни. Как можно догадаться из названия, у индийской гигантской летяги (Petaurista philippensis) есть кожные перепонки между передними и задними конечностями, позволяющие ей бесшумно планировать в кронах деревьев.

Охота и уничтожение среды обитания привели к тому, что численность этих летяг в Индии пошла на убыль.

Не путать с индийской гигантской белкой (Ratufa indica) - это другой зверек.

Гангский дельфин

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Гангский дельфин (Platanista gangetica), или сусук, живет в одном из наиболее густонаселенных регионов нашей планеты. Специалисты полагают, что в дикой природе их осталось не более двух тысяч.

У гангского дельфина характерный длинный и узкий клюв с острыми зубами. Глаза у него крохотные и почти бесполезные, так как обитает он в мутных водах речного устья.

Сусук улавливает интенсивность света и расположение его источника, но не различает форму предметов.

Азиатский гигантский шершень

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В Индии живет самый большой шершень в мире, достигающий пяти сантиметров в длину.

Азиатский гигантский шершень (Vespa mandarinia) обитает и в других странах Юго-Восточной Азии, и от его укусов регулярно гибнут люди (он особенно опасен тем, кто страдает аллергией на осиный яд).

Яд этого шершня очень токсичен и способен разрушать ткани организма.

Индийский черный скорпион

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Индийский черный скорпион достигает 10 сантиметров в длину, и другие скорпионы с трудом могут с ним тягаться по этому параметру.

По данным одного из исследований, его яд может обладать антираковыми свойствами.

Его родственник, индийский красный скорпион, считается многими специалистами самим ядовитым скорпионом в мире, но жалит он как правило лишь в целях самозащиты.

Гигантский водяной клоп

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Гигантские водяные клопы - одни из самых больших клопов в мире. Вид Lethocerus indicus, к примеру, встречается в поймах рек в северной Индии.

Взрослые особи нередко превышают 8 сантиметров в длину и могут больно кусаться.

Они настолько крупны, что часто охотятся на позвоночных - рыб, амфибий, змей и юных черепах.

Китовая акула

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Эти внушительные создания - самые крупные рыбы в океанах нашей планеты. Они встречаются во всех теплых и тропических морях (за исключением Средиземного), но особенно часто приплывают к берегам Индии, где сейчас имеют статус находящегося под охраной вида.

Несмотря на внушительные размеры тела, печень у китовых акул меньше, чем у большинства других акул.

Ржавая кошка

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В Индии живет немало величественных представителей рода кошачьих, в том числе королевский бенгальский тигр, азиатский лев, снежный барс и леопард.

Есть там и не столь крупные кошки: каракал, рысь, камышовый кот и степной кот.

А ржавая кошка, близкий родственник бенгальской, - вообще одна из самых мелких диких кошек: она существенно меньше, чем среднестатистическая домашняя мурка.

Гангский гавиал

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Внешне гавиал (Gavialis gangeticus) - один из самых интересных представителей отряда крокодилов. У него узкие и длинные челюсти, усыпанные острыми зубами.

При помощи нароста на конце морды самцы издают хрюкающие звуки, привлекающие самок и отпугивающие конкурентов.

Гавиалы могут вырастать до шести метров.

Сто лет назад они встречались в реках по всему северу Индийского субконтинента. Их численность резко упала в XX веке, и к 1970-м годам в дикой природе, по оценкам специалистов, оставалось всего 200 особей.

В 1975 году власти Индии разработали программу защиты гавиалов.

Малая панда

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Малая, или красная панда живет в восточных Гималаях. Этот небольшой, милый и странный зверек долго ставил ученых в тупик: они никак не могли решить, каким млекопитающим малые панды приходятся родственниками.

В современной научной классификации они выделены в семействе енотовых в подсемейство пандовых. Они не состоят в родстве с большими пандами, но, как и эти крупные звери, имеют "большой палец", на самом деле представляющий собой отросток кости запястья.

Малые панды - хищники, но питаются при этом преимущественно зеленью, в основном листьями бамбука, его побегами (в соответствующий сезон), время от времени фруктами, цветами и - изредка - яйцами и птицами.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.