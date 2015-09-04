От гигантского клопа до ржавой кошки. Самые странные животные Индии
Корреспондент BBC Earth предлагает вашему вниманию подборку уникальных представителей индийской фауны.
Индийская гигантская летяга
Это скрытное существо (на фото вверху) обитает на деревьях и ведет ночной образ жизни. Как можно догадаться из названия, у индийской гигантской летяги (Petaurista philippensis) есть кожные перепонки между передними и задними конечностями, позволяющие ей бесшумно планировать в кронах деревьев.
Охота и уничтожение среды обитания привели к тому, что численность этих летяг в Индии пошла на убыль.
Не путать с индийской гигантской белкой (Ratufa indica) - это другой зверек.
Гангский дельфин
Гангский дельфин (Platanista gangetica), или сусук, живет в одном из наиболее густонаселенных регионов нашей планеты. Специалисты полагают, что в дикой природе их осталось не более двух тысяч.
У гангского дельфина характерный длинный и узкий клюв с острыми зубами. Глаза у него крохотные и почти бесполезные, так как обитает он в мутных водах речного устья.
Сусук улавливает интенсивность света и расположение его источника, но не различает форму предметов.
Азиатский гигантский шершень
В Индии живет самый большой шершень в мире, достигающий пяти сантиметров в длину.
Азиатский гигантский шершень (Vespa mandarinia) обитает и в других странах Юго-Восточной Азии, и от его укусов регулярно гибнут люди (он особенно опасен тем, кто страдает аллергией на осиный яд).
Яд этого шершня очень токсичен и способен разрушать ткани организма.
Индийский черный скорпион
Индийский черный скорпион достигает 10 сантиметров в длину, и другие скорпионы с трудом могут с ним тягаться по этому параметру.
По данным одного из исследований, его яд может обладать антираковыми свойствами.
Его родственник, индийский красный скорпион, считается многими специалистами самим ядовитым скорпионом в мире, но жалит он как правило лишь в целях самозащиты.
Гигантский водяной клоп
Гигантские водяные клопы - одни из самых больших клопов в мире. Вид Lethocerus indicus, к примеру, встречается в поймах рек в северной Индии.
Взрослые особи нередко превышают 8 сантиметров в длину и могут больно кусаться.
Они настолько крупны, что часто охотятся на позвоночных - рыб, амфибий, змей и юных черепах.
Китовая акула
Эти внушительные создания - самые крупные рыбы в океанах нашей планеты. Они встречаются во всех теплых и тропических морях (за исключением Средиземного), но особенно часто приплывают к берегам Индии, где сейчас имеют статус находящегося под охраной вида.
Несмотря на внушительные размеры тела, печень у китовых акул меньше, чем у большинства других акул.
Ржавая кошка
В Индии живет немало величественных представителей рода кошачьих, в том числе королевский бенгальский тигр, азиатский лев, снежный барс и леопард.
Есть там и не столь крупные кошки: каракал, рысь, камышовый кот и степной кот.
А ржавая кошка, близкий родственник бенгальской, - вообще одна из самых мелких диких кошек: она существенно меньше, чем среднестатистическая домашняя мурка.
Гангский гавиал
Внешне гавиал (Gavialis gangeticus) - один из самых интересных представителей отряда крокодилов. У него узкие и длинные челюсти, усыпанные острыми зубами.
При помощи нароста на конце морды самцы издают хрюкающие звуки, привлекающие самок и отпугивающие конкурентов.
Гавиалы могут вырастать до шести метров.
Сто лет назад они встречались в реках по всему северу Индийского субконтинента. Их численность резко упала в XX веке, и к 1970-м годам в дикой природе, по оценкам специалистов, оставалось всего 200 особей.
В 1975 году власти Индии разработали программу защиты гавиалов.
Малая панда
Малая, или красная панда живет в восточных Гималаях. Этот небольшой, милый и странный зверек долго ставил ученых в тупик: они никак не могли решить, каким млекопитающим малые панды приходятся родственниками.
В современной научной классификации они выделены в семействе енотовых в подсемейство пандовых. Они не состоят в родстве с большими пандами, но, как и эти крупные звери, имеют "большой палец", на самом деле представляющий собой отросток кости запястья.
Малые панды - хищники, но питаются при этом преимущественно зеленью, в основном листьями бамбука, его побегами (в соответствующий сезон), время от времени фруктами, цветами и - изредка - яйцами и птицами.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.