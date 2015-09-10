В Африке нашли могилу древнейших родственников человека

На юге Африки обнаружены останки 15 частично сохранившихся скелетов родственного современному человеку вида, который жил на нашей планете около 3 млн лет назад.

В статье, опубликованной в журнале Elife, подчеркивается, что данная находка кардинально меняет представление о древних предшественниках человека и является одной из самых значимых в последнее время.

Профессор Ли Бергер, возглавлявший экспедицию, в интервью Би-би-си заявил, что ничего подобного еще никогда не видел и даже не предполагал, что подобная находка вообще возможна. Он также сообщил, что, по его мнению, эти существа были одними из первых в цепочке, ведущей к современному человеку.

"Найдя первые кости, мы надеялись обнаружить хотя бы останки одного существа, а в результате нашли несколько скелетов. К концу трехнедельной экспедиции выяснилось, что обнаружено самое большое захоронение останков родственников человека в истории Африки", - говорит профессор.

Кто он - Homo naledi?

15 скелетов, кости которых прекрасно сохранились, были обнаружены в одной из подземных пещер.

Представители нового вида получили название Homo naledi. Ученые отнесли их к роду Homo, к которому относится и современный человек, и считают, что у этих существ была способность к некоему ритуальному поведению.

Профессор Ли Бергер, отмечает, что не хотел бы в данном случае использовать термин "недостающее звено" (от обезьяны к человеку), но все же считает, что данный вид был неким мостиком от примитивных двуногих приматов к человеку.

Профессор Крис Стрингер считает, что обнаружение naledi – это крайне важная для науки находка.

"Все находки последних лет говорят о том, что в различных частях Африки природа экспериментировала, развивая сразу несколько различных типов человекоподобных существ. Но лишь одна из этих линий смогла выжить", - утверждает ученый в интервью Би-би-си.

Профессор Ли Бергер говорит, что предыдущие представления о древних видах человека базировались лишь на найденных отдельных костях и частях черепов человекообразных существ.

Тоннель к предкам

Сейчас скелеты naledi, найденные в Африке, находятся в Витватерсрандском университете. Все они аккуратно разложены от самых младших к более взрослым.

Профессор Бергер говорит о том, что потрясен тем, насколько хорошо сохранились останки – кости, черепа, зубы.

"Эта находка может помочь нам выяснить все подробности жизни этих существ: когда они родились, как долго матери кормили их своим молоком, как они развивались, с какой скоростью проходило их развитие, как отличался образ жизни мужских особей от женских, как они старели и умирали", - говорит ученый.

Homo naledi очень отличается от всех предыдущих находок подобного рода. Они, судя по останкам, обладали небольшим головным мозгом, размер которого сравним с размером мозга гориллы, а строение тазовых и плечевых костей было весьма примитивно. Но ученые все же отнесли этих существ к роду людей из-за более развитого черепа, относительно небольшого размера зубов и более длинных ног и строения ступней.

Пещера, где найдены скелеты, находится в долине, известной как "Колыбель человечества". К ней ведет узкий тесный туннель, по которому можно лишь ползком проникнуть в саму пещеру. Путь к ней занимает минут 20.

Ученые считают, что эта пещера использовалась naledi для захоронения умерших, и совершали они этот обряд в течение нескольких поколений. Если это будет подтверждено, это будет доказательством того, что древние люди освоили этот ритуал не 200 тысяч лет назад, как считалось ранее, а намного раньше.

Другие подробности жизни этих существ, по мнению ученых, могут изменить наше представление о том, как эволюционировал человек и насколько сложной и богатой была история человечества.